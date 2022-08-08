Một người đàn bà thông minh không bao giờ thốt ra những này bởi sẽ khiến đàn ông “cao chạy xa bay”

Nếu bạn nghĩ câu nói này có ý nghĩa cổ vũ đàn ông thì hoàn toàn sai lầm. Câu nói này cũng vô duyên không kém gì những câu đếm lẩm bẩm của phụ nữ khi đang thân mật cùng chồng. Đàn ông sẽ thấy bị sỉ nhục.

Trong những tình huống thân mật, gần gũi giữa đàn ông và phụ nữ, câu nói này khiến đàn ông “dị ứng” vô cùng. Đừng nói câu này chỉ để giả vờ bạn đang thỏa mãn, vì đàn ông đủ nhạy cảm để nhận ra đâu là thật, đâu là giả.

Đàn ông thích kiểu phụ nữ hài hước, cho họ năng lượng tích cực nhưng phụ nữ đùa giỡn những chuyện cần nghiêm túc thì họ chỉ thấy kém thu hút. Người đàn bà khôn ngoan sẽ chọn cách đùa giỡn tinh tế, khôn khéo để chiếm giữ trái tim đàn ông. Họ chẳng dại dột chơi đùa mà chạm vào ranh giới nhạy cảm trong một mối quan hệ, chẳng hạn như tiền bạc, con cái, người thứ ba…

Chuyện có thai là chuyện nghiêm trọng, không thể đem ra làm trò đùa. Phụ nữ nói câu này chỉ càng khiến mình trở nên vô duyên, đùa giỡn không suy nghĩ trong mắt đàn ông.

Phụ nữ một lần nói ra khiến đàn ông mất hết cảm tình, thậm chí là đâm ra chán ghét, tránh xa. Ảnh minh họa: Internet

“Anh ta ăn đứt anh đấy!”

Đàn ông sinh ra với bản năng bảo vệ người khác. Dù là người đàn ông kém cỏi thế nào vẫn có nhu cầu nam tính được ghi nhận, trở thành người đàn ông mạnh mẽ nhất trong lòng bạn. Và khi bạn đưa ra nhận định rằng có một người khác giỏi hơn anh ấy ở khoản nào đó cũng khiến anh ấy thấy bị hạ thấp giá trị. Đàn ông cho rằng một người đàn bà duyên dáng sẽ không bóc trần những điểm yếu của anh ấy.

Một người đàn bà khôn ngoan sẽ không nói những lời so sánh, chê bai người đàn ông của mình. Những câu nói vô duyên như thế của phụ nữ sẽ chẳng khác gì những lời xuýt xoa của đàn ông về những người phụ nữ bốc lửa trên mạng.

“Người cũ của em chẳng bao giờ làm thế”

Người cũ là một phạm trù nhạy cảm trong tình cảm. Nếu nhắc với người yêu cũ với thái độ vun đắp cho tình cảm hiện tại thì không có gì để nói. Nhưng những lời nói về người cũ để hạ thấp người mới thì chính là vô duyên. Đàn ông sẽ cảm thấy bị xem thường, cảm thấy bạn còn vương vấn người cũ.

Đàn ông chỉ thích nghe về người cũ của đối phương khi anh ấy đã chiếm ưu thế cao hơn. Dù vậy, một người đàn bà khôn ngoan thường không nhắc về người cũ, hoặc rất ít.

“Anh ăn kiêng với đi tập đi!”

Đàn ông cũng nhạy cảm về vấn đề ngoại hình như phụ nữ. Nếu họ thấy cần phải ăn kiêng, tập luyện thì sẽ tự giác làm. Đàn ông không thích bị nhắc về vấn đề này, và họ cho rằng chỉ phụ nữ không tinh tế mới nói những lời như thế.

“Vào chưa?”/ “Xong chưa?”

Đây là những câu nói cực kì nhạy cảm khi đàn ông và phụ nữ làm chuyện ấy. Với đàn ông, đây là những lời “sỉ nhục” làm họ mất hứng nhất.

Nếu muốn giữ cảm tình, trái tim của đàn ông thì phụ nữ tuyệt đối đừng nói những câu vô duyên như trên. Phụ nữ càng khôn ngoan thì càng phải giữ khí chất của mình qua từng câu nói, khiến đàn ông vừa nể trọng vừa say mê.