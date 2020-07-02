Đặt tay lên 6 điểm 'nhạy cảm' này khi hôn sẽ khiến đàn ông mê mệt, phụ nữ nên biết

Dưới đây là những điểm phụ nữ khôn ngoan nên đặt tay lên khi hôn hoặc lúc thân mật để cánh mày râu chết đứ đừ trong hạnh phúc.

Khi bạn chạm nhẹ vào lưng dưới và cổ của đối phương, chắc chắn sẽ khiến anh ấy thích thú. Vì đây là vị trí có nhiều xúc cảm nhất khi cả hai tiếp xúc thân mật. Đồng thời, hành động này cũng nói lên được sự an toàn, tình cảm nồng nhiệt mà bạn dành cho anh ấy.

Phụ nữ hãy đặt tay lên gáy và tóc của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Hành động này thể hiện sự ngọt ngào, quyến rũ của người phụ nữ. Khi hôn, bạn chỉ cần đan những ngón tay vào mái tóc ngắn mềm của anh ấy, chắc chắn sẽ khiến chàng có nhiều cảm xúc mới lạ. Bên cạnh đó, điều này còn khiến anh ấy cảm thấy dễ chịu, thoải mái và tràn đầy hưng phấn.

Ngực

Đặt tay lên ngực khi hôn thể hiện sự khiêu khích - Ảnh minh họa: Internet

Khi hôn, phụ nữ hãy đặt bàn tay của mình lên ngực đối phương. Hành động này thể hiện sự quyến rũ, khiêu khích của bạn dành cho anh ấy. Chắc chắn phái mạnh sẽ không thể cưỡng lại được trước "chiêu trò" của bạn.

Hông

Phần hông khá nhạy cảm, chỉ cần chạm nhẹ đã khiến bạn cảm thấy rung động. Thế nên hãy đặt tay lên phần hông đối phương và trao cho anh ấy những nụ hôn nồng nhiệt nhất. Khi chủ động trong chuyện này, chắc chắn bạn sẽ ghi điểm mười tròn trĩnh trong mắt cánh mày râu.

Cổ áo

Muốn chiếm được trái tim đàn ông, phụ nữ phải biết 'hư' đúng lúc - Ảnh minh họa: Internet

Muốn chiếm được trái tim của đàn ông, phụ nữ thông minh phải có những hành động bất ngờ. Ví dụ như khi hôn, bạn hãy kéo cổ áo của anh ấy xuống và nắm thế chủ động. Hành động này sẽ khiến đàn ông vừa bất ngờ vừa thú vị. Anh ấy sẽ đánh giá bạn là một người phụ nữ cá tính, thú vị và đầy sức hấp dẫn.

Hàm, má

Đặt tay lên vị trí này khi hôn thể hiện tình yêu nồng nàn và mãnh liệt. Hành động này có ý nghĩa bạn rất nghiêm túc trong mối quan hệ. Đối phương cũng hiểu được bạn tôn trọng anh ấy nhiều thế nào. Điều này giúp cuộc tình của cả hai bền lâu, ngày càng thấu hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn.

Hành động này thể hiện sự tôn trọng khi yêu - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ muốn hạnh phúc đừng sống quá hiền lành. Bạn phải mạnh mẽ, khôn ngoan nắm thế chủ động để khiến đàn ông mê mệt, say đắm cả đời.