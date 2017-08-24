Hỡi các cặp vợ chồng: Đừng để hôn nhân đi đến ngõ cụt chỉ vì những lý do ‘ngớ ngẩn’ này

Tâm sự gia đình 24/08/2017 14:26

Ít ai ngờ rằng những nguyên nhân dẫn đến ly hôn sau sẽ khiến họ phải ân hận cả đời.

Ít ai ngờ rằng những điều tưởng nhỏ nhặt này lại là sát thủ vô hình đang âm thầm giết chết hôn nhân của họ.

Khi yêu đủ lâu, đủ nhiều và đủ cần nhau các cặp đôi muốn tiến đến hôn nhân để có thể cùng chung sống, chăm sóc và yêu thương nhau. Tuy nhiên, đời sống hôn nhân đòi hỏi các cặp đôi khá nhiều thứ ngoài tình yêu Sự bao dung, chấp nhận thay đổi vì nhau là hai yếu tố giúp đời sống vợ chồng luôn mặn nồng như thuở trăng mật. Nghe có vẻ đơn giản nhưng không phải ai cũng làm được điều đó, đây chính là nguyên nhân giết chết hôn nhân:

Hỡi các cặp vợ chồng: Đừng để hôn nhân đi đến ngõ cụt chỉ vì những lý do ‘ngớ ngẩn’ này - Ảnh 1
Dưới đây là những lý do ít ai ngờ khiến hôn nhân tan vỡ, các cặp đôi hãy đọc ngay kẻo muộn - Ảnh: Internet

Cãi nhau vì tiền bạc

Rất nhiều cặp đôi sau khi ly hôn vì tiền bạc đã cảm thấy hối tiếc vô cùng. Thay vì cố gắng tiết kiệm, chi tiêu hợp lý và cùng nhau phấn đấu thì các cặp đôi do không có kinh nghiệm ứng xử trong hôn nhân cứ mãi trách cứ nhau. Ngày trước họ không ý thức được rằng những trận cãi vã về tiền bạc không thể làm họ giàu hơn nhưng lại khiến hôn nhân rơi vào vực thẳm.

Đánh đập vợ

Vợ là để yêu thương, nuông chiều chứ không phải là bao cát để cánh đàn ông đấm bốc. Những đàn ông tùng dùng nắm đấm với vợ là đàn ông tồi, không đáng mặt nam tử. Thay vì dùng lời nói để giải quyết mâu thuẩn vợ chồng, họ lại dùng vũ lực để ép người phụ nữ phải yếm thế và im lặng. Chỉ đàn bà dại mới chấp nhận người chồng như vậy. Thế nên, đàn bà khôn sẽ ly hôn, sau khi ly hôn đàn ông mới thấy mình dại.

Hỡi các cặp vợ chồng: Đừng để hôn nhân đi đến ngõ cụt chỉ vì những lý do ‘ngớ ngẩn’ này - Ảnh 2
Trong ngôi nhà có hai nơi phụ nữ phải luôn giữ ấm đó là gian bếp và chiếc giường - Ảnh: Internet

Chăn gối nhàm chán

Chẳng ai đòi hỏi người bạn đời phải thật điêu luyện chuyện gối chăn, nhưng ít nhất hãy thể hiện cho họ biết bạn có sự cuồng nhiệt và cố gắng làm mới bản thân. Đừng lười nhác khi ‘yêu’ nếu không muốn đối phương chán ngán mà tìm đến thú vui bên ngoài.

Thường xuyên không ăn cơm nhà

Bữa cơm gia đình không chỉ giúp bạn được ăn những thực phẩm được chế biến sạch sẽ, cẩn thận, hợp khẩu vị mà còn là nơi vợ chồng cùng chia sẻ với nhau nhiều điều sau một ngày làm việc căng thẳng. Đừng tự hào rằng chồng bạn không bắt vợ phải nấu cơm, cũng đừng tự hào rằng ‘nhà mình mạnh ai người nấy ăn, sao cũng được’. Chính sự thờ ơ với cơm nhà là một trong những dấu hiệu mối quan hệ hôn nhân của bạn gặp vấn đề.

Hỡi các cặp vợ chồng: Đừng để hôn nhân đi đến ngõ cụt chỉ vì những lý do ‘ngớ ngẩn’ này - Ảnh 3
Cãi nhau không khiến bạn hạnh phúc hơn mà chỉ khiến hôn nhân nguội lạnh đi - Ảnh: Internet

Thường xuyên cãi nhau

Trước khi cãi nhau bạn hãy nhớ câu ‘một sự nhịn chín sự lành’. Chỉ cần bạn nhẫn nhịn, bớt nóng nảy thì giữa hai bạn sẽ không bao giờ xảy ra mâu thuẩn đến mức to tiếng với nhau. Hãy tôn trọng người bạn đời như thuở còn son nếu muốn sống bên nhau hạnh phúc đến cuối đời.

Đòi hỏi quá đáng

Khi chấp nhận chung sống với nhau, cả hai đã có một giai đoạn tìm hiểu, yêu thường vậy nên các bạn đã hiểu khá nhiều về nhau. Không chỉ sống chung với những ưu điểm, mà cả những khuyết điểm và tính cách của đối phương bạn cũng phải chấp nhận. Vậy nên, đừng đứng núi này trông núi nọ, đừng đưa  ra những đòi hỏi quá quắt, cũng đừng so sánh bạn đời với người khác nếu không muốn đưa nhau ra tòa ly hôn.

 

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Dù có thể bỏ qua rất nhiều lỗi lầm của vợ, nhưng nếu bạn liên tục phạm phải những sai lầm sau thì chớ hỏi vì sao chồng lại rời bỏ mình để đến với đàn bà khác.

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