Theo tài liệu lịch sử Trung Quốc ghi lại, hoạn quan thường tìm đến 3 đối tượng để giải quyết nhu cầu sinh lý, đó là cung nữ, vũ nữ và phi tần bị thất sủng, cũng có trường hợp thái giám bị vợ của vua ép buộc quan hệ. Dù rằng nhiều người cho rằng chuyện tình dục của thái giám xưa khá vô lý nhưng lại hoàn toàn có thật.

Thái giám dù đã tịnh thân nhưng nhu cầu sinh lý nam tính trong người vẫn còn. Đặc biệt là khi sống trong cung với hàng ngàn cung tần tuyệt đỉnh nhan sắc. Theo sử sách ghi lại chuyện thâm cung bí sử , không hiếm thái giám và phi tần gian dâm với nhau.

Bên cạnh đó, những cung nữ cô đơn trong cung cấm nhiều năm cũng là đối tượng mà hoạn quan nhắm tới. Đây là những người phụ nữ đang ở độ tuổi tươi trẻ, tràn đầy năng lượng nhưng chỉ quanh quẩn trong cung phục dịch, xa gia đình nên càng muốn tìm được người thấu hiểu, sẻ chia. Họ tìm đến thái giám để được giải tỏa, thỏa mãn nhu cầu cũng là chuyện thường tình.

Theo sử sách nhà Tống, ở phần “Hoàn quan truyện” có ghi lại câu chuyện của Lâm Ức, một thái giám từng bao nuôi kỹ nữ Doanh Lợi trong suốt nhiều năm. Ở một câu chuyện khác, có thái giám tên Trần Nguyên vì bị phát hiện nhiều lần đưa kỹ nữ vào cung “tâm sự” mà bị phạt nặng. Anh ta bị nghi ngờ là chưa qua tịnh thân nhưng sự thật là chỉ làm chuyện gian dâm để thỏa mãn tính dục nguyên thủy trong người.

Thái giám dù đã tịnh thân nhưng nhu cầu sinh lý nam tính trong người vẫn còn. Ảnh minh họa: Internet

Ra ngoài tìm “gái”

Ở thời Minh, trong các kỹ viện tại kinh đô có “Tây viện”, nơi đặc biệt tiếp đón các thái giám. Những kỹ nữ ở đây bị người khác xem thường. Vì nơi đây thường tiếp những thái giám trẻ hoặc đã bị giáng chức. Những đại thái giám thì không thường tới, vì nếu bị ai phát hiện thì sẽ bị phạt nặng, thậm chí là phải chết.

Ở thời vua Minh Thần Tông, quân lính phát hiện có một người mặc quần áo nam nhân, sau khi tra khảo thì tự khai mình là kỹ nữ được thái giám bao nuôi. Nhưng người hoạn quan này lại muốn “quỵt nợ”, cô phải lén vào cung để đòi bằng được. Biết chuyện như thế, vua Thần Tông Chu Dực trừng trị thái giám này, tra khảo kỹ nữ rõ ràng.

Ở Thời Minh Tư Tông Sùng Trinh, luật lệ cũng có cấm thái giám lấy vợ và ra ngoài “tìm gái”. Dù vậy, lệnh này không được thực thi hiệu quả triệt để. Vì thế vào thời này, thái giám có nhiều bổng lộc sẽ lấy cung nữ, hoặc ra ngoài tìm phụ nữ đem về làm vợ.



Theo sử sách ghi lại chuyện thâm cung bí sử, không hiếm thái giám và phi tần gian dâm với nhau. Ảnh minh họa: Internet

Lột da hoạn quan có quan hệ tình cảm

Chuyện thâm cung bí sử kể lại có nhiều hoàng đế không thích chuyện tình thái giám và cung nữ. Vua Chung Nguyên Chương chính là như vậy, thậm chí ông còn đưa ra hình phạt lột da nếu hoạn quan có quan hệ tình cảm. Chỉ cần thái giám lấy vợ thì phải chịu hình phạt tàn nhẫn này.

Hoàng đế Vạn Lịch cũng khó chấp nhận chuyện này, dù thời đó đã khá khoan nhượng cho việc thái giám lấy vợ. Chỉ biết hoạn quan bị phát hiện có tư tình, lấy vợ thì lập tức bị chịu hình phạt nặng nề. Tuy nhiên, nhu cầu sinh lý của hoạn quan không thể vì những hình phạt ấy mà tiết chế triệt để. Chuyện tư tình, hôn nhân giữa thái giám và cung nữ vẫn lén lút diễn ra.

Theo People’s Daily, dù mối quan hệ tình cảm giữa thái giám và cung nữ bị ngăn cấm, xem là dị thường nhưng vẫn có người đồng tình. Vì dù thế nào thì thái giám hay cung nữ, kỹ nữ cũng là những người chịu đựng nhiều thống khổ trong xã hội xưa. Họ tìm đến nhau dù với lý do gì thì cũng là mong muốn chia sẻ, tìm người thấu hiểu. Xét cho cùng thì vẫn là đáng thương hơn là đáng trách.