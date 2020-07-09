Phụ nữ thông minh đến mấy làm 5 việc này cũng mất sạch điểm thanh lịch

Phụ nữ yêu 09/07/2020 05:30

Người phụ nữ thông minh đến mấy cũng trở nên kém duyên, mất sạch điểm trong mắt đàn ông khi làm những việc này.

Đây là những việc làm khiến phụ nữ thông minh đánh mất sự duyên dáng của mình, chị em nên biết để tránh.

Kể xấu về người cũ

Người đàn bà khôn ngoan đừng bao giờ kể xấu về người cũ. Khi cuộc tình đã chấm dứt, hãy chia tay trong hòa bình. Tuyệt đối đừng mang những tật xấu của người cũ ra để cười cợt, chê bai.

phu nu thong minh 1
Phụ nữ thông minh đừng kể xấu người cũ - Ảnh minh họa: Internet

Những chuyện trong quá khứ dù xấu hay tốt cũng hãy biết trân trọng vì nhờ đó mà bạn trưởng thành hơn. 

Bi lụy, níu kéo mối quan hệ đã rạn nứt

phu nu thong minh 2
Đừng níu kéo một mối quan hệ đã rạn nứt - Ảnh minh họa: Internet

Hợp tan là chuyện thường tình ở đời, bạn không thể nào cưỡng cầu. Nếu đã không còn tình cảm, tốt nhất là nên cho nhau một khoảng trời riêng. Không thể bước đi cùng nhau thì mỗi người hãy tự tìm hạnh phúc riêng. Duyên hết thì hãy chấp nhận buông tay chứ đừng bi lụy, níu kéo làm khổ cả hai.

Dùng tiền để hạ bệ người khác

Người đàn bà dại nhất khi cho cả thiên hạ biết mình nhiều tiền, giàu có như thế nào. Người khôn ngoan chỉ lặng lẽ kiếm tiền hưởng thụ cuộc sống chứ chẳng cần chứng minh cho ai thấy độ sang chảnh của bản thân.

phu nu thong minh 3
Phụ nữ đừng dùng tiền hạ bệ người khác - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, họ chẳng bao giờ dùng tiền để hạ bệ hay khinh thường ai. Vì họ biết, hôm nay bạn giàu nhưng ngày mai chưa chắc đã còn ở vị thế đó.

Ăn nói kém duyên, thô lỗ

Người đàn bà kém duyên, nói chuyện thô lỗ sẽ khiến mọi người xung quanh chạy dài. Dù xinh đẹp đến mấy nhưng việc nói chuyện sỗ sàng cũng khiến bạn mất sạch điểm thanh lịch. Thế nên hãy kiểm soát lời ăn tiếng nói của mình để không làm người khác khó chịu.

Luôn bạc đãi bản thân

phu nu thong minh 4
Hãy yêu thương bản thân nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Nếu không biết yêu thương chính mình, đừng mong có người trân trọng bạn. Cuộc đời phụ nữ thất bại nhất là khi bạc đãi bản thân, làm mình trở nên thảm hại để nhận được sự thương hại của người khác. Điều này khiến thiên hạ xem thường, suốt đời bạn cũng chẳng có người bạn nào đúng nghĩa.

Do đó, phụ nữ đừng chỉ chăm chút vẻ ngoài mà hãy rèn luyện cả tâm hồn nữa. Khi đó, bạn mới là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian.

Có 4 đặc điểm này, phụ nữ nắm trong tay 90% hạnh phúc, lấy phải chồng vô tâm cũng không sợ

Có 4 đặc điểm này, phụ nữ nắm trong tay 90% hạnh phúc, lấy phải chồng vô tâm cũng không sợ

Người phụ nữ hạnh phúc nhất khi tự chủ tài chính, không bị những lời ngọt ngào quyến rũ, nhờ đó dù lấy chồng vô tâm cũng không đau khổ.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà khôn ngoan đàn bà dại đàn bà kém duyên

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này