Dấu hiệu đàn ông tốt MỘT ĐỜI và đàn ông tốt MỘT THỜI, phụ nữ khi yêu nên biết

Dưới đây là những dấu hiệu nhận biết đàn ông tốt cả đời và đàn ông tốt một thời, phụ nữ khi yêu nên biết đừng dại đâm đầu vào những người không xứng đáng.

Không vì buồn mới ở bên bạn, mà sẽ ở bên bạn tất cả khoảnh khắc khó khăn, hạnh phúc nhất trong cuộc sống.

Không bao giờ nói bận mà luôn dành thời gian ở bên khi bạn cần.

Đàn ông tốt một đời sẽ không để bạn thua thiệt - Ảnh minh họa: Internet

Không bảo bạn bỏ công việc đó đi “ở nhà anh nuôi” mà sẽ động viên để bạn làm tốt công việc của mình.

Luôn bàn đến chuyện cho bạn một danh phận đàng hoàng, muốn yêu để cưới chứ không phải vui chơi qua đường.

Luôn cười tươi, sống đúng bản chất khi ở bên cạnh bạn.

Đi đâu, làm gì cũng tự động báo cáo không để bạn phải dò xét hay tra khảo.

Tự động kể chuyện quá khứ của mình mà không để bạn phải hỏi hay đoán già đoán non.

Đàn ông tử tế không giấu giếm bạn điều gì - Ảnh minh họa: Internet

Chấm dứt hoàn toàn với những người yêu cũ vì không muốn dây dưa khiến bạn ghen tuông hờn giận.

Luôn mang đến cho bạn những suy nghĩ tích cực, cố gắng phấn đấu để bạn trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian.

Sống biết trước biết sau, tôn trọng và yêu gia đình bạn như ruột thịt. Luôn biết ơn người đã sinh và dưỡng dục bạn.

Hạn chế đến những nơi có quá nhiều cám dỗ. Họ tự nhận thức mình là người đã có chủ nên sẽ nghiêm túc, tôn trọng mối quan hệ của mình.

Đàn ông tốt sẽ cho bạn danh phận - Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều kế hoạch cho tương lai, không để bạn phải cô đơn một mình trong mối quan hệ của cả hai.

Đàn ông tốt một thời

Luôn hứa hẹn nhiều, ngọt ngào dẻo miệng nhưng không bao giờ thực hiện. Họ luôn làm bạn thất vọng hết lần này đến lần khác vì không tôn trọng cảm xúc của bạn.

Không đưa bạn ra mắt gia đình, bạn bè, mối quan hệ này chỉ có hai người biết. Vì khi không có quá nhiều người biết, đàn ông tồi dễ dàng bắt cá hai tay.

Đàn ông tồi chỉ vui chơi qua đường - Ảnh minh họa: Internet

Không bàn về những chuyện trong tương lai. Vì họ chỉ thích vui chơi qua đường, không muốn ràng buộc hôn nhân quá sớm.

Luôn mang lại cho bạn nhiều chuyện không vui. Ở bên cạnh họ, bạn cảm thấy vô cùng mệt mỏi, khóc nhiều hơn là cười.

Ở trước mặt bạn nhưng vẫn dành lời khen cho những người phụ nữ khác. Điều này chứng tỏ anh ấy không muốn tôn trọng mối quan hệ này.

Càng quen lâu tình cảm càng nhạt dần, không dành nhiều thời gian cho bạn. Cũng không còn muốn ở bên cạnh nhau nhiều như khi mới yêu.