Người phụ nữ hiện đại đừng theo dõi, đánh ghen chồng cho mất công, hãy nấu cho anh ấy một bữa cơm rồi mọi chuyện sẽ sáng tỏ vì những điểm không ngờ này.

Người đàn bà khôn ngoan dù yêu chồng nhiều đến mấy cũng đừng để anh ấy “qua mặt” một cách dễ dàng. Đừng quá dễ dãi, thờ ơ rồi dần đẩy cuộc hôn nhân của mình vào ngõ cụt.

Người đàn ông ngoại tình hoặc có bí mật gì đó sẽ không thể nào rời xa chiếc điện thoại của mình. Lúc nào họ cũng ôm khư khư điện thoại trong người để mong nhận tin nhắn của ai đó. Nếu chồng bạn thường xuyên có biểu hiện này, bạn nên hết sức thận trọng. Vì có thể anh ấy đang lừa dối bạn.

Thường chê bai canh mặn, cơm không ngon

Đàn ông thường có thói quen chê bai nhưng nếu điều này xảy ra thường xuyên, bạn nên chú ý. Có thể anh ấy chán vợ vì có người khác “ngon” hơn ở bên ngoài. Anh ấy cảm thấy cơm vợ nấu quá nhạt nhẽo, không hợp khẩu vị, đây là dấu hiệu ngầm cho thấy đàn ông muốn ăn vụng.

Đàn ông yêu thật lòng sẽ không chê bai vợ - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông yêu thật lòng dù vợ có nấu ăn không ngon cũng sẽ dùng những lời lẽ dễ nghe. Còn người không thương bạn, họ sẽ thẳng thắn chê bai dù lời đó có làm bạn tổn thương đến mức nào. Vì trong lòng họ, bạn chẳng là gì, có làm tổn thương bạn cũng chẳng liên quan gì đến họ.

Ăn rất nhanh rồi vào phòng ngay

Đây là thói quen của những người đang làm chuyện mờ ám sau lưng vợ. Họ lúc nào cũng tránh né tiếp xúc, gần gũi với vợ. Lúc nào cũng muốn ở riêng một mình để tiện cho việc nhắn tin, điện thoại với ai đó.

Đàn bà khôn nên tinh tế - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông chung thủy luôn trân trọng bữa cơm gia đình. Còn khi chồng chỉ ăn uống qua loa rồi trốn vào phòng ngay, chứng tỏ anh ấy đang bận một việc gì đó không muốn cho vợ biết. Hoặc không muốn san sẻ tâm sự với vợ. Khi đó, có thể đàn ông đã dần cảm thấy chán cuộc hôn nhân này.

Nếu chồng bạn có những biểu hiện trên, nên hết sức để tâm. Đừng để bản thân bị cắm sừng đau đớn rồi mới nhận ra.