Đàn bà từng trải: Thứ đắt giá nhất là bình yên

Đàn bà từng trải giỏi trang điểm . Họ tô tô vẽ vẽ kỹ càng những nếp hằn “từng trải” trên khuôn mặt từng qua hết thăng trầm. Họ luôn đẹp, dù là nơi xoàng xĩnh phù phiếm, hay chốn dung dị bình đạm. Bởi đàn bà từng trải luôn biết giá trị của bản thân, không buông xõa nhan sắc hay tự trọng của mình sau những cuộc vui hay vài lần tổn thương. Vì họ từng trải nên họ hiểu không điều gì giá trị hơn bản thân họ.

Đàn bà từng trải lạ lắm, dẫu họ có vui cười với mọi người xung quanh thế nào nhưng khi đêm về vẫn giữ những nghĩ ngợi suy tư riêng. Họ luôn có một lớp bọc phô trương vẻ thư thái nhẹ nhàng chỉ để che lấp đi những muộn phiền giấu kín bên trong.

Đàn bà từng trải luôn có sức hút hơn người vì trong từng câu nói, cử chỉ của họ đều có nét từng trải. Xinh đẹp có thể nhờ son phấn, lụa là, nhưng nét từng trải thì phải trả giá bằng thời gian, thậm chí là nước mắt và tổn thương.

Đàn bà từng trải biết chơi, biết hư nhưng không bao giờ chơi sai, hư bậy. Họ có chơi thì cũng biết điểm dừng, có hư thì cũng khiến người ta phải mê đắm nhớ mong. Họ thông minh, để càng qua tháng năm càng như viên ngọc sáng rỡ không tì vết.

Đàn bà từng trải cởi mở, tự do, không thích ràng buộc bởi nguyên tắc của người khác. Họ không thích kể về những gì bản thân làm được. Thay vào đó, họ sẽ kể bạn nghe họ đã làm những điều đó thế nào. Ở đàn bà từng trải, dù chẳng cần khoe khoang, người ta vẫn thấy nể trọng và muốn lắng nghe họ nói.

Xinh đẹp có thể nhờ son phấn, lụa là, nhưng nét từng trải thì phải trả giá bằng thời gian, thậm chí là nước mắt và tổn thương - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà từng trải dù biết ai cũng không bao giờ so sánh bản thân với người cũ của đối phương. Vì họ hiểu về tình yêu, họ tôn trọng bản thân, tôn trọng cả người họ yêu. Họ muốn công bằng với chính mình, cũng là công bằng với người đàn ông họ chọn. Ai cũng có quá khứ, nhưng điểm chung duy nhất chính là hiện tại của nhau. Đàn bà từng trải sống với hiện tại bằng niềm tin và tự hào vào bản thân và đối phương.

Đàn bà từng trải không cần nhà hàng đắt đỏ. Họ thích về nhà nấu cho người đàn ông mình yêu những món ăn người ấy thích. Đàn bà từng trải coi trọng bữa ăn gia đình, xem ngôi nhà là nơi đắt đỏ sang trọng để dùng cơm, để chứa đựng và san sẻ yêu thương.

Đàn bà từng trải dù từng thích rong chơi những đâu vẫn muốn trở về nhà, vẫn muốn có một gia đình của riêng họ. Họ cá tính, mạnh mẽ hay có chút bất cần, không cần dựa dẫm. Nhưng đàn bà từng trải cũng cần được chở che, cần một chỗ dựa, cần một người đàn ông chân thành. Họ hiểu về tình yêu thật nhiều, nhưng vẫn tình nguyện ngây dại yêu như lần đầu. Họ từng biết về đàn ông thật nhiều, nhưng vẫn sẵn sàng dại khờ trước người đàn ông khiến họ rung động. Đàn bà từng trải, ngay cả khi yêu cũng khiến người ta thấy đặc biệt.

Đàn bà từng trải coi trọng bữa ăn gia đình, xem ngôi nhà là nơi đắt đỏ sang trọng để dùng cơm, để chứa đựng và san sẻ yêu thương - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà từng trải không quá nhiều mưu cầu, thứ họ muốn có chỉ là bình yên. Nếu khi còn trẻ, đàn bà theo đuổi những chuẩn mực hạnh phúc của thiên hạ thì khi đã từng trải họ chỉ muốn bình yên bên gia đình, chồng con. Thứ hạnh phúc đàn bà từng trải theo đuổi dung dị và đơn giản, như cách họ sống bình thản, thư thái sau những tháng năm thăng trầm mải miết. Với họ, bình yên chính là thứ đắt giá nhất, phải trả bằng thanh xuân, thậm chí là mất mát.

Bởi thế, nếu bạn chọn yêu một người đàn bà từng trải, hãy kiên nhẫn nhìn thật sâu vào trái tim cô ấy. Bỏ qua hết những lớp bọc cô ấy ngụy trang khéo léo, bạn sẽ thấy ở đó một thế giới bình yên mà cô ấy đã chuẩn bị sẵn cho những người cô ấy yêu thương…