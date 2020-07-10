5 câu nói của đàn bà ‘cạn tình, cạn nghĩa’, đàn ông có níu kéo cũng vô ích

Dưới đây là những câu nói của đàn bà chết tâm , không còn một chút tình nghĩa nào khiến đàn ông phải sống cả đời trong tiếc nuối vì sự vô tâm của mình bấy lâu nay.

Người đàn bà dứt tình cạn nghĩa thường không muốn có bất cứ liên quan gì đến chồng. Họ không còn muốn những việc của chồng làm ảnh hưởng đến mình nên sẽ nói câu này. Khi phụ nữ chết tâm , đàn ông khó lòng mà níu kéo được trái tim nguội lạnh của họ.

Khi đã không còn yêu, phụ nữ sẽ để tùy chồng quyết định mọi thứ. Bản thân họ sẽ không xen vào cũng chẳng muốn đưa ra bất cứ lời khuyên nào nữa. Trong lòng đã quá mỏi mệt, họ không còn muốn cùng chồng giải quyết bất cứ việc gì.

“Anh lúc nào cũng khiến em mệt mỏi”

Khi hết yêu, đàn bà không còn muốn nhìn thấy chồng - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà hết yêu không còn muốn nhìn thấy chồng mỗi ngày. Khi ở bên chồng, họ cảm thấy vô cùng mệt mỏi và áp lực. Cảm giác này dần khiến họ muốn buông bỏ cuộc sống hôn nhân.

“Em không cần phải giải thích với anh”

Họ không muốn giải thích với chồng quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Những việc bản thân làm, họ cũng không còn muốn cho chồng biết. Nếu chồng có hỏi, họ cũng lười giải thích. Họ không còn muốn san sẻ, tâm sự với chồng bất cứ điều gì. Với họ, chồng bây giờ là người dưng, không đáng để mình phải tốn công tốn sức.

“Em không còn trách nhiệm gì với gia đình này”

Khi đã không còn yêu, đàn bà sẽ phủi hết mọi trách nhiệm với chồng, với gia đình. Họ cảm thấy bản thân không còn gì để tiếc nuối nên sẽ buông bỏ nhẹ tênh. Từ nay, họ chỉ sống vì bản thân chứ không còn muốn làm hài lòng hay chăm sóc cho bất cứ ai.

Một khi sự tận tụy không được đền đáp, phụ nữ sẽ buông bỏ hết, dù là người đầu ấp tay gối với mình bấy lâu nay.

Phụ nữ không còn trách nhiệm khi đã hết yêu - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông thường nghĩ vợ sẽ luôn ở nhà đợi mình dù mình có đi đâu, làm gì. Nhưng thực tế, chẳng có người phụ nữ nào đủ kiên nhẫn để đợi mãi.