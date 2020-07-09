Hơn cả ‘em yêu anh’, đây là những câu khiến đàn ông tan chảy nhanh nhất

Muốn chồng ở nhà thương vợ chiều con, bước ra ngoài đường luôn giữ tinh thần thép trước mọi cám dỗ, phụ nữ khôn ngoan hãy biết nịnh chồng bằng những câu này.

Người đàn ông nào cũng muốn nghe những lời khen có cánh từ vợ. Vì khi đó họ biết được vị trí của bản thân trong lòng vợ là như thế nào để có động lực tiếp tục cố gắng. Phụ nữ nên nhớ cuộc sống vốn đã có quá nhiều áp lực, hãy dành cho chồng nhiều lời tốt đẹp để anh ấy mạnh mẽ hơn.

Khi chồng giúp đỡ việc gì, hãy khen để lần sau anh ấy vui vẻ hỗ trợ bạn. Đàn ông giống như những đứa trẻ to xác, chỉ cần bạn khen vài câu sẽ khiến anh vui vẻ ngay. Vì vậy đàn bà khôn ngoan đừng chỉ trích chồng mà hãy dùng lời lẽ nhẹ nhàng để chồng không thể từ chối.

“Anh là người cha, người chồng có trách nhiệm”

Hãy khen chồng là người có trách nhiệm - Ảnh minh họa: Internet

Việc khen ngợi chồng không chỉ giúp giữ lửa hôn nhân mà còn tạo động lực giúp anh ấy sống có trách nhiệm hơn. Đàn ông khi biết được giá trị của mình trong gia đình sẽ luôn phấn đấu để cho vợ con cuộc sống đủ đầy nhất có thể.

“Lấy được anh là niềm hạnh phúc lớn nhất đời em”

Câu nói này tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến trái tim đàn ông tan chảy nhanh nhất. Khi biết được vợ cần và yêu mình nhiều như thế nào, đàn ông sẽ cảm thấy việc lấy vợ là điều đúng đắn và không còn bất cứ hối hận gì nữa.

“Anh là duy nhất”

Vợ hãy cho chồng biết giá trị của anh ấy trong gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Hãy để chồng biết anh ấy là một cá thể đặc biệt không giống với bất cứ ai. Anh ấy không cần sống theo một khuôn mẫu nào đó, chỉ cần là chính mình và bạn chấp nhận con người của anh ấy. Dù đầy khuyết điểm, bạn vẫn chấp nhận cùng anh ấy đi đến cuối đời.

“Mẹ con em nhờ có anh mà hạnh phúc”

Muốn gia đình hạnh phúc, nhất định phải động viên nhau bằng những lời khen. Phụ nữ nên nhớ dù áp lực nhiều đến mấy, bạn phải tìm cách giữ không khí trong nhà luôn vui vẻ và ấm áp.

Phụ nữ nên khôn ngoan để chồng yêu thương - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông hay phụ nữ trong hôn nhân đều có những áp lực hữu hình lẫn vô hình. Ai cũng cần những lời khen để mạnh mẽ hơn. Thế nên phụ nữ đừng khô khan, cứng nhắc mà hãy dịu dàng hết mức có thể để chồng con cảm thấy thoải mái mỗi khi bước về nhà.