4 kiểu môi gợi cảm khiến phái mạnh liêu xiêu: Quán quân là môi chữ M khiến đàn ông cảm giác “thèm muốn” khi vừa chạm mặt

Phụ nữ yêu 08/08/2022 05:18

Một đôi môi quyến rũ cũng không nằm ngoài danh sách những bộ phận thu hút phái mạnh nhất của phụ nữ. Đôi môi còn toát nên vẻ sang chảnh, sự nữ tính trời sinh của phụ nữ. Đặc biệt là những dáng môi này luôn khiến đàn ông khó cưỡng lại nhất.

Đôi môi cười

Phụ nữ có bờ môi cười luôn giữ sức công phá trái tim đàn ông dữ dội. Một đôi môi đỏ căng mọng, có viền môi tự nhiên nhếch lên thể hiện sự duyên dáng, tươi vui. Đây là dáng môi giúp phụ nữ luôn giữ được trạng thái như đang cười vui vẻ, thoải mái. Chính điều đó khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu, thậm chí là bị hút bởi năng lượng tích cực. Phụ nữ có đôi môi thế này được cho là người có sức sống tích cực, hòa đồng và ngọt ngào.

Môi chữ M

Hình dáng môi chữ M là điểm thu hút nhất trên khuôn mặt người phụ nữ quyến rũ. Đàn ông thường bị mê hoặc bởi bờ môi thế này ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Đây là dáng môi gợi cảm vì viền môi trên và dưới rõ ràng, tạo thành chữ M. Nhiều mỹ nhân sở hữu đôi môi này, đều có sức hút tuyệt đối trong mắt phái mạnh.

4 kiểu môi gợi cảm khiến phái mạnh liêu xiêu: Quán quân là môi chữ M khiến đàn ông cảm giác “thèm muốn” khi vừa chạm mặt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Môi anh đào

Môi anh đào là một trong những đôi môi quyến rũ nhất của phái nữ. Đây là kiểu môi có độ dày mỏng phần môi trên và dưới tương dương với nhau. Một đôi môi anh đào đầy đặn tạo nên sự hài hòa, quyến rũ dù là khi nói hay lúc im lặng. Đặc biệt, một đôi môi anh đào nho nhỏ càng khiến phụ nữ tăng phần thanh thoát, nhẹ nhàng.

Đôi môi “đính cườm”

Đây là dáng môi mà có hạt môi như một hạt cườm được đính trên môi trên. Phần hạt môi nho nhỏ trông vừa đáng yêu, ngọt ngào mà cũng cực kì gợi cảm. Kiểu môi này khiến phụ nữ quyến rũ hơn trong mắt đàn ông. Đôi khi chỉ cần một lớp son nhẹ cũng khiến bạn trở nên nổi bật hơn. Nhưng đừng quên làm rõ viền môi thì “hạt cườm” sẽ càng bắt mắt hơn.

Đây là những đôi môi quyến rũ có sức gợi cảm nhất với phái mạnh. Dù vậy, một đôi môi được chăm chút, dưỡng ẩm và trang điểm đúng cách thì luôn có sức hút, dù là với hình dáng thế nào.

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