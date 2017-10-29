Đây là lý do vì sao các ông chồng luôn thấy vợ người xinh đẹp, hấp dẫn hơn vợ mình

Trước khi cưới đàn ông luôn nghĩ vợ mình chính là người phụ nữ xinh đẹp, đáng yêu hơn tất thảy phụ nữ khác. Thế nhưng, sau khi kết hôn đàn ông lại luôn nghĩ rằng vợ mình chẳng bao giờ bằng vợ người khác. Thực chất, đây là diễn biến tâm lý mọi đàn ông đều trải qua do 4 nguyên nhân chính sau:

Nếu thời gian yêu nhau cả hai luôn khao khát được ở gần nhau thì sau khi cưới, thời gian sẽ làm sự khát khao ấy nguội dần, thay vào đó là sự trơ lì cảm xúc. Vì bên nhau mỗi ngày, tiếp xúc thân mật mỗi ngày nên những háo hức, chờ đợi không còn mãnh liệt như trước.

Với ‘vợ người ta’, cánh đàn ông thấy được sự mới lạ, hấp dẫn bởi đơn giản đấy là ‘của lạ’. Đây không phải là hành vi ngoại tình, càng không phải ngoại tình trong tư tưởng mà chỉ đơn giản là cảm xúc tâm lý dễ hiểu.

2. Sự đánh giá

Với mong muốn đối phương sẽ hoàn thiện hơn mỗi ngày nên đàn ông thường có cái nhìn khắt khe khi đánh giá vợ mình với vợ người khác. Nếu họ thường có tâm lý soi mói những nhược điểm để vợ tự thay đổi, thì với vợ người khác họ chỉ thấy ưu điểm.

Không phải đàn ông đánh giá thấp vợ mình, mà bởi muốn đánh giá một người cần khoảng thời gian tiếp xúc đủ dài. Vì bên vợ mỗi ngày nên người chồng sẽ có những đánh giá tổng quan, trong khi họ chỉ gặp ‘vợ người ta’ vài lần nên chỉ nhìn thấy những đặc điểm đối phương thể hiện ra.

3. Sự ngưỡng mộ về đối phương

Đàn ông thích cảm giác được ngưỡng mộ, khích lệ và tôn trọng. Nếu những phụ nữ khác thường ngưỡng mộ một điểm nào đó nơi tính cách, con người chồng bạn ngay lần đầu gặp gỡ thì người đàn ông rất thịc điều này. Tuy nhiên, vì đã quá hiểu và biết quá rõ về chồng mình nên phụ nữ đôi khi vô tâm quên đi việc khích lệ và khen ngợi chồng, khiến chồng cảm thấy mình đôi khi yếm thế trước vợ.

4. Sự mới mẻ trong mối quan hệ

Tâm lý bão hòa sẽ khiến các cặp đôi cảm thấy sự có mặt của đối phương trong đời mình trở nên bình thường, thậm chí như một lẽ hiển nhiên. Đàn ông cũng không ngoại lệ, những say mê ham muốn sẽ không còn thiết tha như thuở ban đầu.

Các cặp đôi đừng bao giờ xem đây là chuyện hiển nhiên và mặc kệ đời sống hôn nhân lạnh lẽo. Bạn không biết rằng, rất nhiều cặp vợ chồng dù vẫn còn yêu nhau nhưng lại ly hôn chỉ vì chán nhau. Không phải tình họ hết yêu đối phương, chỉ vì bên đối phương họ không còn cảm thấy hạnh phúc nên đã chọn ly hôn để giải thoát cho cả hai.

Như vậy, việc chồng thấy ‘vợ người ta’ xinh đẹp, hấp dẫn hơn vợ mình là lẽ thường. Tuy nhiên, đàn ông đừng nương theo điều đó để làm những điều sai trái, phản bội vợ con mà phá hủy hạnh phúc gia đình.

Vợ chồng chung sống tránh sao được lúc cơm không lành, canh không ngọt. Muốn hôn nhân hạnh phúc, cả đời an yên cả đàn ông lẫn phụ nữ hãy học cách trân trọng bạn đời, trân trọng những gì mình đang có.