Một người phụ nữ tốt số, tương lai có phúc báo, phú quý hay không, chỉ cần nhìn vào một điểm duy nhất này trên người, bạn có không?

Phụ nữ biết điều chỉnh hành vi của bản thân thì sẽ học được cách sống tiết chế, vun vén gia đình. Vì phụ nữ chính là người quyết định sự hưng thịnh hay lụi bại của một gia đình.

Vì cử chỉ hành động sẽ là cơ sở để nhận định một người có thân phận, phẩm hạnh cao hay thấp. Phụ nữ khi kiểm soát được biểu hiện của mình cho thấy họ là người có chiều sâu tâm hồn, biết chăm sóc nội tâm chu đáo.

2. Chuyện khó nhất với phụ nữ ở đời không phải là nắm bằng được thứ khó giữ, mà là buông thứ không phù hợp với mình.

1. Là phụ nữ, không cần biết bạn bao nhiêu tuổi, quan trọng là nhìn bao nhiêu tuổi. Không cần vóc dáng già hay trẻ, mà là tâm hồn có giữ được thanh xuân hay không. Phụ nữ không ai thắng nổi thời gian, chỉ có đàn bà khôn ngoan là biết giữ gìn nhan sắc cho tâm hồn.

3. Người đàn bà thông minh sẽ xem tổn thương là tài sản, mỗi nỗi đau đều cho họ một bài học quý giá.

4. Đừng chỉ vì bỏ lỡ hoàng hôn mà ngủ đến quên cả bình minh. Mọi kết quả tốt đẹp đều cần sự kiên nhẫn đủ dài.

5. Bạn có thể dùng thời gian để đợi được hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc đó có đủ để bạn không hối tiếc thanh xuân?

6. Tình yêu của một người không thể đủ cho hai người.

7. Ai cũng có thể bỏ rơi bạn, chỉ có bạn là không được phép bỏ rơi chính mình.

8. Trên đời này, phụ nữ có hai kiểu, một là hạnh phúc, và hai là đang cố gắng để hạnh phúc.

9. Có bao nhiêu người không xem bạn ra gì cũng không bằng bản thân bạn tự xem thường chính mình. Nếu bạn nghĩ mình vô giá trị, thì người khác sẽ nghĩ bạn tầm thường hơn gấp trăm lần.

10. Trước nhất là học quý trọng bản thân, sau đó mới học yêu người khác. Bạn không biết mình giá trị thì bạn sẽ chỉ gặp được những người làm bạn đau buồn.

11. Quá khứ là để buông, cự tuyệt hiện tại thì sẽ không có ngày mai.

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12. Ý nghĩa sinh mệnh của con người không nằm ở tháng ngày còn sống, mà là ở việc bạn đã nhìn thấy những điều tốt đẹp sớm hay muộn.

13. Phụ nữ sống hãy như dòng nước. Trong trẻo, đầy sức sống và không bao giờ ngừng lại.

14. Tháng ngày sau này bạn sẽ tự hỏi quá khứ đã có bao nhiêu niềm vui. Vì thế, hôm nay hãy cười nhiều hơn, hãy cho mình nhiều niềm vui hơn.

15. Đời người không bao giờ theo ý mình. 10 phần thì đã hết 6 7 phần không như ý. Nhưng có thể sống tốt 3 4 phần còn lại thì đã là tốt rồi.

16. Phụ nữ 20 đẹp tươi trẻ. Phụ nữ 30 đẹp thấu hiểu. Phụ nữ 40 đẹp điềm đạm. Phụ nữ tuổi nào cũng có thể đẹp, quan trọng là nắm giữ điều tốt đẹp nhất ở mình.

17. Thanh xuân không thể tính bằng tiền, nhưng sự an toàn của phụ nữ có thể mua được bằng tiền. Vì thế, đừng bao giờ ngừng việc kiếm tiền. Bạn không thực dụng, nhưng rõ ràng khi có tiền đời cũng sẽ bình yên hơn.

18. Kỳ thực, phụ nữ tốt số hay không là nằm ở bản thân. Vận mệnh không ưu ái ai cả đời, nhưng bạn luôn có thể ưu ái chính mình.