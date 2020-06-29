4 quả báo nhãn tiền khiến kẻ ‘đứng núi này trông núi nọ’ tởn tới già

Phụ nữ yêu 29/06/2020 06:00

Sau tất cả, những người bắt cá hai tay phải gánh chịu nhiều hậu quả ê chề. Không những công danh lụn bại, tiền bạc tiêu tan mà gia đình cũng “tan đàn xẻ nghé”.

Đây là những quả báo mà người bắt cá hai tay phải gánh chịu, ai cũng nên đọc để tránh vướng vào con đường này kẻo ân hận cả đời, trả nghiệp không ngóc đầu lên được.

Ăn không ngon ngủ không yên, mắc nhiều bệnh

nguoi bat ca hai tay 1
Người bắt cá hai tay thường lãnh quả báo ê chề - Ảnh minh họa: Internet

Những kẻ phản bội thường ăn không ngon, ngủ không yên. Họ luôn cảm thấy bất an và lo sợ bị phát hiện. Có những người ngoại tình cuối đời phải nằm trên giường bệnh, không người thân chăm sóc. Người thì mắc bệnh tật triền miên, không có tiền chạy chữa. Đây có lẽ là quả báo đau đớn nhất cho những kẻ bắt cá hai tay.

Khó tìm được hạnh phúc, có thể cô độc đến già

nguoi bat ca hai tay 2
Người không chung thủy khó mà hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Người không chung thủy khó tìm được hạnh phúc đích thực. Vì họ luôn mang tâm thế lừa gạt người khác nên sẽ gặp những người "chung chí hướng". Đây gọi là quả báo, nghiệp chướng mà họ phải gánh chịu khi lừa dối thiên hạ. Chẳng những không tìm được tình yêu đích thực, họ còn sống cô độc đến già, rồi chết trong hiu quạnh không một ai bên cạnh.

Luôn ám ảnh người khác phản bội mình

nguoi bat ca hai tay 3
Kẻ phản bội thường sống cô độc đến già - Ảnh minh họa: Internet

Vì đã phản bội người khác nên họ dần mất đi niềm tin vào tình yêu. Họ nghĩ ai cũng xấu xa, không đáng tin. Cứ sống với suy nghĩ như vậy, chắc chắn họ sẽ sinh ra bệnh tâm lý và không còn tin vào bất cứ điều gì trong cuộc sống này. Dần dần họ sẽ sống tách biệt với mọi người và chìm đắm trong thế giới cô độc của mình.

Nghèo khổ suốt kiếp

Không có kẻ xấu nào có cuộc sống giàu sang, hạnh phúc về già. Kẻ “đứng núi này trông núi nọ” luôn phải gánh nợ nần, nghèo khổ suốt đời. Vì sống trái với luân thường đạo lý, lừa gạt tình cảm nên họ khó lòng mà thành công. Thậm chí còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, cả đời sống trong tủi nhục ê chề.

nguoi bat ca hai tay 4
Người tệ bạc thường nghèo khổ suốt kiếp - Ảnh minh họa: Internet

Suy cho cùng, dù đàn ông hay đàn bà cũng đừng bao giờ vướng vào con đường ngoại tình. Có hạnh phúc hãy biết nắm giữ, đừng “đứng núi này trông núi nọ” mà lãnh hậu quả ê chề.

Nấu canh dùng nước mắm bị em chồng mỉa mai "vị nhà quê", tôi nhẹ nhàng mời mẹ chồng nếm thử và cái kết khiến cô ta bẽ bàng

Nấu canh dùng nước mắm bị em chồng mỉa mai "vị nhà quê", tôi nhẹ nhàng mời mẹ chồng nếm thử và cái kết khiến cô ta bẽ bàng

Tôi vừa cho nước mắm và nồi canh chua thì cô em chồng đang lảng vảng quanh đấy bất ngờ tru tréo lên: "Chị cho nước mắm vào canh á? Ngửi đã thấy vị nhà quê rồi".

Xem thêm
Từ khóa:   kẻ phản bội tình yêu đích thực đàn ông ngoại tình

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này