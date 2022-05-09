Đàn ông đối với chuyện tình cảm luôn lý trí hơn đàn bà. Khi đàn ông ngoại tình , họ lại dùng sự khôn ngoan đó cho việc che đậy vụng trộm. Họ không đủ tỉnh táo để thấy hậu quả ngoại tình từ người khác. Một là họ cho rằng bản thân sẽ không đi đến bước đường cùng thiệt hại nặng nề. Và hai vì khi ngoại tình, đàn ông đã vào thế không có sức chống cự. Họ chủ động tìm đến nhân tình, nhưng cũng ở thế bị động trước cám dỗ.

Đàn ông trên đời này thường có hai loại, một là không bao giờ ngoại tình và hai là đã ngoại tình và không thể ngừng lại. Đàn ông một khi biết ngoại tình sẽ chẳng khác gì người tỉnh táo biết đến thuốc phiện. Đã thành con nghiện thì không thể khống chế bản thân, tìm mọi cách có được cảm giác đê mê với cái lạ cái mới. Huống hồ, nhân tình lại là những người đàn bà cao tay biết nuôi “con nghiện” khôn khéo. Họ nhắm thẳng vào những yếu điểm của vợ để tạo nên thế mạnh của mình. Bởi thế, với đàn ông thì vợ chẳng bao giờ thú vị và hấp dẫn được như nhân tình.

Cảm giác vụng trộm có sức kích thích lớn với cả đàn ông và phụ nữ. Đặc biệt đàn ông lại là những kẻ tham lam trong tình cảm và nuôi ham muốn dục vọng lớn hơn phụ nữ. Một khi đã biết qua cảm giác cơi nới trong ngoại tình, đàn ông sẽ khó dứt bỏ. Đàn ông khi bị phát hiện sẽ dừng lại ngay, cắt đứt với nhân tình. Nhưng chuyện đàn ông có ngoại tình lại hay không vẫn là câu hỏi khó trả lời. Vì biết đâu nếu có cơ hội lớn hơn, họ sẽ càng tinh vi, mưu mẹo trong cuộc ngoại tình tiếp theo?

Ngay cả khi đàn ông đã thật sự biết quay đầu sau cơn trầm mê phản bội, thì họ cũng chẳng phải là sắt đá mà không vương dư vị ngoại tình. Trong tâm trí, trái tim của họ đã có bóng hình của người khác. Chỉ có thể chờ tháng năm để họ quên triệt để.

Và một điều nữa có thể khiến đàn ông ngoại tình hoàn toàn thức tỉnh chính là “thấy quan tài mới biết đổ lệ. Họ chưa biết cảm giác mất mát gia đình, sự nghiệp hay nhân phẩm thì sẽ không biết đã ngoại tình thì phải trả cái giá lớn thế nào. Họ chưa biết mùi vị bị vợ con bỏ rơi, người thân xa lánh, người dưng xem thường thì sẽ chẳng tin rằng không có cái kết nào tốt đẹp khi ngoại tình.

Đàn ông thường trưởng thành sau khi mất mát. Họ sẽ không học được gì nếu họ chưa từng thực nghiệm. Chỉ khi là kẻ phải trả giá bằng dày vò, hối hận, tổn thương thì đàn ông phản bội mới biết ngoại tình là một cái bẫy, một vết nhơ trong đời.

Nhưng dù sao thì ngoại tình hay chung thủy vẫn là sự lựa chọn của riêng đàn ông. Chỉ có họ mới có thể chọn, cũng chỉ có họ là người nếm trải và tự trưởng thành. Không ai có thể buộc một người đàn ông đang ngoại tình có thể chấm dứt. Cũng không ai có thể ràng buộc đàn ông cả đời thủy chung. Phụ nữ ngàn vạn lần càng không thể. Vì thế, nếu đàn ông đã muốn phản bội, hãy để họ rời đi. Vì sớm hay muộn, họ cũng sẽ tự trải nghiệm bài học phải trả giá cực kì lớn này.