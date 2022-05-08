3 chiêu thức ngoại tình “độc” nhất của dân công sở để không bị lộ tẩy khi "tòm tem" với đồng nghiệp

Phụ nữ yêu 08/05/2022 16:28

Một người vợ thông minh sẽ không bao giờ đặt 100% lòng tin vào chồng và những người đồng nghiệp xung quanh chồng.

Tận dụng thời gian nghỉ trưa để “tòm tèm”

Thường thì dân công sở sẽ luôn có lý do để đi sớm về khuya. Vì thế, nếu chồng về nhà đúng giờ, vẫn vui vẻ ăn cơm với gia đình, hỏi han vợ con thì không người vợ nào có thể nghi ngờ chồng.

Vì thế, nhiều ông chồng ngoại tình tận dụng thời gian nghỉ trưa ít ỏi mỗi ngày làm việc để “tòm tèm” với đồng nghiệp. Họ không chỉ đi ăn trưa với nhân tình mà còn dành thời gian “nghỉ ngơi” giữa trưa cho nhau mà không bị ai phát hiện.

Dùng ứng dụng, cách thức nhắn tin, liên lạc mà vợ không biết

Dân văn phòng là thành phần tri thức tiếp xúc với công nghệ nhiều. Người càng có nhiều kiến thức về tin học, các ứng dụng công nghệ thì càng biết nhiều hơn người khác. Đặc biệt, có một hình thức ngoại hình lạ nhưng vẫn được sử dụng phổ biến là giữ liên lạc với người tình qua những ứng dụng nhắn tin mà ít người biết.

3 chiêu thức ngoại tình “độc” nhất của dân công sở để không bị lộ tẩy khi 'tòm tem' với đồng nghiệp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nếu phát hiện chồng dùng những ứng dụng lạ thì vợ nên đặt câu hỏi và thử tìm hiểu. Bởi không chỉ có tin nhắn điện thoại, Zalo hay Facebook mới là công cụ duy nhất để đàn ông ngoại tình. Hơn nữa, nhiều ông chồng thông minh còn áp dụng cách nhắn tin bí mật với nhân tình, bằng cách đổi tên người liên lạc hay chèn những thông tin vợ không để ý.

Có những biểu hiện “xa lánh” bất thường với đồng nghiệp nữ

Nhiều ông chồng khi được vợ hỏi về cô đồng nghiệp nào đó thì liền chê bai không ngừng, chủ yếu là thể hiện thái độ “xa lánh” với đối phương. Đây có thể là ý kiến chủ quan của chồng về một người nào đó. Nhưng vợ nên tinh tế quan sát, người đồng nghiệp nữ đó có thật sự xấu xí như lời của chồng nói? Hay nếu bạn từng tiếp xúc qua thì cô ấy cũng không đến nỗi tệ? Hoặc bạn có thể thử nghe ngóng từ những người đồng nghiệp khác của chồng.

Có một chiêu trò mà đàn ông ngoại tình ở công sở hay dùng để đánh lạc hướng vợ là thường xuyên chê bai nhân tình, tạo ấn tượng khiến vợ không cần để tâm đến đối phương. Nhưng thật ra anh ta làm vậy chỉ để che giấu chuyện vụng trộm của mình.

Thông thường, dân công sở khi ngoại tình luôn có giao kèo không để gia đình hai bên biết. Chỉ cần ra khỏi chỗ làm, họ liền trở thành những người không hề có bất kì quan hệ, liên quan gì với nhau. Vì thế, những cuộc vụng trộm chốn công sở thường kín đáo và lâu dài hơn.

Một người vợ thông minh sẽ không bao giờ đặt 100% lòng tin vào chồng và những người đồng nghiệp xung quanh chồng. Đặc biệt, phụ nữ càng nên để ý quan sát, thu thập thông tin và kiểm chứng nhiều lần để không bị chồng lừa dối sau lưng.

Dấu hiệu dễ nhận ra nhất ở người đàn ông yêu thật lòng là 5 điều này, chị em may mắn nếu nhận được

Dấu hiệu dễ nhận ra nhất ở người đàn ông yêu thật lòng là 5 điều này, chị em may mắn nếu nhận được

Dù là bằng cách nào, người đàn ông này cũng để bạn thấy dù ở đâu, làm gì, anh ấy đều đồng hành cùng bạn.

Xem thêm
Từ khóa:   Phụ nữ yêu hôn nhân ngoại tình công sở

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 39 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 9 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 1 giờ 39 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 2 giờ 9 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 2 giờ 39 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 3 giờ 9 phút trước
Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Tâm sự gia đình 3 giờ 39 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Video 4 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này