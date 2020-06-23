Chỉ cần học 6 tuyệt chiêu này của đàn bà khôn chị em ắt được chồng thương yêu chiều chuộng, mê mệt như thuở còn son dù đã con cháu đề huề.
- Phụ nữ thông minh và 3 CHIÊU BÀI khiến chồng trân trọng mình hơn mỗi ngày
- Dù có 'đánh chết' đàn bà khôn ngoan cũng không thèm quản 3 điều này!
Nhờ áp dụng những độc chiêu này nên đàn bà khôn chẳng cần nghĩ cách giữ chồng, cả đời không biết đánh ghen là gì.
1. Không nói xấu nhà chồng
Đàn bà lấy chồng, việc sống chung với gia đình chồng tất nhiên sẽ xảy ra không ít mâu thuẫn do khác biệt trong quan điểm sống. Những lúc như thế, thay vì đi kể xấu nhà chồng với thiên hạ như đàn bà dại thì đàn bà thông minh sẽ tìm cách để hóa giải những khúc mắc.
Nhờ sự tinh tế, khôn ngoan nên cô ấy được chồng thương yêu chiều chuộng, mẹ chồng cũng sẽ dần quý mến cô con dâu tinh tế của mình.
2. Luôn tự tin vào bản thân
Là đàn bà, đừng bao giờ vì đã lấy chồng sinh con mà bỏ bê bản thân, cũng đừng nghĩ “có chồng rồi làm đẹp cho ai ngắm” kẻo phải chịu không ít thua thiệt. Bạn càng tự tin, càng biết chăm sóc chính mình sẽ càng là chất men say khiến chồng đứng ngồi không yên.
3. Đừng hơn thua với chồng
Người xưa vẫn nói “cơm sôi bớt lửa”, khi vợ chồng cãi nhau đàn bà khôn sẽ không bao giờ to tiếng quát tháo hay hơn thua với chồng. Cô ấy sẽ im lặng chịu đựng cơn thịnh nộ của chồng, chờ đến khi đối phương bình tĩnh mới nói chuyện phải trái đúng sai. Nhờ thế, đàn ông ắt sẽ nể vợ, chẳng dám làm càn.
4. Không rời khỏi nhà sau khi cãi nhau
Khi vợ chồng mâu thuẫn, thay vì trốn chạy bạn cần học cách đối diện với vấn đề. Việc bỏ khỏi nhà chẳng thể giúp tình tình khá hơn, mà vô tình còn châm ngòi cho mâu thuẫn thêm nặng nề. Chưa kể, khi mất bình tĩnh bạn rất dễ làm nên những điều không tưởng, khiến bản thân phải hối hận.
5. Không quản thúc chồng
Dù đã là vợ chồng nhưng cả đàn ông lẫn phụ nữ đều phải tôn trọng cuộc sống cá nhân của nhau. Có rất nhiều cách giữ chồng vừa nhàn lại hiệu quả, đàn bà chẳng việc gì phải bám lấy chồng 24/24 hay bắt anh ấy phải cho bạn kiểm tra điện thoại, trang cá nhân.
6. Mềm yếu khi cần
Đàn bà mạnh mẽ đến mấy cũng phải biết cách yếu mềm, mong manh khi ở bên người đàn ông mình yêu thương. Hãy cho anh ấy cơ hội được bảo vệ, chở che và ôm lấy người vợ bé bỏng của mình vào lòng.
Nếu cố gắng tỏ ra mọi việc vẫn ổn, bạn có thể tự giải quyết tất cả mọi thứ ắt sẽ khiến chồng vô tâm, hời hợt.