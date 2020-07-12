Dù thương đến mấy, đàn bà cũng đừng làm cho chồng 3 điều này

Dưới đây là những điều đàn bà thương chồng đừng làm kẻo anh ấy sinh tật, làm khổ vợ con chứ chẳng được lợi ích gì.

Chồng không thể ỷ mình kiếm được tiền nên lên mặt với vợ. Vợ cũng không thể vì chồng là nguồn thu nhập chính của gia đình mà cung phụng hết mực. Bạn phải để chồng hiểu được rằng mọi việc trong gia đình không phải của riêng vợ. Đừng tập cho chồng tính ỷ lại kẻo bản thân sẽ mệt mỏi sau này.

Người đàn bà dại luôn nghe lời chồng, không dám làm trái. Còn đàn bà khôn sẽ không bao giờ để chồng điều khiển, ra lệnh cho mình. Trong hôn nhân, vợ chồng đều bình đẳng như nhau. Cả hai phải tôn trọng nhau, "tương kính như tân".

Cơm bưng nước rót tận nơi

Người phụ nữ đừng tập cho chồng tật lười biếng. Hãy để anh ấy phụ giúp việc nhà để hiểu hơn về nỗi vất vả của vợ. Rất nhiều người đàn ông nghĩ việc nhà là trách nhiệm của vợ nên dần trở nên vô tâm, vô trách nhiệm.

Phụ nữ đừng cung phụng chồng quá mức - Ảnh minh họa: Internet

Việc nhà hãy phân chia đồng đều, đừng ôm hết vào người. Phụ nữ nên để chồng hiểu được công việc nhà cũng rất vất vả chứ chẳng sung sướng gì. Hãy để anh ấy hiểu được việc ở nhà nấu cơm nước, quét dọn chẳng đơn giản như những gì anh ấy nghĩ.

Ôm hết việc nuôi dạy con vào mình

Phụ nữ cứ nghĩ chồng bận rộn nên việc dạy con mình phải cáng đáng để anh ấy tập trung lo cho công việc. Nhưng đây là suy nghĩ hoàn toàn sai khiến hôn nhân đổ vỡ, tình cảm vợ chồng con cái ngày càng lạnh nhạt.

Phụ nữ nên hỏi ý kiến chồng về nuôi dạy con - Ảnh minh họa: Internet

Khi chồng không tham gia vào việc nuôi dạy con, con cái sẽ dần đánh mất đi tình cảm của người cha dành cho mình. Chúng không cảm nhận được hơi ấm của cha, dẫn đến sự phát triển không toàn vẹn.

Bên cạnh đó, khi vợ ôm hết mọi việc, đàn ông dần không còn có trách nhiệm với gia đình. Họ chỉ mải miết vui chơi bên ngoài mà quên đi bản thân là người đàn ông đã có vợ.