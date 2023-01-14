Chỉ khi đàn ông yêu thật lòng, họ mới có thể nhẫn nại với bạn trong 3 thời điểm này

Ngược lại, đàn ông không yêu bạn nhiều sẽ chỉ thấy khó chịu khi bạn ghen tuông. Anh ta chẳng hiểu bạn thấy không vui hay bất an thế nào. Anh ta thậm chí sẽ để mặc bạn như thế, vì không đủ yêu thương nên không đủ nhẫn nại.

Muốn biết đàn ông yêu bạn nhiều hay ít, cứ xem cách anh ấy cư xử khi bạn ghen tuông. Khi yêu nhiều, đàn ông sẽ vì bao dung mà nhẫn nại với bạn. Anh ấy sẽ không trách bạn phiền phức, mà sẽ giải thích để xoa dịu bạn. Nếu bạn ghen tuông quá đà, anh ấy sẽ tìm cách giải quyết để bạn thấy thoải mái nhất. Nhưng đừng nghĩ rằng anh ấy không khó chịu, chỉ là vì anh ấy nghĩ cho bạn nhiều hơn. Anh ấy hiểu rằng ghen tuông không vui vẻ gì cả, và điều anh ấy muốn nhất là cho bạn cảm giác an toàn với tình yêu của cả hai.

Tuy nhiên, phụ nữ cũng nên điều tiết cơn ghen của mình. Đàn ông dù yêu bạn nhiều tới đâu cũng có giới hạn trong sự chịu đựng, đừng thử thách họ quá mức.

Khi bạn sai

Người đàn ông yêu nhiều không thích tranh cãi đúng sai đến cùng với người phụ nữ của mình. Vì với họ, cảm giác thắng vợ hay bạn gái cũng chẳng có gì vui vẻ nếu tình cảm bị sứt mẻ, đối phương bị tổn thương. Nếu có lúc bạn cố chấp khi sai, anh ấy cũng không tranh cãi gay gắt. Ngược lại, anh ấy sẽ nhẫn nhịn cho bạn thời gian suy nghĩ. Vì anh ấy tin rằng bạn sẽ nghĩ lại, sẽ nhận ra bản thân chưa đúng. Và khi ấy, anh ấy sẽ giúp bạn sửa sai, cùng bạn hoàn thiện.

Và một người đàn ông thật lòng với bạn luôn đủ yêu thương để bao dung cho những lỗi sai của bạn. Vì anh ấy quý trọng bạn nên luôn muốn bạn ngày một hoàn thiện hơn. Anh ấy biết bạn không hoàn hảo, nhưng anh ấy tin vào tình yêu của cả hai đủ lớn để giúp bạn hoàn hảo hơn.

Một người đàn ông không đủ bao dung, nhẫn nại khi bạn phạm sai lầm thì chỉ là vì anh ta yêu bạn không nhiều và chân thành.

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Khi bạn tức giận

Lúc khó ưa nhất của con người chính là khi tức giận. Khi ấy, mọi lý trí, chuẩn mực đều có thể bị bay sạch bởi cơn giận. Thậm chí, bạn sẽ có những hành động, lời nói khiến bản thân hối hận về sau.

Đàn ông yêu bạn càng nhiều sẽ càng biết nhịn nhường, giữ im lặng khi bạn tức giận. Đó không phải là sự im lặng vô tâm, mà là kiên nhẫn đợi bạn bình tĩnh lại. Anh ấy hiểu ai cũng có lúc mất kiểm soát, bạn cũng không là ngoại lệ. Thay vì tức giận cùng bạn, anh ấy chọn làm người “chịu thiệt” để níu giữ bình tĩnh lại cho bạn.

Đây sẽ là người có suy nghĩ về cách giữ tình yêu đúng đắn nhất. Anh ấy cho rằng nếu một người tức giận, thì người còn lại phải bình tĩnh hơn. Vì quý trọng tình cảm này mà anh ấy kiên nhẫn để giữ gìn. Dù lúc ấy bạn khó ưa thế nào, anh ấy cũng có thể bỏ qua. Anh ấy dẹp cái tôi của mình để bảo vệ tình cảm của cả hai.

Phụ nữ ở đời nhất định phải tìm được người đàn ông có thể nhẫn nại vì mình trong 3 thời điểm này. Vì đây là người đàn ông yêu thật lòng, đủ sức chở che, bao dung cho bạn cả đời.