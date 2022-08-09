Đàn ông có máu lăng nhăng thích gây sự chú ý với người khác bằng cách khoe khoang. Anh ta thích nói về bản thân, muốn được người khác chú ý. Dù là nói về chuyện gì, anh ta cũng muốn nâng cao bản thân, khoe khoang ưu điểm của mình. Có thể nói đây là bản chất của người đàn ông muốn tạo thiện cảm, thu hút phụ nữ mọi lúc, mọi nơi.

Người đàn ông lăng nhăng thường nói nhiều mà không làm được bao nhiêu. Người đàn ông tử tế đích thực đã hứa thì sẽ làm, không làm được thì sẽ chẳng hứa hẹn. Họ cho phụ nữ niềm tin tuyệt đối vào những gì mình nói, và không ngừng chứng minh tình cảm bằng hành động thiết thực.

Đàn ông gái gú lại xem lời nói là công cụ để dụ dỗ phụ nữ. Anh ta nói cho vui, lấy lòng phụ nữ nhưng rồi lại quên nhanh chóng. Phụ nữ tin thì phụ nữ dại, lời anh ta nói không có giá trị lâu dài. Kiểu đàn ông này không bao giờ đáng để phụ nữ, càng không thể thay đổi bản tính thích nói năng không suy nghĩ.

Ảnh minh họa: Internet

Nói dối những chuyện nhỏ nhặt

Đàn ông nói dối những chuyện nhỏ nhặt thì chứng tỏ là có thói quen nói dối không thể sửa đổi. Phụ nữ đừng dửng dưng nghĩ rằng chuyện nhỏ thì không to tát, vì đàn ông đã nói dối chuyện nhỏ thì chuyện lớn cũng không chừa. Thói quen nói dối đã ăn vào máu thì sẽ trở thành hiểm họa cho hôn nhân. Phụ nữ xem thường thói quen này của chồng thì sẽ dần chìm trong cuộc hôn nhân toàn sự lừa dối.

Quá chú trọng ngoại hình

Đàn ông có máu lăng nhăng luôn muốn bản thân hấp dẫn với phụ nữ, vì thế mà có thói quen trau chuốt ngoại tình. Anh ta luôn chi nhiều tiền và thời gian để chăm sóc vẻ bề ngoài. Người đàn ông thế này có thể phản bội bất cứ lúc nào, phụ nữ phải thận trọng.

Ảnh minh họa: Internet

Thích tụ tập bạn bè

Kiểu đàn ông xem trọng bạn bè, thích tụ tập bạn bè hơn là về nhà ăn cơm thì phụ nữ nên thận trọng. Vì phụ nữ sẽ không thể hiểu rõ hết những mối quan hệ bạn bè của chồng. Đàn ông càng có nhiều mối quan hệ thì càng phức tạp, khó kiểm soát. Thực tế, nhiều người đàn ông ngoại tình trong vòng tròn bạn bè mà vợ không hề nhận ra.

Có thói quen tán tỉnh người khác

Người đàn ông có thói quen tán tỉnh người khác thường dễ ngoại tình. Bạn đừng nghĩ đây là bản tính của đàn ông. Người đàn ông tử tế thì luôn giữ khoảng cách nhất định, cư xử chừng mực với những người phụ nữ xung quanh. Đó là cách anh ấy tôn trọng bạn, cũng thể hiện bản tính có trách nhiệm, không đứng núi này trông núi kia.