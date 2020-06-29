4 quả báo nhãn tiền khiến kẻ ‘đứng núi này trông núi nọ’ tởn tới già

Đây là những quả báo mà người bắt cá hai tay phải gánh chịu, ai cũng nên đọc để tránh vướng vào con đường này kẻo ân hận cả đời, trả nghiệp không ngóc đầu lên được.

Những kẻ phản bội thường ăn không ngon, ngủ không yên. Họ luôn cảm thấy bất an và lo sợ bị phát hiện. Có những người ngoại tình cuối đời phải nằm trên giường bệnh, không người thân chăm sóc. Người thì mắc bệnh tật triền miên, không có tiền chạy chữa. Đây có lẽ là quả báo đau đớn nhất cho những kẻ bắt cá hai tay.

Người không chung thủy khó mà hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Người không chung thủy khó tìm được hạnh phúc đích thực. Vì họ luôn mang tâm thế lừa gạt người khác nên sẽ gặp những người "chung chí hướng". Đây gọi là quả báo, nghiệp chướng mà họ phải gánh chịu khi lừa dối thiên hạ. Chẳng những không tìm được tình yêu đích thực, họ còn sống cô độc đến già, rồi chết trong hiu quạnh không một ai bên cạnh.

Luôn ám ảnh người khác phản bội mình

Kẻ phản bội thường sống cô độc đến già - Ảnh minh họa: Internet

Vì đã phản bội người khác nên họ dần mất đi niềm tin vào tình yêu. Họ nghĩ ai cũng xấu xa, không đáng tin. Cứ sống với suy nghĩ như vậy, chắc chắn họ sẽ sinh ra bệnh tâm lý và không còn tin vào bất cứ điều gì trong cuộc sống này. Dần dần họ sẽ sống tách biệt với mọi người và chìm đắm trong thế giới cô độc của mình.

Nghèo khổ suốt kiếp

Không có kẻ xấu nào có cuộc sống giàu sang, hạnh phúc về già. Kẻ “đứng núi này trông núi nọ” luôn phải gánh nợ nần, nghèo khổ suốt đời. Vì sống trái với luân thường đạo lý, lừa gạt tình cảm nên họ khó lòng mà thành công. Thậm chí còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, cả đời sống trong tủi nhục ê chề.

Người tệ bạc thường nghèo khổ suốt kiếp - Ảnh minh họa: Internet

Suy cho cùng, dù đàn ông hay đàn bà cũng đừng bao giờ vướng vào con đường ngoại tình. Có hạnh phúc hãy biết nắm giữ, đừng “đứng núi này trông núi nọ” mà lãnh hậu quả ê chề.