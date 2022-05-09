Phụ nữ ngoại tình nhất định chỉ nên chọn 1 trong 3 thứ này, càng dứt khoát càng bớt khổ, càng lằng nhằng càng bất hạnh

Phụ nữ yêu 09/05/2022 08:11

Đây là lựa chọn an toàn nhất với đàn bà ngoại tình. Chỉ là liệu bạn có cam tâm tình nguyện, hay đã đủ tỉnh táo để quay về với gia đình hay chưa?

Tiến

Phụ nữ khi ngoại tình luôn có chọn lựa tiến về phía trước, là từ bỏ gia đình và đi theo tiếng gọi của nhân tình.

Nhưng hãy nhớ trong cuộc ngoại tình, thứ tình yêu đàn bà trân quý chưa chắc là điều nhân tình coi trọng. Đàn ông ngoại tình yêu chân thành hơn đàn ông. Đàn bà chọn ngoại tình chung quy là vì muốn được yêu thương. Nhưng đàn ông ngoại tình với phụ nữ có gia đình chưa chắc là vì tình yêu.

Một người đàn ông có quan hệ mờ ám với phụ nữ có chồng không có nghĩa là anh ta muốn lấy người này. Dù đàn ông có thích yêu đương vụng trộm cũng xem thường phụ nữ ngoại tình. Thứ tình cảm anh ta cho bạn có thể chỉ là hứng thú nhất thời, muốn chiếm hữu người vợ của gã đàn ông khác.

Lựa chọn này của đàn bà ngoại tình thường dễ đi nhất nhưng cũng rủi ro nhất. Chỉ cần vứt bỏ gia đình, đàn bà có thể đường hoàng đến với nhân tình, cũng không phải mang tiếng ngoại tình khi chưa bị phát hiện. Nhưng rủi ro nhất chính là liệu rằng bạn có hối hận vì lựa chọn này? Bạn rời bỏ con cái, một mái ấm để đến với một người dưng lạ có chắc sẽ hạnh phúc?

Lùi

Đây là lựa chọn an toàn nhất với đàn bà ngoại tình. Chỉ là liệu bạn có cam tâm tình nguyện, hay đã đủ tỉnh táo để quay về với gia đình hay chưa?

Kỳ thực, trở về nhà chưa chắc là điều đàn bà ngoại tình mong muốn. Bạn đã từng rời đi vì tổn thương, có nghĩa là gia đình không còn là nơi cho bạn cảm giác an toàn. Nhưng nếu không về, bạn cũng sẽ mất nhiều thứ. Quan trọng hơn cả nhân phẩm của bản thân chính là con của bạn sẽ lớn lên thế nào?

Đây cũng là lựa chọn duy nhất để đàn bà lầm đường trở về. Nếu còn kịp, đàn bà sẽ tìm được lại hạnh phúc sau này. Nếu đã trễ, lựa chọn này cũng sẽ biến mất cùng bình yên một đời còn lại. Đàn bà phải biết mình muốn gì, ngoại tình là một cái bẫy và đàn bà phải bảo vệ lấy mình trước khi quá muộn.

Phụ nữ ngoại tình nhất định chỉ nên chọn 1 trong 3 thứ này, càng dứt khoát càng bớt khổ, càng lằng nhằng càng bất hạnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đứng yên

Đây là lựa chọn nguy hiểm nhất với phụ nữ ngoại tình. Đàn bà khi ấy vừa muốn giữ gia đình vừa muốn có nhân tình bên cạnh. Ở lựa chọn lằng nhằng này, đàn bà sẽ dễ bị phát hiện, đánh mất quyền nuôi con, thậm chí gây ra vết thương sâu sắc trong lòng con. Đàn bà không biết mình muốn gì sẽ đánh mất những gì mình đang có.

Một khi đã ngoại tình, đàn bà nhất định phải khắc nghi, đã tiến thì sẽ không có đường lùi, đã đứng yên thì phải chấp nhận bản thân đánh mất rất nhiều. Bạn có quyền chọn lựa trước khi người khác quyết định cho bạn. Bạn phải biết mình cần gì nhất trước khi đánh mất mọi thứ đang có.

Và hơn cả những lựa chọn của mình, đàn bà ngoại tình phải nhớ tới con

Hãy thử nghĩ xem nếu con biết bạn là một ngườ mẹ ngoại tình, chúng sẽ thấy thế nào, bạn sẽ thấy thế nào? Nếu vì ngoại tình mà bạn không thể sống cùng con, liệu sẽ day dứt đến nhường nào? Hay nếu bạn mang theo con cùng đi, con bạn sẽ ra sao với cảnh con chung con riêng với một gia đình xa lạ khác?

Đàn bà có thể đúng có thể sai nhưng chắc chắn con cái chính là điều níu giữ đúng sai trong đời này. Mọi con đường đàn bà đều có thể đi, nhưng con đường trở về bên con mới là con đường đẹp đẽ và bình yên nhất. Lựa chọn nào cũng được, chỉ cần chọn con. Đi về hướng vào cũng được, chỉ cần là hướng có con. Vì nếu đánh mất con, đàn bà cũng sẽ đánh mất chính mình an yên nhất.

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