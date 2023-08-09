Đàn bà khôn ngoan không nên tin vào hai thứ này để có thể sống kiêu hãnh, an nhiên cả đời

Phụ nữ ai cũng thích mua sắm, vì vậy mà thường hay bị những tin quảng cáo đánh lừa. Họ thường nhìn vẻ đẹp bên ngoài, nghe những câu slogan êm tai, ngọt ngào rồi quyết mua cho bằng được. Nhưng rồi họ nhận ra quảng cáo vốn rất khác với thực tế. Thứ mà bạn thấy trên quảng cáo đẹp đẽ, bóng bẩy bao nhiêu thì thực tế đôi khi lại trái ngược.

Cuộc đời đàn bà khôn ngoan có hai thứ tuyệt đối không nên tin đó là quảng cáo và lời nói của đàn ông. Có vậy mới mong được sống an ổn dù còn độc thân hay đã lấy chồng.

Giống như những lời thề non hẹn biển của đàn ông. Khi yêu, ai cũng nói lời ngọt ngào, nguyện sống chết, hy sinh vì nhau. Nhưng khi đã có được nhau rồi, những lời hứa đó vốn dĩ là gió thoảng mây bay. Phụ nữ tin vào những lời đó chẳng khác nào tự đào hố chôn mình.

Lời quảng cáo nghe êm tai đó, nhưng sản phẩm có thể chẳng như chúng ta mong chờ. Đàn ông nói lời ngọt ngào nghe thích đó, nhưng chớ vội tin. Ngày xưa yêu nhau nồng nàn, lãng mạn biết bao nhiêu. Những món em thích ăn, dù mưa gió bão bùng, anh vẫn sẽ đội mưa đi mua cho bằng được. Còn khi đã quá chán nhau rồi, thì em tự lo lấy thân, bản thân anh còn lo chưa xong.

Dĩ nhiên không phải đàn ông ai cũng vậy, nhưng lòng người ai biết nông sâu. Người càng ngọt ngào lúc ban đầu, về sau sẽ càng tàn nhẫn và phũ phàng. Vì vậy người đàn bà bản lĩnh sẽ biết nghe những gì nên nghe và tin những gì nên tin.

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Chẳng ai cấm cản bạn mơ mộng. Nhưng mộng mơ cũng cần điểm dừng hợp lý. Đừng tưởng tượng chồng bạn là chàng bạch mã hoàng tử, cả đời này sẽ đối xử với bạn như công chúa. Hãy tỉnh giấc mộng xuân để đối diện với thực tế.

Cuộc sống khi còn yêu và khi đã kết hôn rất khác nhau. Thế nên đàn bà khôn ngoan, muốn cả đời an ổn thì đừng tưởng tượng và đừng tin tưởng quá nhiều. Nếu có tin thì hãy tin vào bản thân mình, khi đó mới mong bình yên.