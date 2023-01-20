Chỉ cần có 3 thứ này thì cuộc đời của phụ nữ nhất định sẽ vui vẻ, nở nụ cười tươi mỗi ngày, dù chồng vô tâm cũng không buồn phiền, mệt mỏi

Phụ nữ yêu 20/01/2023 07:07

Thế nên phụ nữ khôn ngoan nhất định phải có công việc đàng hoàng. Nếu chồng không tốt, bạn còn có chỗ dựa tinh thần, lấy công việc làm niềm vui.

Công việc

Người phụ nữ lấy chồng còn dựa vào vận may của bản thân. May thì lấy đúng người tử tế, không may thì vớ phải người không ra gì. Thế nên phụ nữ khôn ngoan nhất định phải có công việc đàng hoàng. Nếu chồng không tốt, bạn còn có chỗ dựa tinh thần, lấy công việc làm niềm vui.

Khi kiếm được tiền, bạn có thể tự mua vui bằng việc mua sắm, du lịch. Khi kiếm được tiền, bạn sẽ có tiếng nói và được tôn trọng hơn. 

Chỉ cần có 3 thứ này thì cuộc đời của phụ nữ nhất định sẽ vui vẻ, nở nụ cười tươi mỗi ngày, dù chồng vô tâm cũng không buồn phiền, mệt mỏi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bạn bè

Lấy chồng chưa chắc đã vui nhưng có bạn bè bên cạnh lúc nào bạn cũng sẽ được cười sảng khoái. Nhiều phụ nữ khi lấy chồng rồi thường bỏ rơi những mối quan hệ xung quanh. Họ nghĩ bản thân đã có gia đình nên hạn chế giao du bên ngoài để có nhiều thời gian lo cho chồng con. Đây là suy nghĩ sai lầm.

Chồng con quan trọng nhưng bạn bè cũng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của bạn. Chưa chắc bạn đã mở lòng chia sẻ, tâm sự được với chồng con của mình. Thế nên bạn nhất định phải có ít nhất một người bạn tri kỷ. Cuộc đời phụ nữ tìm chồng dễ, tìm được người bạn hiểu mình thật lòng mới khó.

Chỉ cần có 3 thứ này thì cuộc đời của phụ nữ nhất định sẽ vui vẻ, nở nụ cười tươi mỗi ngày, dù chồng vô tâm cũng không buồn phiền, mệt mỏi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cha mẹ

Cha mẹ là người dù bạn tốt hay xấu cũng sẽ dang rộng vòng tay che chở. Họ không vì bạn nghèo mà quay lưng, không vì bạn thất bại mà xa lánh. Thế nên hãy biết trân trọng cha mẹ, đừng làm những chuyện khiến họ đau lòng, tổn thương.

Dù đã có chồng, bạn cũng hãy dành thời gian về thăm cha mẹ thường xuyên. Cuộc sống dù có bận rộn đến mấy cũng hãy một lần nhìn lại phía sau và nhớ rằng ở đó có cha mẹ đang chờ.

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4 sai lầm đàn bà ly hôn chớ dại phạm phải kẻo nửa đời còn lại phải sống trong hối tiếc, day dứt khôn nguôi…

Một khi đàn bà ly hôn, dám bỏ chồng để được trở lại cuộc sống độc thân thì bạn cần đủ tỉnh táo để tránh xa những sai lầm tai hại này. Nếu không, đừng trách vì sao con cái xem thường, chồng cũ chán ghét.

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Từ khóa:   Phụ nữ yêu hôn nhân gia đình

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