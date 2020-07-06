Nếu đàn ông trả lời được những câu này hãy tính đến chuyện trăm năm, còn không phụ nữ yêu thôi đừng cưới

Đây là những câu hỏi trước khi kết hôn, phụ nữ khôn ngoan nên đặt ra cho đối phương. Nếu anh ấy trả lời được, bạn hãy tính đến chuyện trăm năm còn không thì đừng cưới.

Trong hôn nhân ngoài tình cảm thì chuyện tiền bạc vô cùng quan trọng. Muốn cuộc sống sau này dễ thở, phụ nữ thông minh hãy thẳng thắn hỏi đàn ông về vấn đề này. Nếu anh ấy hoàn toàn tin tưởng giao cho bạn quản lý tài chính của gia đình, hãy nghĩ đến hôn nhân. Còn không thì nên suy nghĩ về mối quan hệ này.

Đàn ông vui chơi thường sẽ không có dự định tương lai - Ảnh minh họa: Internet

Hãy hỏi đối phương về việc họ có dự định gì về tương lai và mong muốn gì về mối quan hệ này? Vì người đàn ông yêu thật lòng sẽ có sẵn những kế hoạch cho cả hai. Còn đàn ông chỉ thích vui chơi qua đường sẽ không thể đưa ra một điều gì đó cụ thể. Vì với họ, mối quan hệ này chỉ là tạm bợ, không hợp thì tan chứ không có ý định lâu dài.

Nếu suy nghĩ lại, anh còn muốn cưới em không?

Phụ nữ đừng biến hôn nhân thành nấm mồ chôn hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Hãy lấy người dù bao nhiêu năm tháng trôi qua, họ cũng muốn cưới bạn. Đừng lấy người suốt ngày oán trách “giá như ngày đó anh không cưới em”. Vì khi nghe những điều này mỗi ngày, bạn sẽ cảm thấy vô cùng mệt mỏi và bất lực. Cuộc hôn nhân của bạn sẽ như một ngôi nhà hoang, không có chút hơi ấm hay tiếng cười nào.

Sau này việc con cái sẽ do ai chăm sóc, dạy dỗ?

Hãy thẳng thắn với đối phương để sau này không khổ - Ảnh minh họa: Internet

Việc sinh con đẻ cái là điều bình thường của vợ chồng sau kết hôn. Hãy làm rõ việc nuôi dạy con cái, hoặc sinh bao nhiêu đứa để sau này không bất đồng quan điểm. Phụ nữ đừng ôm đồm hết việc vào người, bạn phải biết san sẻ gánh nặng với chồng. Có vậy hôn nhân mới hạnh phúc bền lâu.

Liệu anh có nhường nhịn em khi cãi nhau?

Người thương bạn thật lòng sẽ bất chấp tất cả để nhường nhịn bạn. Còn người không thương bạn, họ sẽ luôn cố giành phần thắng và không quan tâm bạn tổn thương nhiều như thế nào. Do đó, người đàn bà khôn ngoan hãy biết trao thân gửi phận cho người xứng đáng. Đừng vì bồng bột nhất thời mà dang dở cả đời.