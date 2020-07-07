Dưới đây là những khí chất của phụ nữ khiến đàn ông mê mệt , chị em nên biết để tạo "hương vị" độc đáo cho bản thân.

Nhưng đôi khi ở bên cạnh chồng, bạn hãy trở nên yếu đuối để anh ấy thể hiện bản lĩnh che chở của mình. Khi dung hòa được hai tính cách này, phụ nữ sẽ hạnh phúc, tìm được vùng trời bình yên cho bản thân.

Người phụ nữ khí chất phải tự lập nhưng có những lúc cần dựa dẫm để đàn ông bảo vệ. Bạn phải biết tự kiếm tiền và tự chủ tài chính để không bị ai xem thường.

Vừa mạnh mẽ vừa yểu điệu

Trời sinh phụ nữ yểu điệu, thục nữ nhưng cũng có đôi lúc mạnh mẽ đến không ngờ. Vì đã trải qua nhiều tổn thương, phụ nữ dần trưởng thành và điềm tĩnh hơn theo thời gian.

Phụ nữ phải mạnh mẽ để được đàn ông nể phục - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông thích kiểu phụ nữ có cá tính nhưng vẫn mềm mỏng, nhẹ nhàng. Phụ nữ nên nhớ đàn ông sẽ nể trọng người mạnh mẽ và yêu người dịu dàng, hiền thục. Vì vậy đừng tỏ ra quá mạnh mẽ, cũng đừng quá yếu đuối. Hãy biết cân bằng cả hai để được yêu thương.

Vừa thông minh vừa ngốc nghếch

Người thông minh quá thì sẽ không có được hạnh phúc. Người ngốc nghếch quá lại không được tôn trọng. Vì vậy phụ nữ phải vừa thông minh vừa ngốc nghếch để được đàn ông thương nhớ cả đời.

Phải thông minh khi cần và ngốc nghếch khi muốn - Ảnh minh họa: Internet

Ví dụ, có đôi lúc bạn phải giả ngốc để nâng cao giá trị của chồng. Nhưng khi gặp chuyện, bạn phải biết thông minh nhận định điều gì đúng sai để tự bảo vệ bản thân.

Vừa dịu dàng vừa cá tính

Đàn ông sẽ bị hấp dẫn, thu hút bởi những cô nàng có cá tính mạnh. Nhưng họ cũng sẽ dễ dàng xao xuyến với những người dịu dàng, nhẹ nhàng. Tuy nhiên dịu dàng quá thì sẽ mang lại cảm giác chán, cá tính mạnh quá lại khiến đàn ông không thể hiện được bản lĩnh của mình.

Phụ nữ phải dung hòa được sự dịu dàng và cá tính - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy hãy biết dung hòa giữa dịu dàng và cá tính để đàn ông ngày nhớ đêm mong, thương nhớ cả đời không dứt. Suy cho cùng, muốn giữ chân đàn ông, đàn bà khôn ngoan đừng phô quá nhiều da thịt. Thay vào đó, hãy chăm chỉ phô những hương vị độc đáo riêng để giữ trái tim anh ấy.