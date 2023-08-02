Dù cãi nhau ‘long trời lỡ đất’ đàn bà cũng đừng dại ly hôn vì 5 lý do này

Phụ nữ yêu 02/08/2023 05:05

Đừng vì chồng không nói yêu vợ mà đòi ly dị, hãy nhìn vào những gì chồng làm.

Chồng vẫn muốn được bên bạn

Hôn nhân không có tiếng cãi cọ chẳng khác nào ăn cơm với nước lã. Trong quá trình chung sống các cặp vợ chồng khó lòng xảy ra mâu thuẩn, cãi nhau. Tuy nhiên, nếu sau cuộc cãi vã ấy bạn vẫn cảm thấy dễ chịu, thoải mái khi bên cạnh chồng thì chớ dại đòi bỏ chồng.

Thực tế, hai bạn vẫn yêu nhau rất nhiều. Chỉ vì giận quá mất khôn nên mới lời qua tiếng lại, nếu biết cách tiết chế cảm xúc hạnh phúc gia đình bạn sẽ thăng hoa.

Chồng làm mọi việc bạn yêu cầu

Phụ  nữ yêu bằng tai nên thích nghe lời ngọt ngào, tuy nhiên đàn ông yêu vợ thật lòng lại ngại khua môi múa mép. Thay vì nịnh vợ, các anh chồng yêu vợ sẽ cam tâm tình nguyện giúp đỡ vợ trong mọi việc. Họ không ngại rửa chén, nấu cơm hay tự giặt là quần áo chỉ để vợ có thời gian nghỉ ngơi.

Đừng vì chồng không nói yêu vợ mà đòi ly dị, hãy nhìn vào những gì chồng làm.

Dù cãi nhau ‘long trời lỡ đất’ đàn bà cũng đừng dại ly hôn vì 5 lý do này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Điểm tốt vẫn nhiều hơn tật xấu

Khi yêu, bạn cứ nghĩ rằng người yêu của mình là thập toàn thập mỹ. Đến khi cưới về, bạn ngỡ ngàng trước những thói hư tật xấu nơi chồng. Tuy nhiên, phụ nữ quên mất rằng ngay cả chính mình cũng tồn tại những thói xấu.

Vậy nên, thay vì chì chiết, lên án nhau các cặp vợ chồng nên cùng nhau cải thiện hoặc cố gắng chung sống hòa bình với các tật xấu ấy. Đàn bà nên nhớ, nếu anh ấy không có nhiều phẩm chất tốt đẹp hơn những tật xấu thì bạn đã không lấy họ làm chồng.

Hỏi ý kiến vợ trước khi quyết định

Dù cãi nhau long trời lỡ đất thì một người đàn ông yêu thương vợ trước khiq uyết  định việc gì cũng hỏi ý kiến vợ. Hành động này không chỉ biểu hiện chàng tôn trọng bạn mà còn cho thấy, chàng đánh giá cao năng lực và đầu óc của vợ.

Dù cãi nhau ‘long trời lỡ đất’ đàn bà cũng đừng dại ly hôn vì 5 lý do này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Anh ấy không muốn chia tay

Nếu cuộc hôn nhân của bạn không êm đèm như bạn vẫn tưởng, nhưng chồng bạn vẫn đang nỗ lực để khắc phục và thay đổi từng ngày thì bạn đừng vộ buông tay. Hãy cho anha ấy cơ hội để sửa sai. Anh ấy vẫn đang nỗ lực để khắc phục, thay đổi.

Kh cả hai vẫn cần nhau, tự khắc sẽ tìm ra cách giải quyết những thắc mắc, mâu thuẩn. Đừng vội vàng buông tay vì nóng giận, bạn sẽ hối hận cả đời.

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Từ khóa:   Phụ nữ yêu hôn nhân gia đình

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