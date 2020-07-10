Nếu trả lời CÓ với 10 câu hỏi này, phụ nữ nên tìm đường lui cho mình

Từ khi quen nhau bạn có bỏ hết những mối quan hệ khác không?

Trước khi muốn kết hôn với ai đó, hãy tự hỏi bản thân những câu này. Nếu câu trả lời là có, phụ nữ khôn ngoan nên rút lui càng sớm càng tốt.

Bạn có nghĩ đến tương lai của cả hai không?

Người phụ nữ khi yêu đừng quá mù quáng. Bạn phải sáng suốt nhìn nhận nhiều vấn đề cùng một lúc. Nếu từ khi yêu nhau, bạn dần xa lánh những mối quan hệ khác của mình, có lẽ bạn đã yêu sai người. Vì điều này nói lên một điều rằng anh ấy khá kiểm soát bạn.

Nếu khi nhắc đến tương lai của cả hai, bạn luôn có cảm thấy lo lắng, sợ hãi, hãy dừng lại ngay. Vì người đàn ông đó không mang lại cho bạn cảm giác an toàn. Ở bên anh ấy, bạn không có cảm giác được bảo vệ, che chở.

Bạn có ngại hay lo lắng khi nghĩ về anh ấy không?

Nếu lo lắng về chuyện này, phụ nữ nên chọn đường lui - Ảnh minh họa: Internet

Khi yêu, ai cũng nghĩ về người mình yêu với tâm thế thoải mái, nhẹ nhàng nhất. Nhưng khi bạn nghĩ về người kia như một nỗi ám ảnh, hãy chấm dứt mối quan hệ này. Vì bạn không thật sự yêu và cần anh ấy, cả hai chỉ ở bên nhau vì cảm giác quen thuộc nào đó.

Anh ấy có thường quản lý, kiểm soát bạn không?

Người đàn ông gia trưởng thường thích kiểm soát, quản lý hết những việc bạn làm. Nếu ăn đời ở kiếp với người thế này, bạn sẽ không hạnh phúc. Vì anh ấy luôn làm theo ý của bản thân và không xem lời nói của bạn ra gì.

Anh ấy có khó chịu khi bạn đụng vào điện thoại của mình không?

Người đàn ông yêu thật lòng sẽ thoải mái để bạn đụng vào vật dụng cá nhân của mình. Điều này chứng tỏ anh ấy khá “trong sạch”, không có bất cứ điều gì giấu giếm bạn. Hãy giữ người đàn ông này bên cạnh, đừng để anh ấy chạy mất.

Anh ấy có khiến bạn xấu hổ khi nói về sở thích của mình không?

Đừng ở bên người khiến mình xấu hổ - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ khôn ngoan hãy yêu người giúp mình tốt hơn mỗi ngày, đừng yêu người khiến mình ngày càng thảm hại. Hãy yêu và giữ người tôn trọng những sở thích, công việc của mình. Chứ đừng ở bên cạnh người luôn chê bai khiến bản thân mình xấu hổ.

Anh ấy có lớn tiếng với bạn trước mặt đám đông hay không?

Người đàn ông tử tế sẽ không bao giờ mắng bạn lớn tiếng trước mặt mọi người. Vì họ muốn giữ thể diện cho bạn, đồng thời cũng không muốn làm bạn tổn thương. Kiểu đàn ông này là cực phẩm, phụ nữ nên biết trân trọng.

Bạn có cảm thấy bản thân không đủ tốt khi ở bên anh ấy không?

Nếu cảm thấy bản thân không đủ tốt, hãy rời xa anh ấy. Nếu luôn mang sự mặc cảm, tự ti khi yêu, bạn sẽ không thể nào có được hạnh phúc. Thậm chí còn mang lại sự tiêu cực khiến tình cảm của cả hai dần lạnh nhạt.

Có phải bạn luôn là người xin lỗi trước không?

Nếu xin lỗi trước, bạn hãy cân nhắc về mối quan hệ này - Ảnh minh họa: Internet

Nếu khi cả hai cãi nhau, bạn luôn là người xin lỗi trước, hãy suy nghĩ về mối quan hệ này. Có thể anh ấy không tôn trọng bạn, không cần mối quan hệ này nên mới luôn im lặng để bạn làm hòa trước. Phụ nữ hãy cân nhắc có nên tiến tới chuyện trăm năm với người này hay không.

Anh ấy có khó chịu khi nói về gia đình bạn không?

Người thương bạn sẽ thương luôn gia đình của bạn. Vì anh ấy luôn biết ơn những người đã sinh ra bạn. Nếu có người đàn ông này bên cạnh, đừng để anh ấy rơi vào tay người đàn bà khác.