Tâm sự đàn bà một đời chồng: Đứng trên miệng lưỡi người đời mới mong có cuộc sống bình yên

Tâm sự gia đình 23/03/2020 10:42

Khi trở thành người đàn bà một đời chồng, rất nhiều điều tiếng không hay và lời đàm tiếu sau lưng tôi. Họ thêu dệt lí do vì sao tôi ly hôn, họ bảo rằng tôi ngoại tình và bị chồng bỏ. Thậm chí có người còn ác mồm nói rằng trong 2 đứa con của tôi thì có một đứa không phải là con ruột của chồng…

Hồi chưa chồng tôi suy nghĩ đơn giản lắm. Chồng tệ bạc thì bỏ, chồng vô tâm thì chẳng ngại rời đi. Sẽ không bao giờ có chuyện mình ngồi đó than khóc vì một người đàn ông chẳng ra gì. Ấy vậy mà tôi đã khóc cho cuộc hôn nhân bất hạnh của mình hơn 10 năm trời. Để đến khi cạn kiệt sức lực tôi mới chấp nhận buông tay để trở thành đàn bà một đời chồng.

dan ba mot doi chong 1
Tôi đã khóc cạn nước mắt cho cuộc hôn nhân bất hạnh - Ảnh minh họa: Internet

Tôi chẳng biết dùng từ gì để diễn tả cho đúng về chồng tôi. Người ta chồng vô tâm, phụ nữ đã buồn khổ biết bao nhiêu. Vậy mà chồng tôi vừa vô tâm, lại nghiện rượu, thỉnh thoảng lại đánh tát vợ. Trong chừng ấy năm, cứ mỗi lần tôi muốn ly hôn vẫn luôn luôn là những lời khuyên răn và can ngăn của mọi người. Những lời lẽ mà tôi nghe đến thuộc lòng: “Đàn bà bỏ chồng là đàn bà dại”, “đàn ông ai cũng có tật này thói nọ, nhắm mắt cho yên cửa yên nhà”, “chồng đã tệ thì sống vì con chứ đừng ly hôn…”.

dan ba mot doi chong 2
Sau ly hôn, tôi nghe vô vàn những lời đàm tiếu sau lưng mình - Ảnh minh họa: Internet

Thật khó để một người phụ nữ dứt áo quay lưng lại với mái ấm, với người chồng từng chăn gối. Nhưng tôi vẫn không thể lường trước được sóng gió mà một người đàn bà phải chịu sau khi ly hôn. Khi tôi dọn ra ngoài sống, rất nhiều điều tiếng không hay và lời đàm tiếu sau lưng. Họ thêu dệt lí do vì sao tôi ly hôn, họ bảo rằng tôi ngoại tình và bị chồng bỏ. Thậm chí có người còn ác mồm nói rằng trong 2 đứa con của tôi thì có một đứa không phải là con ruột của chồng… Ngồi trong căn phòng trọ, nhìn hai đứa con tôi bất giác thấy cuộc đời thật tàn nhẫn với mình. “Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng”, sao cuộc sống của tôi lại mỏi mệt thế này.

Vài tháng sau ly hôn, tôi vẫn là người đàn bà nhìn cuộc đời đầy đen tối. Thậm chí đã có lúc tôi muốn cùng các con ngủ một giấc vĩnh viễn để chẳng còn đau lòng hay nghe những lời lẽ không hay của thiên hạ dành cho mình. Thế nhưng, khi bình tâm lại tôi thấy bao nhiêu năm qua mình đã sống vì người khác quá nhiều, đã bận tâm vì lời lẽ của thiên hạ quá nhiều. Miệng là của họ, làm sao tôi có thể đi giải thích với từng người về lí do mình ly hôn, kể với từng người chồng mình đã tệ ra sao. Thôi thì gạt qua hết, để sống cho mình và cho con.

dan ba mot doi chong 3
Tôi đúng hay sai thì chẳng cần nhiều lời giải thích với thiên hạ - Ảnh minh họa: Internet

Bây giờ, tôi đối diện với những lời đàm tiếu thật bàng quan. Mỗi khi gặp ai đó tò mò về cuộc sống riêng tư thì tôi chỉ mỉm cười mà chẳng cần nhiều lời giải thích. Tôi dành thời gian cho công việc, tập trung nuôi dạy hai đứa con. Đừng để mình rảnh rỗi, chìm đắm trong những suy nghĩ tiêu cực. Thỉnh thoảng dắt con đi chơi, đi ăn. Tôi nhận ra rằng phụ nữ suy nghĩ đơn giản sẽ tốt hơn. Để trở thành một người đàn bà hạnh phúc và bình an, hãy đứng trên miệng lưỡi người đời mà sống. Chỉ cần mình thấy bản thân mình không làm sai, vậy là đủ rồi.

Phụ nữ có thể khóc vì bất kỳ ai nhưng đừng rơi nước mắt vì một kẻ phản bội

Phụ nữ có thể khóc vì bất kỳ ai nhưng đừng rơi nước mắt vì một kẻ phản bội

Đàn bà à, chồng phản bội là điều đau đớn nhất cho những ai làm vợ. Thế nhưng, đừng bao giờ dùng nước mắt để níu kéo một người đàn ông đã thay lòng.

Xem thêm
Từ khóa:   hôn nhân bất hạnh đàn bà hạnh phúc phụ nữ từng ly hôn

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 4 giờ 8 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 4 giờ 23 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 5 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 53 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 5 giờ 54 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 3 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 3 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 8 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại