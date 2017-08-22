Phụ nữ có thể giỏi giang, có sự nghiệp riêng, độc lập tài chính, không phụ thuộc vào chồng. Tuy nhiên, phụ nữ đừng nghĩ vì mình tài giỏi, thông minh mà có quyền xem thường những người khác hoặc thiếu tôn trọng chồng.

Đàn ông không bao giờ chấp nhận một người vợ không biết cư xử, họ càng căm ghét đàn bà muốn là chủ gia đình Vợ có thể mạnh mẽ, cá tính nhưng đừng cố gắng mạnh mẽ đến mức cướp đi quyền được làm chồng của đàn ông.

‘Đưa đẩy’ với đàn ông khác

Đừng tưởng chỉ có đàn bà mới biết ghen, đàn ông khi đã ghen tuông cũng điên cuồng không kém. Khi yêu nếu ghen một thì khi đã kết hôn họ lại ghen đến mười.

Nếu đã xác định mối quan hệ lâu dài, đi đến việc cưới xin thì phụ nữ hãy một lòng một dạ với quyết định của mình. Đừng đứng núi này trông núi nọ, cũng đừng duy trì mối quan hệ không rõ ràng với đàn ông khác sau lưng chồng mình. Nếu không, đừng trách vì sao chồng nảy sinh tâm lý trả thù, ngoại tình để vợ phải ân hận.

Nhỏ nhen, ích kỷ

Với đàn ông, vợ con là gia đình của họ, là tất cả những gì họ cố gắng chăm sóc, vun vén. Tuy nhiên, mỗi con người còn có trách nhiệm với gia đình lớn của mình, với ông bà, cha mẹ. Vậy nên, đừng đong đếm tình cảm chồng dành cho bố mẹ mình bằng những khoản tiền, tính toán hơn thua giữa nội – ngoại.

Hãy hiểu rằng, một người đàn ông yêu thương cha mẹ là người chồng tử tế, đáng được trân trọng. Đừng vì tiếc của mà ngăn cản chồng chăm sóc người thân của mình, nếu không một ngày nào đó bạn sẽ không còn là gia đình của chàng nữa.

Thích quản lý chồng

Dù là vợ chồng nhưng về cơ bản hai bạn vẫn là hai cá thể độc lập, có cuộc sống, công việc riêng biệt. Vậy nên, hãy tôn trọng cái tôi cá nhân ấy của chồng, hãy để chồng được sống vui những giây phút riêng tư bè bạn. Đừng ham muốn chiếm hữu, quản lý chồng chặt chẽ quá đáng sẽ khiến họ ngột ngạt và càng kích thích ham muốn phản kháng.

Lười nhác, thích hưởng thụ

Đàn ông nào cũng muốn cho vợ một cuộc sống an nhàn, hạnh phúc. Tuy nhiên, một người vợ lười lao động, hay ỷ lại và thích sống bám khiến đàn ông rất chán nản. Họ muốn có một người vợ cùng mình chia ngọt sẻ bùi, cùng phấn đấu vì tương lai chứ không phải một cô vợ giỏi tiêu tiền.

Chưa kể, đàn ông sẽ có sự so sánh giữa vợ mình và phụ nữ khác. Nếu sự khác biệt quá xa, khó chấp nhận thì việc chồng ngoại tình là chuyện sớm hay muộn.