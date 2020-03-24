Đàn bà cam chịu chẳng khác gì cả đời mang đôi giày chật, mỗi bước chân đều đau đớn vô cùng

Phụ nữ yêu 24/03/2020 11:25

Phụ nữ khi sống với chồng tệ bạc, chẳng khác nào cả đời ép mình mang một đôi giày chật. Vậy mà bao nhiêu người đàn bà cam chịu, nhẫn nhịn để gìn giữ cho trọn vẹn hai chữ gia đình.

Có nhiều người đàn bà bước chân ra xã hội được mọi người nể trọng, kính phục. Trong mắt mọi người họ xinh đẹp, giỏi giang, thông minh không kém gì ai nhưng khi bước về nhà họ vẫn là người đàn bà cam chịu. Họ có chồng tệ bạc nhưng vẫn không bỏ được. Tự thâm tâm những người đàn bà như thế luôn có một nỗi sợ vô hình: Sợ thay đổi!

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Nhiều người đàn bà có chồng tệ bạc nhưng vẫn không bỏ được - Ảnh minh họa: Internet

Chị tôi là giảng viên một trường đại học có tiếng trong thành phố. Chị xinh đẹp, giỏi giang không kém gì ai. Nhưng đâu phải đàn bà cứ thông minh, cứ giỏi giang là sẽ được hạnh phúc. Chị yêu đến si mê, ngu muội một người đàn ông. Bất chấp ba mẹ ngăn cản chị vẫn kết hôn với người đó. Ba mẹ tôi đành miễn cưỡng chấp nhận khi chị thông báo rằng mình đã có thai.

Ba mẹ tôi ngăn cản cũng là có lí do. Hồi quen chị tôi, anh ta cũng có qua lại với 1 cô khác, chị tôi vì yêu nên tha thứ. Cưới nhau về, chẳng cần phải đợi lâu mới thấy bản chất thật của chồng chị. Khi chị sinh nở, anh ta lén lút ngoại tình. Chị tôi biết chồng phản bội, ôm đứa con bé bỏng mà nước mắt cứ chảy. Những tưởng do chị sinh nở, muốn giải quyết sinh lí nên anh ta mới đi ăn vụng nhưng thời gian sau anh ta vẫn như thế. Bề ngoài bảnh bao, luôn tỏ ra lịch thiệp nhưng lòng dạ lại tệ bạc vô cùng. Chị tôi cứ buồn rầu, héo hon.

Ba mẹ tôi khuyên chị ly hôn, tôi cũng nói chị bế cháu về nhà mẹ ở. Chị có công việc tốt, có thu nhập cao hơn nữa ba mẹ lại ở gần sẽ phụ chị chăm con. Nhưng chị vẫn một mực không chịu. Chị vẫn mong anh có một ngày thay đổi, vẫn tin rằng vì lí do nào đó anh mới trở nên như thế. Càng ép mình ở bên chồng, chị càng khổ đau và khóc nhiều hơn.

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Bất chấp ba mẹ ngăn cản, chị vẫn cương quyết lấy anh để rồi nhận về bao đau khổ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà khi sống với chồng tệ bạc, khi lòng còn thương vẫn cứ tự huyễn hoặc mình về thứ tình nghĩa vợ chồng vốn đã chết yểu từ lâu. Chồng cờ bạc, vũ phu, ngoại tình, gia trưởng… nhưng lòng đàn bà vẫn không nỡ rời xa, vẫn lấy ra hàng ngàn lí do để bao biện cho chồng: “Do bia rượu, do áp lực cuộc đời, do bản thân mình chưa tốt nên chồng mới tìm người đàn bà khác…”.

Mang một chiếc giày chật sẽ thấy đau chân, mặc một chiếc áo chật sẽ khó chịu vô cùng. Đàn bà khi sống với chồng tệ bạc, chẳng khác nào cả đời ép mình mang một đôi giày chật. Mỗi bước đi đều gây đau đớn, tổn thương. Hơn ai hết họ hiểu những nỗi đau mà mình đang gánh chịu, Biết rằng mình khổ nhưng vẫn không thể rời xa. Họ cứ gắng gượng vì nhiều lí do: “Vì con, vì phụ thuộc kinh tế, vì sĩ diện….”.

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Chỉ còn cách tự cứu mình chứ chẳng còn con đường nào khác - Ảnh minh họa: Internet

Tôi nghĩ trên cuộc đời này chắc hẳn còn nhiều người đàn bà có cuộc hôn nhân đầy bi kịch như chị. Đang cố ép mình mang một chiếc giày không vừa để rồi tự dằn vặt, đau khổ một mình. Đàn bà à, đàn ông đã thay lòng đổi dạ sẽ chẳng mong có ngày quay đầu. Chỉ có cách tự cứu lấy mình chứ không còn con đường nào khác.

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Từ khóa:   chồng tệ bạc chồng ngoại tình hôn nhân bất hạnh

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