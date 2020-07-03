Phụ nữ khôn ngoan nhìn đúng 4 điểm này trên cơ thể để biết được đàn ông tốt hay tệ với mình

Dưới đây là những điều giúp phụ nữ khôn ngoan nhận biết đàn ông tốt hay tệ với mình mà không cần mất quá nhiều thời gian.

Vả lại hành động này thể hiện sự chân thành, tình cảm ngọt ngào nhất dành cho bạn. Họ muốn dành cho bạn những điều tốt đẹp nhất, muốn bảo vệ bạn trước những phong ba bão táp của cuộc đời. Kiểu đàn ông này rất thích hợp để lấy làm chồng. Vì dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, họ cũng sẽ không buông tay bạn.

Người đàn ông tử tế sẽ luôn nắm chặt bàn tay của bạn ở chốn đông người. Họ sợ lạc mất bạn, sợ bạn cảm thấy cô đơn mặc dù đã có họ bên cạnh. Nếu người đàn ông của bạn thường xuyên nắm chặt bàn tay bạn dù ở bất cứ nơi đâu, chắc chắn họ đã "nghiện" bạn.

Đôi mắt

Có câu ánh mắt không biết nói dối. Khi nói chuyện, họ luôn nhìn vào mắt bạn, chứng tỏ không muốn giấu giếm bạn bất cứ điều gì. Họ không muốn để bạn phải hoài nghi, lo âu khi cả hai ở bên nhau.

Người tốt sẽ nhìn bạn với ánh mắt chân thành - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu đàn ông này thường mang đến cho bạn cảm giác an toàn vì ánh mắt chân thành của họ. Họ sẽ không biến bạn trở thành con người đa nghi mà sẽ hóa giải hết những điều khúc mắc trong lòng bạn.

Miệng

Trong tất cả mối quan hệ, việc giao tiếp là yếu tố quan trọng nhất. Muốn biết đàn ông chung thủy hay trăng hoa, có đối xử tốt với mình hay không, bạn hãy quan sát miệng anh ấy. Người tốt sẽ không thường xuyên nói những lời ngọt ngào. Họ sẽ không hứa hẹn nhiều nhưng một khi đã hứa thì sẽ làm cho bằng được.

Người tử tế sẽ không lừa dối bạn - Ảnh minh họa: Internet

Người tệ bạc sẽ luôn thề non hẹn biển để lấp liếm cho thói trăng hoa của mình. Nhưng sau tất cả, họ lại chẳng nhớ mình đã từng hứa những gì với bạn. Thế nên đàn bà khôn ngoan hãy chọn đúng người, đừng tự nhấn chìm mình trong những lời mật ngọt.

Đôi tai

Người đàn ông yêu thật lòng sẽ lắng nghe bạn tuyệt đối. Họ luôn tập trung nghe những câu chuyện dù nhỏ nhất của bạn. Vì họ tôn trọng bạn, cũng như không bao giờ xem những chuyện bạn nói là dư thừa, nhàm chán. Với họ, bạn lúc nào cũng đáng yêu và đáng được trân trọng.

Người thật lòng sẽ luôn lắng nghe bạn - Ảnh minh họa: Internet

Suy cho cùng, phụ nữ muốn biết người đó có tốt với mình hay không, hãy tinh tế quan sát, chứ đừng vội vàng nhắm mắt đưa chân mà dang dở cả đời.