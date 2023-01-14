Một người phụ nữ tốt số, tương lai có phúc báo, phú quý hay không, chỉ cần nhìn vào một điểm duy nhất này trên người, bạn có không?

Phụ nữ yêu 14/01/2023 17:05

Muốn biết phụ nữ tốt số hay không, chỉ cần nhìn vào cử chỉ hành động là sẽ rõ.

Vì cử chỉ hành động sẽ là cơ sở để nhận định một người có thân phận, phẩm hạnh cao hay thấp. Phụ nữ khi kiểm soát được biểu hiện của mình cho thấy họ là người có chiều sâu tâm hồn, biết chăm sóc nội tâm chu đáo.

Phụ nữ biết điều chỉnh hành vi của bản thân thì sẽ học được cách sống tiết chế, vun vén gia đình. Vì phụ nữ chính là người quyết định sự hưng thịnh hay lụi bại của một gia đình.

Một người phụ nữ tốt số, tương lai có phúc báo, phú quý hay không, chỉ cần nhìn vào một điểm duy nhất này trên người, bạn có không? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

18 câu nói sẽ thay đổi vận mệnh, số phận của phụ nữ

1. Là phụ nữ, không cần biết bạn bao nhiêu tuổi, quan trọng là nhìn bao nhiêu tuổi. Không cần vóc dáng già hay trẻ, mà là tâm hồn có giữ được thanh xuân hay không. Phụ nữ không ai thắng nổi thời gian, chỉ có đàn bà khôn ngoan là biết giữ gìn nhan sắc cho tâm hồn.

2. Chuyện khó nhất với phụ nữ ở đời không phải là nắm bằng được thứ khó giữ, mà là buông thứ không phù hợp với mình.

3. Người đàn bà thông minh sẽ xem tổn thương là tài sản, mỗi nỗi đau đều cho họ một bài học quý giá.

4. Đừng chỉ vì bỏ lỡ hoàng hôn mà ngủ đến quên cả bình minh. Mọi kết quả tốt đẹp đều cần sự kiên nhẫn đủ dài.

5. Bạn có thể dùng thời gian để đợi được hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc đó có đủ để bạn không hối tiếc thanh xuân?

6. Tình yêu của một người không thể đủ cho hai người.

7. Ai cũng có thể bỏ rơi bạn, chỉ có bạn là không được phép bỏ rơi chính mình.

8. Trên đời này, phụ nữ có hai kiểu, một là hạnh phúc, và hai là đang cố gắng để hạnh phúc.

9. Có bao nhiêu người không xem bạn ra gì cũng không bằng bản thân bạn tự xem thường chính mình. Nếu bạn nghĩ mình vô giá trị, thì người khác sẽ nghĩ bạn tầm thường hơn gấp trăm lần.

10. Trước nhất là học quý trọng bản thân, sau đó mới học yêu người khác. Bạn không biết mình giá trị thì bạn sẽ chỉ gặp được những người làm bạn đau buồn.

11. Quá khứ là để buông, cự tuyệt hiện tại thì sẽ không có ngày mai.

Một người phụ nữ tốt số, tương lai có phúc báo, phú quý hay không, chỉ cần nhìn vào một điểm duy nhất này trên người, bạn có không? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

12. Ý nghĩa sinh mệnh của con người không nằm ở tháng ngày còn sống, mà là ở việc bạn đã nhìn thấy những điều tốt đẹp sớm hay muộn.

13. Phụ nữ sống hãy như dòng nước. Trong trẻo, đầy sức sống và không bao giờ ngừng lại.

14. Tháng ngày sau này bạn sẽ tự hỏi quá khứ đã có bao nhiêu niềm vui. Vì thế, hôm nay hãy cười nhiều hơn, hãy cho mình nhiều niềm vui hơn.

15. Đời người không bao giờ theo ý mình. 10 phần thì đã hết 6 7 phần không như ý. Nhưng có thể sống tốt 3 4 phần còn lại thì đã là tốt rồi.

16. Phụ nữ 20 đẹp tươi trẻ. Phụ nữ 30 đẹp thấu hiểu. Phụ nữ 40 đẹp điềm đạm. Phụ nữ tuổi nào cũng có thể đẹp, quan trọng là nắm giữ điều tốt đẹp nhất ở mình.

17. Thanh xuân không thể tính bằng tiền, nhưng sự an toàn của phụ nữ có thể mua được bằng tiền. Vì thế, đừng bao giờ ngừng việc kiếm tiền. Bạn không thực dụng, nhưng rõ ràng khi có tiền đời cũng sẽ bình yên hơn.

18. Kỳ thực, phụ nữ tốt số hay không là nằm ở bản thân. Vận mệnh không ưu ái ai cả đời, nhưng bạn luôn có thể ưu ái chính mình.

2 sự thật chua chát đàn ông ngoại tình luôn giấu cả bồ lẫn vợ, rốt cuộc, đàn ông yêu ai, trọng ai hơn, bồ hay vợ?

2 sự thật chua chát đàn ông ngoại tình luôn giấu cả bồ lẫn vợ, rốt cuộc, đàn ông yêu ai, trọng ai hơn, bồ hay vợ?

Đàn ông chẳng ai nói rằng bản thân sẽ ngoại tình, nhưng khi ngoại tình rồi lại không có bản lĩnh thừa nhận hay dừng lại.

Xem thêm
Từ khóa:   Phụ nữ yêu chuyện gia đình hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Sao quốc tế 17 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Sao quốc tế 20 phút trước
Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Sao quốc tế 1 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Dinh dưỡng 1 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Đời sống 1 giờ 32 phút trước
Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đời sống 1 giờ 51 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đời sống 2 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

6 sự thật phũ phàng về hôn nhân, biết sớm sẽ bớt hối hận

6 sự thật phũ phàng về hôn nhân, biết sớm sẽ bớt hối hận