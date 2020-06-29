Sau khi hối lỗi quay về, đàn ông ngoại tình có 4 điều còn giấu vợ

Phụ nữ yêu 29/06/2020 05:00

Tưởng chừng đàn ông ngoại tình hối lỗi quay về là sẽ không còn giấu giếm vợ bất cứ điều gì, nhưng thực tế vẫn có những điều khiến anh ấy vô cùng khó nói.

Đây là những điều đàn ông ngoại tình dù quay về nhưng vẫn còn giấu vợ, sống để dạ chết mang theo, cả đời vợ đừng mong biết được.

Trong tâm trí vẫn còn vấn vương bóng hình nhân tình

Phụ nữ đừng quá đau lòng khi biết điều này. Người đàn ông dứt cơn say nắng trở về vì không muốn lầm đường lạc bước quá lâu. Sau tất cả họ cần một mái nhà bình yên, một mâm cơm ấm áp. Nhưng thật sự trong thâm tâm, họ vẫn không quên bóng hình nhân tình. Họ vẫn còn cảm thấy tiếc nuối vì mối quan hệ đó kết thúc quá sớm.

dan ong ngoai tinh 1
Đàn ông ngoại tình thường giấu những điều này - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy mới có chuyện đàn ông phản bội muốn có cả nhân tình lẫn vợ. Họ không muốn buông bỏ một trong hai. Bản tính đàn ông tham lam là vậy, phụ nữ đừng ngạc nhiên.

"Chuyện ấy" với nhân tình thú vị hơn

Tuy không nói ra nhưng đàn ông thích cảm giác ăn vụng. Họ thích làm “chuyện ấy” với nhân tình vì có cảm giác mới lạ, kích thích. Còn vợ ở nhà đã quá quen thuộc, nhàm chán.

dan ong ngoai tinh 2
Đàn ông thường thích làm 'chuyện ấy' với nhân tình hơn - Ảnh minh họa: Internet

Mỗi lần “lên giường” với vợ, họ đã mất cảm giác mới lạ. Nhưng nhân tình thì khác, cô ta luôn có những chiêu khiến đàn ông muốn thử hoài không muốn rời xa.

Đã chi nhiều tiền cho nhân tình

dan ong ngoai tinh 3
Đàn ông thường nói dối sau khi ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Đa số đàn ông sẽ nói dối vợ về việc chi bao nhiêu tiền cho nhân tình. Vì họ sợ vợ lại bới móc chuyện này khiến hôn nhân đổ vỡ. Nhiều người sẽ khai gian để “công cuộc” quay về của mình được thuận lợi. Họ không dại gì nói hết tội trạng để vợ xử lý.

Tình cảm với vợ nhạt đi một chút

Khi chồng ngoại tình chứng tỏ trong thâm tâm anh ấy đã cảm thấy chán vợ, chán mối quan hệ này. Anh ấy muốn “đổi gió” để cuộc sống thú vị hơn. Có người quay về sau cơn say nắng nhưng tình cảm của họ vẫn đặt ở nơi khác.

dan ong ngoai tinh 4
Sau khi quay về, tình cảm với vợ đã nhạt dần - Ảnh minh họa: Internet

Có người quay về nhưng trong lòng đã không còn tình cảm vẹn nguyên như xưa. Họ chấp nhận trở về là vì lòng tự trọng, con cái và nhiều yếu tố khác. Thế nên nếu biết điều này, đàn bà đừng khóc mà hãy mạnh mẽ đối diện.

Đừng sống nhàm chán, hãy thử 5 việc 'hư hỏng' này để chồng ‘dính’ vợ như sam

Đừng sống nhàm chán, hãy thử 5 việc 'hư hỏng' này để chồng ‘dính’ vợ như sam

Người đàn bà khôn ngoan đừng quá công dung ngôn hạnh hoặc cố gắng trở thành người mẹ, người vợ hoàn hảo, thỉnh thoảng hãy thử những điều này để hạnh phúc hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng ngoại tình đàn ông tham lam đàn ông phản bội

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này