Dù ‘đã cũ’ nhưng phụ nữ một đời chồng vẫn mê hoặc đàn ông vì có 3 đặc điểm này

Phụ nữ yêu 03/07/2020 06:00

Người đàn bà một đời chồng thì đã sao, ai cũng xứng đáng có hạnh phúc. Dù đã từng đổ vỡ, bạn cũng đừng tự ti vì bạn có nhiều đặc điểm khiến đàn ông phải gục ngã.

Đây là đặc điểm của đàn bà một đời chồng khiến đàn ông gục ngã, cả đời tương tư mong nhớ dù không sắc nước hương trời.

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Đàn bà một đời chồng có sự từng trải - Ảnh minh họa: Internet

Sự từng trải, kinh nghiệm dày dặn

Người phụ nữ một đời chồng thường giàu kinh nghiệm vì họ từng trải qua nhiều chuyện. Họ gặp đủ tổn thương, vết thương chất chồng quá nhiều nên hiểu biết nhiều hơn. Trong cuộc sống, họ sẽ không mong cầu nhiều, chỉ cần đủ là được.

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Phụ nữ tổn thương có nhiều kinh nghiệm - Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, họ sẽ buông bỏ những điều làm mình đau chứ không cố chấp níu kéo. Trong những mối quan hệ bạn bè, họ luôn giữ lại cho mình con đường lui chứ không dốc hết ruột gan như trước đây nữa. Cuộc đời của họ đã chịu quá nhiều thương tổn nên sẽ không tự làm khó chính mình thêm nữa.

Mạnh mẽ, hiểu chuyện

Người đàn bà tổn thương nhiều nhất sẽ trở nên mạnh mẽ và kiên cường. Họ không yếu đuối, chờ đợi đàn ông đến giải cứu. Cũng không chỉ biết khóc để chờ phép màu, kỳ tích đến với mình. Muốn hạnh phúc, muốn thành công là phải nỗ lực, cố gắng chứ không phải “ngồi chờ sung rụng”.

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Phụ nữ một đời chồng có sự mạnh mẽ, kiên cường - Ảnh minh họa: Internet

Sự mạnh mẽ, hiểu chuyện của họ là thứ vũ khí lợi hại nhất khiến cánh mày râu phải chết đứ đừ. Vì đàn ông thích người phụ nữ mạnh mẽ, hiểu chuyện. Họ không thích ở bên cạnh người chỉ biết mè nheo, làm nũng, đợi chờ sự thương hại từ người khác.

Biết cư xử đúng chừng mực

Người đàn bà từng trải luôn biết cư xử đúng mực. Họ không vì mình là phái yếu mà bắt người khác phải nhường nhịn. Không vì bản thân là nữ mà bắt buộc người khác phải nâng niu, chiều chuộng mình.

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Họ biết cách cư xử đúng mực - Ảnh minh họa: Internet

Trong giao tiếp, họ luôn cân nhắc từng câu từng lời, không bao giờ làm tổn thương người khác vì lời nói vô tội vạ của mình. Vì họ biết chỉ một lời vô tình thốt ra sẽ khiến người khác phải chịu đau đớn nhiều như thế nào.

Người đàn bà một đời chồng dù “đã cũ”, dù đã có nhiều vết thương nhưng họ lúc nào cũng có sức hút khó cưỡng lại. Sự trưởng thành, mạnh mẽ và hiểu chuyện của họ luôn là “đòn chí mạng” khiến đàn ông chết mê chết mệt suốt cả cuộc đời.

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