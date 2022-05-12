5 hành động đàn ông thường làm khi "xót vợ", chị em sướng âm ỉ vì lấy được chồng điểm 10

Phụ nữ yêu 12/05/2022 09:22

Khi đàn ông yêu chân thành, sâu đậm và thủy chung, họ sẽ đặc biệt dịu dàng, kiên nhẫn với đối phương.

Khi đàn ông yêu chân thành, sâu đậm và thủy chung, họ sẽ đặc biệt dịu dàng, kiên nhẫn với đối phương. Có những lúc nếu là người khác thì họ chắc chắn sẽ nổi giận nhưng nếu là người mình yêu thương nhiều thì đàn ông lại nhịn nhường và chiều theo.

Gọi khi anh ấy đang ngủ

Dù là ai thì khi đang ngủ cũng khó chịu nếu bị người khác đánh thức. Đàn ông nhiều người rất “ngây ngủ”, khi bị đánh thức sẽ bực tức, thậm chí là nổi giận. Nhưng khi yêu thật lòng, đàn ông dù có bị đánh thức giữa đêm cũng không nói gì, sau đó liền tìm hiểu xem vợ cần mình giúp đỡ gì, hoặc có việc gì nghiêm trọng hay không.

Nếu bạn tìm được người chồng sẵn sàng tỉnh giấc giữa đêm khi bạn gọi, giúp bạn lấy một ly nước, vài viên thuốc, hay chỉ là vì bạn gặp một cơn ác mộng… thì bạn đã lấy đúng người đàn ông thật sự quý trọng mình.

5 hành động đàn ông thường làm khi 'xót vợ', chị em sướng âm ỉ vì lấy được chồng điểm 10 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nói nhiều

Phụ nữ chỉ nói nhiều với người đàn ông mình yêu thương. Nhưng không phải người đàn ông nào cũng thích nghe người khác nói nhiều. Họ chỉ muốn lắng nghe người họ yêu thương nói. Đàn ông càng yêu vợ càng tình nguyện lắng nghe vợ nói, dù là những chuyện vụn vặt hằng ngày, đến những lời thở than vu vơ. Đàn ông cho rằng đó là cách phụ nữ giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi. Khi còn yêu nhiều, đàn ông sẽ không nề hà lắng nghe, thậm chí cho rằng tật nói nhiều của vợ rất đáng yêu.

Nhưng đàn ông đã hết yêu thì lại coi hành động nói nhiều của vợ là phiền phức, khiến họ thấy chán nản, không hứng thú. Chung quy cũng là vì đã không còn yêu nên vợ có nói thêm hay nói ít đi một câu họ cũng thấy không vừa lòng.

Tâm trạng thất thường

Phụ nữ có tâm trạng thất thường, đặc biệt là trong thời kỳ “đèn đỏ”. Đôi khi họ cũng không kiểm soát được tâm trạng của mình, đặc biệt là khi ở bên người họ yêu thương.

Người đàn ông chung thủy, thương vợ sẽ thấu hiểu cho thời gian “nhạy cảm” này của vợ. Thay vì trách vợ tâm trạng khó chịu, vô lý, họ sẽ tìm cách để vợ thấy thoải mái hơn. Chẳng hạn như, họ sẽ giúp vợ làm việc nhà, cho vợ thời gian nghỉ ngơi, xoa bóp tay chân để vợ đỡ thấy mệt mỏi. Đàn ông yêu vợ thì sẽ yêu luôn những gì chưa hoàn hảo, những lúc không vui vẻ của vợ.

Nhờ anh ấy trông con

Người đàn ông yêu vợ không bao giờ tức giận những lúc vợ nhờ trông con. Thậm chí họ sẽ nhận việc trông con để vợ đi làm đẹp, hẹn gặp bạn bè. Đàn ông thương vợ hiểu khi có con thì vợ thường chịu nhiều thiệt thòi hơn, họ muốn gánh vác cùng vợ, cho vợ thời gian thoải mái hơn.

Ngược lại, đàn ông cau có, thiếu kiên nhẫn khi trông con giúp vợ thì chứng tỏ anh ta không yêu vợ nhiều, cũng thiếu trách nhiệm với con cái.

Phụ nữ thường muốn chồng nhường mình, như một sự yêu chiều từ chồng. Đàn ông thì không phải lúc nào cũng nhường nhịn người khác, đặc biệt là không thích hạ mình vì bất kì ai. Nhưng với người phụ nữ mình yêu, đàn ông sẵn sàng nhường nhịn mà không so đo, tức giận. Họ sẽ nhận sai khi có lỗi, sẽ dỗ dành khi vợ nóng giận, sẽ chủ động làm hòa khi cãi nhau. Họ cho rằng thắng thua không quan trọng bằng tình cảm của cả hai. Đặc biệt, đàn ông thương vợ không sợ mất mặt khi nhường nhịn vợ. Họ bao dung và cực kì kiên nhẫn.

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