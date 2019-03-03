Đàn bà từng trải và cái giá của sự im lặng

Đàn bà từng trải có một sự im lặng trưởng thành nhất định. Họ không hấp tấp, ồn ào khi gặp khó khăn. Họ không than thở, trách móc khi gặp vấn đề. Họ có sự im lặng đủ bình tĩnh và vững vàng để từ tốn tìm ra hướng giải quyết. Vì căn bản, họ đã đủ từng trải để biết ồn ào hay hấp tấp không bao giờ giải quyết được điều gì. Quan trọng hơn là họ tin vào trải nghiệm, suy xét và phán đoán của bản thân. Họ tin vào sự từng trải và bản lĩnh của họ.

Nhưng với đàn ông, sự im lặng này của đàn bà thật sự không hề dễ chịu. Đàn bà từng trải một khi tổn thương quá nhiều, họ sẽ dần tạo sự im lặng thành loại sức mạnh, có thể công kích và trả thù đàn ông bằng cách của họ. Lúc đó, sự im lặng của đàn bà thật sự khiến đàn ông phải thấy sợ.

Đàn bà từng trải có khóc nhưng không nhiều. Thường thì càng đau lòng và thất vọng, họ càng im lặng. Họ hiểu có những nỗi đau không thể nói thành lời, và dù có lên tiếng cũng không ai hiểu. Họ dùng sự im lặng để tự xoa dịu vết thương của mình, cũng là để động viên và ủi an chính mình.

Là dần xa nhau

Sự im lặng của một người đàn bà từng trải thường chỉ xuất hiện khi họ đã tuyệt vọng và chọn ra đi - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà từng trải im lặng trong một mối quan hệ chính là vì họ biết khoảng cách giữa cả hai đã dần xa nhau. Vì họ nói cũng chưa chắc người kia muốn nghe. Những gì họ bày tỏ đối phương cũng như không muốn hiểu. Vậy thay vì khiến lời nói của mình thành phiền hà với người khác, họ chọn im lặng như một lựa chọn sau cùng. Và sự im lặng của một người đàn bà từng trải thường chỉ xuất hiện khi họ đã tuyệt vọng và chọn ra đi.

Là buông tay

Đàn bà từng trải thay vì gào thét, khóc lóc, hay oán hận khi rời đi, họ sẽ chọn im lặng. Vì họ tin, hơn mọi lời nói khó nghe, im lặng là cách trả thù tàn nhẫn nhất. Hay hơn mọi cách thức rời đi, im lặng là cách giữ kiêu hãnh của một người đàn bà hay nhất. Và để đi đến bước đường rời đi trong im lặng, đàn bà từng trải hẳn đã tìm được sự thanh thản cho chính mình. Họ không chỉ tìm bình yên cho mình trong cái buông tay nhẹ nhàng, mà còn để lại cho đàn ông không ít day dứt.

Là hiểu bản thân và bớt sống cho người khác

Bản lĩnh nằm trong sự im lặng của người đàn bà từng trải khó có ai sánh bằng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà từng trải im lặng với những lời người khác nói về mình. Họ không chọn đáp trả, gật đầu, hay phản đối, họ chỉ im lặng. Không phải vì họ sợ, họ nghe theo, hay âm thầm phản kháng. Họ chỉ im lặng vì hiểu mình cần gì và phải bớt sống vì người khác. Họ đủ trải nghiệm để hiểu không lời nói nào có giá trị bằng chính lời nói của tâm can và tâm trí họ. Họ tin vào bản thân hơn bất cứ người nào khác. Bản lĩnh nằm trong sự im lặng của người đàn bà từng trải khó có ai sánh bằng.

Đàn bà từng trải im lặng không có nghĩa là trốn tránh. Họ im lặng cũng không phải là không biết, càng không phải là ngu si, ủy lụy hay hèn nhát. Đàn bà từng trải dùng sự im lặng để lên tiếng bằng hành động, quyết định và thể hiện khí chất riêng biệt.