Phụ nữ thông minh đến mấy làm 5 việc này cũng mất sạch điểm thanh lịch

Đây là những việc làm khiến phụ nữ thông minh đánh mất sự duyên dáng của mình, chị em nên biết để tránh.

Những chuyện trong quá khứ dù xấu hay tốt cũng hãy biết trân trọng vì nhờ đó mà bạn trưởng thành hơn.

Người đàn bà khôn ngoan đừng bao giờ kể xấu về người cũ. Khi cuộc tình đã chấm dứt, hãy chia tay trong hòa bình. Tuyệt đối đừng mang những tật xấu của người cũ ra để cười cợt, chê bai.

Bi lụy, níu kéo mối quan hệ đã rạn nứt

Đừng níu kéo một mối quan hệ đã rạn nứt - Ảnh minh họa: Internet

Hợp tan là chuyện thường tình ở đời, bạn không thể nào cưỡng cầu. Nếu đã không còn tình cảm, tốt nhất là nên cho nhau một khoảng trời riêng. Không thể bước đi cùng nhau thì mỗi người hãy tự tìm hạnh phúc riêng. Duyên hết thì hãy chấp nhận buông tay chứ đừng bi lụy, níu kéo làm khổ cả hai.

Dùng tiền để hạ bệ người khác

Người đàn bà dại nhất khi cho cả thiên hạ biết mình nhiều tiền, giàu có như thế nào. Người khôn ngoan chỉ lặng lẽ kiếm tiền hưởng thụ cuộc sống chứ chẳng cần chứng minh cho ai thấy độ sang chảnh của bản thân.

Phụ nữ đừng dùng tiền hạ bệ người khác - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, họ chẳng bao giờ dùng tiền để hạ bệ hay khinh thường ai. Vì họ biết, hôm nay bạn giàu nhưng ngày mai chưa chắc đã còn ở vị thế đó.

Ăn nói kém duyên, thô lỗ

Người đàn bà kém duyên, nói chuyện thô lỗ sẽ khiến mọi người xung quanh chạy dài. Dù xinh đẹp đến mấy nhưng việc nói chuyện sỗ sàng cũng khiến bạn mất sạch điểm thanh lịch. Thế nên hãy kiểm soát lời ăn tiếng nói của mình để không làm người khác khó chịu.

Luôn bạc đãi bản thân

Hãy yêu thương bản thân nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Nếu không biết yêu thương chính mình, đừng mong có người trân trọng bạn. Cuộc đời phụ nữ thất bại nhất là khi bạc đãi bản thân, làm mình trở nên thảm hại để nhận được sự thương hại của người khác. Điều này khiến thiên hạ xem thường, suốt đời bạn cũng chẳng có người bạn nào đúng nghĩa.

Do đó, phụ nữ đừng chỉ chăm chút vẻ ngoài mà hãy rèn luyện cả tâm hồn nữa. Khi đó, bạn mới là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian.