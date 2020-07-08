Có 4 đặc điểm này, phụ nữ nắm trong tay 90% hạnh phúc, lấy phải chồng vô tâm cũng không sợ

Người phụ nữ hạnh phúc nhất khi tự chủ tài chính, không bị những lời ngọt ngào quyến rũ, nhờ đó dù lấy chồng vô tâm cũng không đau khổ.
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Đây là những đặc điểm giúp phụ nữ nắm trong tay 90% hạnh phúc, dù lấy phải người vô tâm cũng không khiến cuộc sống của bản thân tẻ nhạt, nhàm chán.
Tự chủ tài chính
Người phụ nữ hạnh phúc nhất khi có công việc ổn định và có khả năng kiếm tiền nuôi sống bản thân. Khi lấy chồng, họ không chấp nhận cuộc sống nội trợ, ở nhà trông chờ vào từng đồng tiền chồng chu cấp. Họ không bao giờ nghe lời dụ dỗ “ở nhà anh nuôi” mà khiến bản thân điêu đứng.
Người phụ nữ khôn ngoan luôn biết thứ chắc chắn nhất trên đời đó là những đồng tiền mình làm ra. Còn thứ thường xuyên thay đổi là đồng tiền và lòng dạ của người đàn ông bên cạnh. Họ không ham cái lợi nhất thời nhưng rồi khổ sở cả một đời dài.
Không bị mê hoặc bởi những lời ngọt ngào
Người đàn bà bản lĩnh không để những lời ngọt ngào mê hoặc. Họ lắng nghe có chọn lọc những điều đàn ông nói. Vì họ biết lời mật ngọt đàn ông dành cho mình rồi sẽ nhạt phai.
Thế nên đàn bà khôn biết lời đàn ông nói chỉ nên tin vài phần. Vì họ đã quá quen với việc thề non hẹn biển của đàn ông nhưng cuối cùng vẫn chẳng có gì thành hiện thực.
Thích học hỏi và không ngừng nỗ lực
Sự học hỏi, không ngừng nỗ lực trong công việc sẽ mang lại cho bạn hạnh phúc lâu dài. Người đàn ông bên cạnh có thể tốt lúc này nhưng chẳng có gì chắc chắn anh ấy sẽ tốt cả đời. Bờ vai của anh ấy rồi sẽ để người khác dựa vào. Chỉ có bản thân mới là điểm tựa vững chắc nhất cho bạn. Thế nên hãy học hỏi, nỗ lực mỗi ngày để cảm thấy hạnh phúc hơn.
Không nghe lời chồng quá mức
Người phụ nữ trong hôn nhân phải có chính kiến. Đừng bao giờ có tư tưởng chồng gọi dạ bảo vâng, chồng chúa vợ tôi. Hãy nhớ đàn ông sẽ chán người vợ quá ngoan hiền. Họ chỉ cảm thấy bị cuốn hút bởi kiểu người có lập trường, có quan điểm riêng.