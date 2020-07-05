6 câu gây hại cho chồng, vợ khôn có cạy miệng cũng đừng nói nửa lời

Phụ nữ yêu 05/07/2020 06:00

Người vợ khôn ngoan nên biết hạn chế những câu chê bai, càm ràm đặc biệt là đừng nói ra những lời này kẻo gây hại đến thanh danh của chồng.

Dưới đây là những câu nói vô cùng có hại khiến đàn ông chán vợ, hôn nhân đổ vỡ, vợ khôn ngoan có cạy miệng cũng đừng nói nửa lời.

Sao anh uống hoài vậy?

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Vợ khôn ngoan không nói những câu gây hại đến chồng - Ảnh minh họa: Internet

Thay vì càm ràm “sao anh uống hoài vậy” hãy nói rằng “anh uống ít thôi, bụng ngày càng to lên rồi đấy”. Tuy mang cùng một ý nghĩa nhưng câu sau lại nhẹ nhàng không khiến chồng cảm thấy khó chịu. Thậm chí, anh ấy sẽ suy nghĩ lại về việc bảo vệ sức khỏe, cũng như thân hình của mình.

Anh chẳng làm điều gì nên hồn

Đừng chê bai chồng vô dụng hay chẳng làm được gì nên hồn. Người vợ khôn ngoan phải nhẹ nhàng chỉ cho chồng thấy chỗ nào không đúng để sau này không tái phạm nữa. Thay vì chỉ trích, bạn hãy góp ý để cả hai cùng nhau hoàn thiện. Trong cuộc sống hôn nhân, cả hai phải cùng nhau cố gắng, chứ không phải nơi chì chiết, hơn thua nhau.

Anh giống hệt ba mình

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Phụ nữ khôn không so sánh chồng với người khác - Ảnh minh họa: Internet

Việc so sánh chồng với ba của anh ấy là một điều vô cùng vô duyên. Người đàn bà khôn ngoan đừng thốt ra câu này vì vừa hỗn hào vừa đánh mất phẩm giá của mình trong mắt chồng. Dù câu này có mang ý nghĩa tốt hay xấu cũng đều khiến người nghe cảm thấy khó chịu.

Tôi rất hối hận vì đã làm vợ của anh

Nếu nói câu này chẳng khác gì bạn chê mắt nhìn người của mình và chê chồng quá vô trách nhiệm. Đàn ông ai cũng có lòng tự trọng, khi nghe câu nói này, anh ấy sẽ cảm thấy bị tổn thương nặng nề.

Ly hôn đi, tôi không thể sống với anh nữa

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Người khôn không dùng hai từ ly hôn để đe dọa chồng - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà dại luôn mang chuyện ly hôn ra để nói với chồng. Còn đàn bà khôn sẽ tránh nói hai chữ đại kỵ này trong gia đình. Họ luôn biết nhường nhịn chồng khi cần để giữ lửa hôn nhân chứ không mang chuyện ly hôn ra để đe dọa nhau.

Anh đi mà học hỏi chồng của người ta kìa

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Vợ khôn không so sánh chồng với người khác - Ảnh minh họa: Internet

Việc so sánh chồng mình với chồng nhà người ta là vô cùng khập khiễng. Đàn ông cũng chẳng thích nghe những lời nói vô duyên này từ vợ. Thế nên phụ nữ hãy lựa lời mà nói để không làm buồn lòng chồng, khiến cuộc hôn nhân của mình đổ vỡ.

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