Đàn ông cặp bồ thường phải chi một khoản tình phí để dẫn nhân tình đi ăn uống, mua sắm, thuê khách sạn. Vì thế, dù che giấu cẩn thận thế nào thì chi tiêu của đàn ông vẫn có lỗ hổng. Hoặc là trong ví của chồng sẽ còn vài manh mối như hóa đơn, vé xem phim mà quên vứt đi. Nếu tình hình chi tiêu, ví tiền của chồng không có gì bất thường thì có thể tạm tin anh ấy vẫn đang chung thủy với vợ con.

Khi đã ngoại tình , đàn ông sẽ rất khôn khéo che giấu trong hành động, lời nói với vợ. Nhưng chiếc ví có thể là nơi chứa đựng nhiều bằng chứng chồng vụng trộm.

Người vợ thông minh sẽ có thói quen để ý mùi hương của chồng khi đi làm về. Chẳng hạn như mùi nước, sữa dưỡng thể, phấn trang điểm , mùi son môi của phụ nữ trên người chồng đều là manh mối để truy ra dấu vết chồng lăng nhăng. Đặc biệt, phụ nữ nên để ý mùi dầu gội của chồng khi về nhà. Vì đàn ông ngoại tình thường vào nhà nghỉ cùng nhân tình và sử dụng dầu gội ở nơi đó. Và đương nhiên loại dầu gội, sữa tắm này sẽ không có cùng mùi hương với loại mà gia đình bạn xài.

Dù đây là hành động lén lút nhưng cũng là phương thức nhanh nhất để phát hiện chồng vụng trộm. Nhật ký cuộc gọi, tin nhắn của chồng có thể nói lên nhiều điều. Bên cạnh đó, nhật ký trình duyệt, hòm thư điện tử, những thông tin của chồng trong điện thoại đều có thể chứa đựng manh mối ngoại tình. Tuy nhiên, vợ chỉ nên làm việc này khi đã có nghi ngờ chồng rõ ràng, không nên quá cảm tính mà có hành động này. Và khi làm việc này thì nên nhanh gọn lẹ và thận trọng để chồng không nghi ngờ.

Ảnh minh họa: Internet

Kiểm tra Facebook

Nếu bạn biết mật khẩu tài khoản của chồng hãy thử kiểm tra tin nhắn của anh ấy. Việc này thật sự không tốt với một mối quan hệ lành mạnh. Nhưng nếu với người đàn ông phản bội bạn và không chịu thừa nhận thì bạn phải tìm được bằng chứng ngoại tình của anh ta để bảo vệ mình và gia đình.

Kiểm tra đồng hồ contermet của xe

Đây là cách để vợ phát hiện chồng phản bội đơn giản nhưng hiệu quả. Khi kiểm tra đồng hồ contermet của xe, vợ sẽ biết chồng rời khỏi nhà lúc nào, đi bao xa, từ chỗ làm về nhà đi thế nào. Sau đó, hãy đối chiếu số đo contermet với lịch trình thường ngày của chồng, hoặc những lời anh ấy nói xem có gì khác thường không.

Bất chợt ghé qua chỗ làm của chồng

Hãy thử một ngày bạn bất ngờ ghé qua chỗ làm của chồng xem sao. Bạn có thể biết chồng buổi trưa thường làm gì, xem thái độ của anh ấy khi bất ngờ thấy bạn đến ra sao. Biết đâu, bạn sẽ phải ngạc nhiên vì người thường cùng anh ấy đi ăn mỗi trưa.

Dù vậy, hãy thật tự nhiên và bình thản khi làm việc này, từ từ quan sát và tìm kiếm thông tin quan trọng.

Đòi "yêu"

Phụ nữ hãy thử quyến rũ, mời gọi chồng khi gần gũi xem sao. Nếu anh ấy nhiều lần tỏ ra mệt mỏi, không có hứng thú mà từ chối vợ thì hãy cẩn thận.

Không chỉ vậy, phụ nữ nên thận trọng khi thấy chồng bất ngờ để ý đến những món đồ tế nhị như quần lót, đồ nhỏ… Khi đàn ông vụng trộm luôn muốn hoàn hảo từ ngoài vào trong trước mắt nhân tình.

Theo dõi chồng

Nếu bạn đã chắc chắn chồng mình đang vụng trộm bên ngoài thì hãy theo dõi anh ấy. Nhưng bạn nên đi cùng bạn bè hay người thân thiết để đảm bảo an toàn và giữ sự kín đáo. Nếu có thể hãy mang theo máy chụp hình, điện thoại để "chộp" lấy khoảnh khắc chồng vụng trộm. Đây sẽ là những bằng chứng bảo vệ bạn và gia đình sau này.

Dù đây là những cách thức phát hiện chồng ngoại tình nhanh và hiệu quả, nhưng vợ đừng tùy tiện làm. Đặc biệt là khi chỉ mới nghe thông tin từ lời người dưng hay từ sự cảm tính thái quá của bản thân.