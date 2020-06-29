Đây là những điều đàn ông ngoại tình dù quay về nhưng vẫn còn giấu vợ, sống để dạ chết mang theo, cả đời vợ đừng mong biết được.

Vì vậy mới có chuyện đàn ông phản bội muốn có cả nhân tình lẫn vợ. Họ không muốn buông bỏ một trong hai. Bản tính đàn ông tham lam là vậy, phụ nữ đừng ngạc nhiên.

Phụ nữ đừng quá đau lòng khi biết điều này. Người đàn ông dứt cơn say nắng trở về vì không muốn lầm đường lạc bước quá lâu. Sau tất cả họ cần một mái nhà bình yên, một mâm cơm ấm áp. Nhưng thật sự trong thâm tâm, họ vẫn không quên bóng hình nhân tình. Họ vẫn còn cảm thấy tiếc nuối vì mối quan hệ đó kết thúc quá sớm.

"Chuyện ấy" với nhân tình thú vị hơn

Tuy không nói ra nhưng đàn ông thích cảm giác ăn vụng. Họ thích làm “chuyện ấy” với nhân tình vì có cảm giác mới lạ, kích thích. Còn vợ ở nhà đã quá quen thuộc, nhàm chán.

Đàn ông thường thích làm 'chuyện ấy' với nhân tình hơn - Ảnh minh họa: Internet

Mỗi lần “lên giường” với vợ, họ đã mất cảm giác mới lạ. Nhưng nhân tình thì khác, cô ta luôn có những chiêu khiến đàn ông muốn thử hoài không muốn rời xa.

Đã chi nhiều tiền cho nhân tình

Đàn ông thường nói dối sau khi ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Đa số đàn ông sẽ nói dối vợ về việc chi bao nhiêu tiền cho nhân tình. Vì họ sợ vợ lại bới móc chuyện này khiến hôn nhân đổ vỡ. Nhiều người sẽ khai gian để “công cuộc” quay về của mình được thuận lợi. Họ không dại gì nói hết tội trạng để vợ xử lý.

Tình cảm với vợ nhạt đi một chút

Khi chồng ngoại tình chứng tỏ trong thâm tâm anh ấy đã cảm thấy chán vợ, chán mối quan hệ này. Anh ấy muốn “đổi gió” để cuộc sống thú vị hơn. Có người quay về sau cơn say nắng nhưng tình cảm của họ vẫn đặt ở nơi khác.

Sau khi quay về, tình cảm với vợ đã nhạt dần - Ảnh minh họa: Internet

Có người quay về nhưng trong lòng đã không còn tình cảm vẹn nguyên như xưa. Họ chấp nhận trở về là vì lòng tự trọng, con cái và nhiều yếu tố khác. Thế nên nếu biết điều này, đàn bà đừng khóc mà hãy mạnh mẽ đối diện.