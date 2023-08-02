u chuyện ngoại tình sẽ đều có những lý do đặc biệt, cũng đều tồn tại người sai. Vì ngoại trừ bản chất lăng nhăng vốn dĩ của đàn ông thì không tự dưng mà gia đình đang hạnh phúc, họ đang có vợ hiền con ngoan lại ngoại tình. Đàn ông luôn hiểu cái giá cho việc không cưỡng lại cám dỗ này chính là đánh mất gia đình , sự nghiệp cũng bị ảnh hưởng không ít.

Đàn ông khi còn độc thân, có thể hẹn hò với bất cứ ai, lên giường với vô số người nhưng đã là chồng thì chắc chắn sẽ là người chồng biết rõ trách nhiệm của mình. Vì sĩ diện và lòng tự trọng của đàn ông không cho phép họ ngông cuồng như thuở chưa lập gia đình. Họ sẵn sàng kiên nhẫn, thậm chí là cam chịu để khiến gia đình thêm êm ấm.

Nếu là vợ, là đàn bà mà một ngày biết chồng hay người yêu của mình ngoại tình thì thật sự rất tệ. Cảm giác bị phản bội và dối lừa là thứ cảm giác đau lòng và tủi hổ nhất với đàn bà. Dù vậy, bạn có từng nghĩ đâu là lý do khiến người đàn ông từng yêu thương bạn hết lòng, giờ lại say mê một người đàn bà khác?

Nhưng sức chịu đựng của đàn ông không hề dẻo dai như ta nghĩ. Đến một giới hạn nhất định, đàn ông quá mỏi mệt trong mối quan hệ của cả hai, với quá nhiều căng thẳng hay nặng nề mà phụ nữ tạo nên. Đàn ông sẽ tìm đến một người phụ nữ khác. Đây có thể là một cô gái trẻ, biết đòi hỏi, nũng nịu để làm êm dịu những bực bội của đàn ông.

Bắt đầu mối quan hệ này có thể chỉ là vài ba câu hỏi thăm hằng ngày. Dần dà, người thứ ba này sẽ đóng một vai trò không thể thiếu trong cuộc sống của đàn ông, là nơi khiến họ dễ chịu hơn là những áp lực mà vợ mang tới. Cứ thế, đây sẽ là người phá vỡ hạnh phúc gia đình của bạn, từng chút một mà bạn không hề hay biết.

Phụ nữ khôn ngoan nên hiểu, khi tìm hiểu, đàn ông dễ bị thu hút bởi dạng phụ nữ muốn họ chinh phục. Nhưng khi đã là vợ chồng thì họ lại mong tìm một người vợ biết lo cho gia đình, sẵn sàng sẻ chia và cảm thông cho chồng. Và cũng hãy biết, đàn ông càng giỏi giang và thành đạt sẽ càng dễ cô đơn và muốn sự quan tâm từ người phụ nữ của mình nhiều hơn. Đã là vợ thì đừng chủ quan, cứ nghĩ là danh chính ngôn thuận rồi sẽ không chạy đi đâu được. Chính suy nghĩ này sẽ khiến chồng càng rời xa vợ.

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Không đáp ứng nhu cầu tình dục

Với đàn ông, nhu cầu sinh lý là không thể thiếu. Phần lớn đàn ông ngoại tình là vì nhu cầu tình dục. Và có một sự thật rằng khi không được đáp ứng đủ nhu cầu tình dục, đàn ông sẽ tìm đến phương án ngoại tình.

Cứ như thế, họ sẽ dần chán chê việc gần gũi với vợ, và chỉ nghĩ vợ là nơi để trở về khi đã rông ruổi mê mệt. Phụ nữ nên nhớ, để có đàn ông cả đời không phải chỉ nằm ở việc bạn tận tụy hy sinh thế nào cho chồng và gia đình. Còn nằm ở cách bạn mang đến những cảm xúc thăng hoa trong chuyện chăn gối với đàn ông.

Phụ nữ khôn ngoan nên trau dồi kiến thức và luôn làm mới mình trong chuyện chăn gối. Đây không chỉ là cách khiến bạn có khoảnh khắc đáng nhớ với chồng mà còn có thể khiến chồng chỉ muốn về nhà với bạn, chẳng màng chuyện ngoại tình.

Trả thù vợ

Có nhiều câu chuyện ngoại tình của đàn ông xuất phát từ việc họ muốn trả thù vợ mình. Vì họ hiểu, phụ nữ khi bị bội bạc, lừa dối thì sẽ rất tổn thương. Với đàn ông, nếu phụ nữ dối lừa họ, họ sẽ vì thất vọng tột cùng mà chọn ngoại tình để khiến phụ nữ phải hối hận và dằn vặt mải miết.

Phụ nữ nên hiểu, đàn ông một khi có vợ phần lớn sẽ không chủ động vướng vào chuyện ngoại tình. Vì rõ ràng đã ngoại tình là phải trả giá đắt, đàn ông không ngu dại để đánh đổi quá nhiều như vậy. Nhưng phải nhớ rằng, ngoài kia có không ít phụ nữ muốn có được người đàn ông của bạn. Vì vậy, phải biết giữ chồng trước đã, đừng chỉ trách đàn ông bạc tình. Chẳng có chuyện gì là không có lý do. Bạn có yêu thương chồng đủ đầy, khéo léo giữ gìn gia đình thì chẳng có người chồng nào mà dại để mất vợ hiền con ngoan.

Và đàn ông, đã hay đang có suy nghĩ về chuyện tìm đến tình nhân hãy hiểu, tình nhân thì nhiều, chứ vợ thì chỉ có một. Làm tình nhân thì dễ chứ làm vợ thì khó trăm bề. Tình nhân có thể thay thế, chứ vợ một khi đã mất rồi thì khó lòng mà tìm lại. Do đó, hãy biết quay đầu là bờ khi chưa quá trễ. Hãy luôn nhớ, cái giá của ngoại tình cực đắt, nhiều khi bạn phải trả cả một đời về sau!