“Ba phần tướng mạo và bảy phần khí chất” của phụ nữ hiện đại là gì?

Phụ nữ yêu 08/08/2023 13:50

Người ta thường nói con người hoàn hảo phải dựa vào “ba phần tướng mạo và bảy phần khí chất”. Không thể đánh giá một người chỉ qua vẻ bề ngoài mà phải chậm rãi xem xét thái độ, hành động để biết được cái tâm, cái tầm của họ.

Đánh son không đánh ghen

Phụ nữ hiện đại đánh son không đánh ghen, kiếm tiền không kiếm chuyện. Khi có người thứ ba xuất hiện, họ vẫn bình thản làm đẹp, kiếm tiền, chẳng cần phải lôi bè kéo phái đi đánh ghen.

Bởi họ biết giá trị của mình và không thèm so bì với những kẻ tiểu nhân cướp chồng người khác. Họ không muốn đánh ghen làm bẩn tay mình. Họ không muốn làm lớn mọi chuyện để ảnh hưởng đến phẩm giá của bản thân.

Phụ nữ khôn ngoan hạnh phúc trong thầm lặng. Phụ nữ dại khờ đánh trống khua chiêng để cho thiên hạ biết mình đang có cuộc sống ngàn người mơ ước. Người khôn ngoan, có khổ đau cũng một mình mình biết. Người dại khờ cho cả thiên hạ biết mình đang rất đau khổ vì bị chồng phản bội.

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Ảnh minh họa: Internet

Miệng của thiên hạ cứ mặc kệ, việc của mình là phải sống hạnh phúc

Phụ nữ khôn ngoan luôn hiểu những người nói xấu mình chẳng qua là đang ganh tỵ với mình. Người càng bị người khác đố kỵ, chắc chắn đang có cuộc sống rất hạnh phúc. Vì vậy mà họ không màng đến bất cứ lời ong tiếng ve nào về mình. Họ chỉ chăm chỉ sống tốt cuộc sống của mình và phớt lờ những lời không hay ngoài kia.

Có câu “người muốn đội được vương miện phải chịu được sức nặng của chiếc vương miện đó”. Phụ nữ ơi, cuộc đời không quá dài, hà cớ gì vì người khác mà sầu muộn. Người khôn ngoan chỉ cần bản thân hạnh phúc, những lời thị phi cứ xem như gió thoảng mây bay.

“Ba phần tướng mạo và bảy phần khí chất” của phụ nữ hiện đại là gì? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bỏ qua tiểu tiết, quan trọng kết quả

Người phụ nữ hiện đại phải biết bỏ qua những điều nhỏ nhặt. Đừng soi xét những lỗi lầm của người khác. Đừng câu nệ những tiểu tiết mà hãy chú trọng đến kết quả. 

Người khôn ngoan phải biết bao dung, đừng xét nét lỗi lầm của người khác. Đời người chẳng ai không mắc sai lầm, việc của người có tâm và có tầm là phải rộng lượng bao dung. Cuộc đời này tha thứ được cứ tha thứ, bao dung được cứ bao dung, đừng đặt nặng chuyện hơn thua ở trong lòng.

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