“Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ”, đàn ông chỉ chung thủy hoặc dừng ngay việc ngoại tình vì 2 điều này

Phụ nữ yêu 09/05/2022 08:23

Nếu đàn ông đã muốn phản bội, hãy để họ rời đi. Vì sớm hay muộn, họ cũng sẽ tự trải nghiệm bài học phải trả giá cực kì lớn này.

Đàn ông đối với chuyện tình cảm luôn lý trí hơn đàn bà. Khi đàn ông ngoại tình, họ lại dùng sự khôn ngoan đó cho việc che đậy vụng trộm. Họ không đủ tỉnh táo để thấy hậu quả ngoại tình từ người khác. Một là họ cho rằng bản thân sẽ không đi đến bước đường cùng thiệt hại nặng nề. Và hai vì khi ngoại tình, đàn ông đã vào thế không có sức chống cự. Họ chủ động tìm đến nhân tình, nhưng cũng ở thế bị động trước cám dỗ.

Kỳ thực, đàn ông chỉ chung thủy hoặc dừng ngay việc ngoại tình vì 2 điều này.

“Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ”, đàn ông chỉ chung thủy hoặc dừng ngay việc ngoại tình vì 2 điều này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông trên đời này thường có hai loại, một là không bao giờ ngoại tình và hai là đã ngoại tình và không thể ngừng lại. Đàn ông một khi biết ngoại tình sẽ chẳng khác gì người tỉnh táo biết đến thuốc phiện. Đã thành con nghiện thì không thể khống chế bản thân, tìm mọi cách có được cảm giác đê mê với cái lạ cái mới. Huống hồ, nhân tình lại là những người đàn bà cao tay biết nuôi “con nghiện” khôn khéo. Họ nhắm thẳng vào những yếu điểm của vợ để tạo nên thế mạnh của mình. Bởi thế, với đàn ông thì vợ chẳng bao giờ thú vị và hấp dẫn được như nhân tình.

Cảm giác vụng trộm có sức kích thích lớn với cả đàn ông và phụ nữ. Đặc biệt đàn ông lại là những kẻ tham lam trong tình cảm và nuôi ham muốn dục vọng lớn hơn phụ nữ. Một khi đã biết qua cảm giác cơi nới trong ngoại tình, đàn ông sẽ khó dứt bỏ. Đàn ông khi bị phát hiện sẽ dừng lại ngay, cắt đứt với nhân tình. Nhưng chuyện đàn ông có ngoại tình lại hay không vẫn là câu hỏi khó trả lời. Vì biết đâu nếu có cơ hội lớn hơn, họ sẽ càng tinh vi, mưu mẹo trong cuộc ngoại tình tiếp theo?

Ngay cả khi đàn ông đã thật sự biết quay đầu sau cơn trầm mê phản bội, thì họ cũng chẳng phải là sắt đá mà không vương dư vị ngoại tình. Trong tâm trí, trái tim của họ đã có bóng hình của người khác. Chỉ có thể chờ tháng năm để họ quên triệt để.

Và một điều nữa có thể khiến đàn ông ngoại tình hoàn toàn thức tỉnh chính là “thấy quan tài mới biết đổ lệ. Họ chưa biết cảm giác mất mát gia đình, sự nghiệp hay nhân phẩm thì sẽ không biết đã ngoại tình thì phải trả cái giá lớn thế nào. Họ chưa biết mùi vị bị vợ con bỏ rơi, người thân xa lánh, người dưng xem thường thì sẽ chẳng tin rằng không có cái kết nào tốt đẹp khi ngoại tình.

Đàn ông thường trưởng thành sau khi mất mát. Họ sẽ không học được gì nếu họ chưa từng thực nghiệm. Chỉ khi là kẻ phải trả giá bằng dày vò, hối hận, tổn thương thì đàn ông phản bội mới biết ngoại tình là một cái bẫy, một vết nhơ trong đời.

Nhưng dù sao thì ngoại tình hay chung thủy vẫn là sự lựa chọn của riêng đàn ông. Chỉ có họ mới có thể chọn, cũng chỉ có họ là người nếm trải và tự trưởng thành. Không ai có thể buộc một người đàn ông đang ngoại tình có thể chấm dứt. Cũng không ai có thể ràng buộc đàn ông cả đời thủy chung. Phụ nữ ngàn vạn lần càng không thể. Vì thế, nếu đàn ông đã muốn phản bội, hãy để họ rời đi. Vì sớm hay muộn, họ cũng sẽ tự trải nghiệm bài học phải trả giá cực kì lớn này.

4 điều phụ nữ 50 hối hận vì khi 30 không đư biết để không phải ngậm ngùi nói hai chữ “nếu như”

4 điều phụ nữ 50 hối hận vì khi 30 không đư biết để không phải ngậm ngùi nói hai chữ “nếu như”

Đến độ tuổi 50, tôi đã sống được gì cho chính mình? Nếu tôi ly hôn khi 40, thì ít ra tôi đã có thêm 10 năm sống nhẹ nhàng.

Xem thêm
Từ khóa:   Phụ nữ yêu Đàn ông ngoại tình hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 14 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 44 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 1 giờ 14 phút trước
Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Tâm sự gia đình 1 giờ 44 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Video 2 giờ 14 phút trước
Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Tâm sự 2 giờ 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Sao quốc tế 3 giờ 1 phút trước
Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 3 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này