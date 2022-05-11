Chiều chồng quá không hay, mà quản chồng quá lại càng không nên. Tốt nhất là vừa đủ để chồng càng tôn trọng vợ.

Không để chồng làm việc nhà Nhiều người vợ không để chồng làm việc nhà. Đây hoàn toàn là vì họ không muốn, họ nghĩ đàn ông không nên làm việc này. Thật ra, khi đàn ông giúp vợ việc nhà chính là thể hiện trách nhiệm với gia đình. Huống hồ, phụ nữ cũng đi làm 8 tiếng một ngày như đàn ông, về đến nhà còn phải bao việc trong nhà. Áp lực căng thẳng khi đó với vợ sẽ cũng nhiều ngang bằng, thậm chí là hơn cả đàn ông. Và bạn việc gì phải một mình gánh vác hết khi chồng vẫn có khả năng giúp đỡ bạn? Không những vậy, khi không để chồng làm việc nhà, anh ấy sẽ có xu hướng vô trách nhiệm và ỷ y vào vợ. Phần lớn đàn ông vô tâm với vợ thường không khi nào đụng vào việc nhà. Liệu bạn có muốn chồng trở nên ngày một vô tâm với mình? Nếu không hãy đề nghị anh ấy gánh bớt những căng thẳng và nặng nhọc cùng bạn.

Không còn bạn bè vì chồng Phụ nữ khi lấy chồng rồi thì vẫn cần các mối quan hệ, nhất là bạn bè và đồng nghiệp. Đây cũng có thể xem là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của bạn. Vì vậy, nếu chỉ vì chồng không thích mà bạn cắt đứt hết các mối quan hệ thì hoàn toàn không nên. Chồng là bạn đời, nhưng anh ấy không thể là bè bạn, là đồng nghiệp của bạn. Bạn cũng cần người chia sẻ khi mỏi mệt, cần những lời động viên khi buồn phiền, gặp khó khăn. Những lời khuyên đó bạn chỉ có thể nhận được từ bạn bè. Vì vậy phụ nữ nên biết cách giữ các mối quan hệ bạn bè, thường xuyên dành thời gian cho họ khi đã có chồng. Chính những mối quan hệ này sẽ giúp bạn luôn giữ được cân bằng trong cuộc sống.

Ảnh minh họa: Internet Thay đổi ngoại hình, tính tình theo ý chồng Một người vợ đủ tinh tế thay đổi mình theo ý tốt của chồng, nhưng vẫn giữ đúng cốt cách của mình thì quá quyến rũ và thu hút. Nhưng nếu vợ vì vài lời chê bai của chồng, nghe theo chồng buộc thay đổi ngoại hình hay tính cách của mình thì không nên. Thật ra, khi chồng đủ yêu thương vợ, anh ấy chắc chắn luôn trân trọng nét đẹp tự nhiên trong ngoại hình và tính cách của vợ. Anh ấy muốn vợ đẹp hơn là chính mình, chứ không phải bắt vợ phải thành ai đó mới là đẹp. Và phụ nữ nên biết quý trọng bản thân, hơn là chiều theo ý chồng mà đánh mất chính mình. Bạn phải nhớ, bạn chỉ đẹp nhất khi là chính bạn, đừng cố thay đổi để thành ai khác. Đừng khiến chồng trở nên vô tâm khi bạn không còn là bạn. Vì chồng rồi quên cả bản thân Phụ nữ làm vợ dễ sa vào cuộc sống làm gì cũng chỉ vì chồng con rồi quên cả bản thân. Điều này dẫn đến nhiều người vợ quá nhẫn nhịn và cam chịu vì chồng. Nhưng chính vì vậy mà họ gián tiếp khiến chồng trở nên vô tâm và ích kỷ. Bạn nên nhớ bạn làm vợ là để hạnh phúc hơn, bạn có chồng là có một người đồng hành mỗi ngày. Bạn yêu chồng bao nhiêu, cũng đừng quên yêu chính mình. Khi bạn biết trân trọng mình thì chồng cũng sẽ càng quý trọng bạn hơn. Thay vì mỗi ngày thức dậy đều chỉ nghĩ đến chồng con thì hãy thử nghĩ thêm cho chính mình xem. Hôm nay, mình mặc gì là đẹp, mình nên làm gì để đẹp hơn? Khi vợ biết chăm sóc chính mình thì chồng cũng không thể vô tâm với bạn được. Không quản chuyện tiền bạc Nhiều người vợ tin tưởng và giao hết chuyện tiền bạc vào tay chồng. Nhưng rõ ràng, đây là sai lầm. Bạn có thể thống nhất về cách chi tiêu với chồng, hay rõ ràng trong từng chuyện. Bạn cũng có thể tạo thói quen tiêu tiều cho cả hai, dù tự do nhưng phải luôn có ý kiến của cả vợ chồng. Nhưng đừng quản quá chặt khiến chồng khó chịu. Chiều chồng quá không hay, mà quản chồng quá lại càng không nên. Tốt nhất là vừa đủ để chồng càng tôn trọng vợ.

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