Có phải đàn ông không thể quên được mối tình đầu?

Phụ nữ yêu 16/05/2019 10:44

Đàn ông khôn ngoan hãy trân trọng người đàn bà bên cạnh, người đồng hành cùng mình với cuộc mưu sinh, với thăng trầm cuộc sống. Hãy để hình bóng của người cũ vào quá khứ và đừng bao giờ làm tổn thương vợ mình vì một thứ tình cảm vốn dĩ đã không còn tồn tại.

Con cá không câu được luôn là con cá to nhất, người không cưới được lại là người yêu thương nhiều nhất, để lại nuối tiếc nhiều nhất. Trong cuộc đời mỗi người, ai cũng trải qua một vài mối tình trước khi kết nghĩa trăm năm. Và thâm tâm ta mỗi lần nhớ lại cũng chạnh lòng bởi hình bóng cũ đã từng đi qua trong cuộc đời.

Có phải đàn ông không thể quên được mối tình đầu? - Ảnh 1
Người không cưới được thường để lại nuối tiếc nhiều nhất - Ảnh minh họa: Internet

Hãy để những kí ức ấy vào hoài niệm mà sống cho hiện tại, trân trọng hạnh phúc với người bạn đời bên cạnh. Tiếc thay, nhiều người đàn ông lại hay so sánh bạn đời với người yêu cũ. Điều này không chỉ gây tổn thương cho người vợ mà còn làm cho cuộc hôn nhân gặp nhiều sóng gió.

Anh Hai của tôi có một mối tình sâu nặng kéo dài đến 5 năm nhưng rồi phải chia tay. Anh đau khổ, bế tắc trong một thời gian rồi cũng quyết định lấy vợ. Ba mẹ tôi vui mừng vì hạnh phúc của con. Thế nhưng, kết hôn rồi lòng anh vẫn không quên được mối tình cũ. Chị dâu tôi cũng cảm nhận được điều đó, và cuộc hôn nhân của anh trục trặc.

Chị dâu của tôi không quá giỏi giang, xinh đẹp nhưng là người rất hiền lành và quan trọng nhất là thương chồng. Nhưng anh của tôi thường ngấm ngầm so sánh chị với người yêu cũ. Ban đầu là những suy nghĩ nhen nhóm trong lòng: Người yêu cũ xinh hơn, ăn nói ngọt ngào hơn, nấu ăn ngon hơn, làm tình giỏi hơn… Từ những suy nghĩ đó, anh khó tính với vợ và thường xét nét mọi thứ.

Có phải đàn ông không thể quên được mối tình đầu? - Ảnh 2
Chị dâu tôi tổn thương vì biết anh vẫn không quên được hình bóng cũ - Ảnh minh họa: Internet

Chị dâu tôi buồn, thường tìm tôi để tâm sự. Một bữa, tôi kéo anh ra ngoài và ngồi khuyên anh. Anh thú nhận rằng lòng mình vẫn còn thương người cũ rất nhiều. Tôi là phụ nữ, nghe câu nói đó mà chua chát cho chị dâu của mình. Tôi bảo: “Nếu anh còn thương người cũ thì tại sao lại lấy vợ để rồi làm khổ chị ấy? Trong chuyện này, chị ấy có lỗi gì đâu!”.

Có phải đàn ông sẽ không bao giờ quên được người đàn bà đã từng làm họ đau khổ? Nhưng tình yêu dẫu có đẹp đẽ, lãng mạn đến đâu thì cũng chỉ là quá khứ. Tình cảm ấy đẹp bởi chỉ giữa hai người chỉ có tình yêu, không bị ràng buộc bởi cơm áo gạo tiền. Tôi hỏi anh mình: “Khi anh bệnh tật, ốm liệt giường thì ai là người lo cho anh từng viên thuốc, từng miếng cháo? Ai sống với anh mỗi ngày, nhẫn nhịn và chịu từng từng thói xấu của anh? Nếu anh không biết trân trọng thì một người đàn bà tốt như chị dâu cũng sẽ rời bỏ anh”.

Thực tế cuộc sống, có rất nhiều người đàn ông giống như anh tôi. Họ thường nuối tiếc về mối tình dang dở đã qua. Những lúc hôn nhân sóng gió, gia đình lục đục thì lòng họ lại càng trỗi dậy tình cảm mãnh liệt với người cũ. Điều này thật sự nguy hiểm trong hôn nhân. Vì nó chẳng khác gì những cơn sóng ngầm, mà sóng lớn thì sẽ có ngày lật thuyền.

Có phải đàn ông không thể quên được mối tình đầu? - Ảnh 3
Đừng làm tổn thương người bạn đời vì một thứ tình cảm đã không còn tồn tại - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông khôn ngoan hãy trân trọng người đàn bà bên cạnh, người đồng hành cùng mình với cuộc mưu sinh, với thăng trầm cuộc sống. Hãy để hình bóng của người cũ vào quá khứ và đừng bao giờ làm tổn thương vợ mình vì một thứ tình cảm vốn dĩ đã không còn tồn tại.

Khi chồng ngoại tình, hoặc đá chồng ra khỏi cuộc đời mình hoặc đá văng nhân tình của chồng

Khi chồng ngoại tình, hoặc đá chồng ra khỏi cuộc đời mình hoặc đá văng nhân tình của chồng

Nhiều người khuyên phụ nữ nên tha thứ cho chồng ngoại tình, có nhiều người lại bảo giữ làm gì bên mình một thứ đã hỏng. Tôi không khuyên chị em nên làm gì cả, chỉ khuyên chị em hãy lắng nghe tiếng nói trong lòng mình. Hiểu mình cần gì, đặt lên bàn cân suy tính thiệt hơn để rồi lựa chọn.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông khôn người yêu cũ tình cũ

TIN MỚI NHẤT

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 2 giờ 23 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 4 giờ 23 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 5 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 6 giờ 23 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 6 giờ 53 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 7 giờ 23 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 7 giờ 53 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này