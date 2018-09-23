Chồng có 4 thói xấu này vợ hãy bỏ ngay đừng tiếc, dây dưa chỉ thêm thiệt thòi cho con cái

Phụ nữ yêu 23/09/2018 10:30

Một khi chồng có những thói xấu không thể chấp nhận này chị em hãy bỏ càng sớm càng tốt, nếu cứ câm nín nhẫn nhịn thì mẹ con bạn càng thêm khổ.

Là vợ, bạn có thể chấp nhận chung sống hòa bình với rất nhiều thói xấu của chồng. Thế nhưng, với 4 điều này bạn đừng dại bao dung kẻo cả đời đau khổ, tổn thương triền miên.

Chồng có 4 thói xấu này vợ hãy bỏ ngay đừng tiếc, dây dưa chỉ thêm thiệt thòi cho con cái - Ảnh 1
Hơn cả tiền, thứ phụ nữ cần nhất ở chồng chính là sự quan tâm, săn sóc dành cho gia đình - Ảnh minh họa: Internet

1. Chồng quá vô tâm

Phụ nữ nào cũng mong lấy được một người chồng giỏi giang, giàu có. Bởi lẽ, ai cũng mong muốn có cuộc sống sung túc đủ đầy, cũng muốn được thảnh thơi sống an nhàn, cũng muốn con cái mình sung sướng. Thế nhưng, tiền không phải là tất cả, càng không phải nhân tố quan trọng nhất quyết định hạnh phúc của một cuộc hôn nhân.

Hơn cả tiền, thứ phụ nữ cần nhất ở chồng chính là sự quan tâm, săn sóc dành cho gia đình. Nếu đàn ông ỷ lại rằng mình đã vất vả đi làm kiếm tiền thì có quyền vô tâm với vợ, không dành thời gian hẹn hò hay quên cả ngày cưới thì đấy chính là thói xấu không thể thứ tha. Phụ nữ nào dại dột đồng lõa với sự vô tâm của chồng mình sẽ phải chấp nhận sống trong bất hạnh, cô độc cả đời. Con cái lớn lên bên một người cha vô tâm chẳng thể thấy hạnh phúc.

Chồng có 4 thói xấu này vợ hãy bỏ ngay đừng tiếc, dây dưa chỉ thêm thiệt thòi cho con cái - Ảnh 2
Một khi chồng mặc định 'việc nhà là việc của đàn bà' chứng tỏ anh ta không hề trân trọng, yêu thương vợ như những lời họ thốt ra. - Ảnh minh họa: Internet

2. Mặc định việc nhà, chăm con là của vợ

Là vợ chồng, ai cũng có trách nhiệm, nghĩa vụ trong việc chăm sóc gia đình nhỏ của mình. Việc nhà, nuôi dạy con cái tất nhiên cũng là việc của cả vợ lẫn chồng. Một khi chồng cậy mình là đàn ông, chỉ làm những việc đao to búa lớn và mặc định “việc nhà là việc của đàn bà”chứng tỏ anh ta không hề trân trọng, yêu thương vợ như những lời họ thốt ra.

Nếu sau những góp ý, sau những lời nhờ vả nhưng chồng vẫn không thay đổi, vẫn khiến vợ đầu tắt mặt tối chẳng còn thời gian cho chính mình trong khi chồng tha hồ hưởng thụ cuộc sống thì tốt nhất, chị em nên chấm dứt cuộc hôn nhân với người đàn ông gia trưởng, ích kỷ này.

Chồng có 4 thói xấu này vợ hãy bỏ ngay đừng tiếc, dây dưa chỉ thêm thiệt thòi cho con cái - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

3. Ham mê rượu chè, cờ bạc

Muốn kiếm được một người chồng không uống rượu bia rất khó, bởi lẽ đàn ông có thể đưa ra trăm nghìn lý do để xem việc uống rượu là lẽ tự nhiên. Tuy nhiên, một người chồng yêu vợ là người biết diểm dừng trong mọi cuộc vui. Chàng luôn nghĩ đến vợ khi nâng ly bia lên, đặt ly rượu xuống, luôn biết chừng mực để không say khướt đến quên đường về vì sợ vợ lo lắng.

Ngược lại, nếu chồng bạn luôn say mềm mới về nhà, thậm chí ngủ qua đêm bên ngoài. Hoặc anh ấy đốt tiền vào trò đỏ đen, cờ bạc mặc cho vợ con khổ cực thì bạn hãy nhanh chóng chấm dứt ngay, đừng dây dưa thêm chỉ thiệt thòi.

Chồng có 4 thói xấu này vợ hãy bỏ ngay đừng tiếc, dây dưa chỉ thêm thiệt thòi cho con cái - Ảnh 4
Một khi thói trăng hoa đã ngấm vào máu, dẫu có cùng cả cuộc đời bạn cũng không thể thay đổi được bản chất con người họ - Ảnh minh họa: Internet

4. Ngoại tình lần thứ hai

Chồng ngoại tình lần thứ nhất vợ có thể thứ tha, có thể tự nhủ rằng đấy chỉ là một phút lỡ dại, yếu lòng trước người đàn bà xinh đẹp, tươi mới hơn vợ. Nếu anh ấy đã hối lỗi, đã quay về với vợ con thì nên cho chàng một cơ hội.

Thế nhưng, nếu chàng “ngựa quen đường cũ” thì bạn đừng bao giờ cho anh ta cơ hội làm tổn thương mình thêm lần nào nữa. Một khi thói trăng hoa đã ngấm vào máu, dẫu có cùng cả cuộc đời bạn cũng không thể thay đổi được bản chất con người họ.

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