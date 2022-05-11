Đàn bà ly hôn vì chồng ngoại tình thì càng phải bắt đầu một cuộc sống mới tự tin và tích cực hơn. Vì mình đã gạt được một gã đàn ông tệ ra khỏi đời, vì mình đã lại có cơ hội tìm một hạnh phúc khác. Vì mình đủ xứng đáng và giá trị để tìm kiếm điều tốt đẹp hơn. Hơn ai hết, đàn bà như bạn càng phải sống tích cực và ý nghĩa hơn. Vì đã đau lòng nhiều rồi, giờ là lúc để sống vì mình và con, không phải sao?

Đàn bà bị khi bội bạc dễ mang tâm lý tự ti về chính mình. Vì sự bỏ rơi của đàn ông, vì bóng lưng quay đi của một người chồng. Nhưng đàn bà hãy hiểu, đừng bao giờ mang suy nghĩ vì mình không đủ tốt mà chồng mới ngoại tình. Đàn ông phản bội để bước ra khỏi nhà chính là không còn tư cách để làm chồng. Là anh ta quá tệ để trở về làm chồng làm cha của con bạn. Còn bạn, chưa từng làm gì thẹn với lòng, chưa một lần phản bội ai, cớ gì phải tự ti vì chính mình?

Đàn bà từng bị phản bội nhất định phải xinh đẹp hơn mỗi ngày. Đẹp lên không phải chỉ để mình tự tin ngắm mình trong gương, mà còn để kẻ từng làm mình đau phải ngoái nhìn. Anh phản bội tôi đến với người khác, tôi giờ lại xinh đẹp hơn. Hay là, không có anh, tôi mỗi ngày đều hạnh phúc vì vậy mà càng đẹp hơn trước. Đó mới là những gì bạn phải để chồng cũ thấy.

Ly hôn rồi, những khoảng trống trong cuộc sống đàn bà thường không dễ lấp đầy. Nhưng cứ từ tốn thôi, bạn luôn cần thời gian để lấy lại cân bằng. Cứ cho mình chút thời gian để lòng dần lắng lại. Sau đó, hãy làm điều bạn muốn, sống cuộc đời bạn từng mong muốn khi khổ đau vì chồng. Bạn muốn đi đâu, cứ đi, muốn gặp ai, đừng ngại, muốn cùng con làm điều gì, phải làm đi. Hãy lựa chọn cho mình một cuộc sống hạnh phúc nhất có thể, vì bản thân, vì người mình yêu thương, mà còn để kẻ từng bội bạc mình phải hối hận.

Hãy nhớ, nhan sắc luôn là thứ vũ khí không bao giờ được mòn đi. Hãy dành thời gian cho vóc dáng, da dẻ, ngoại hình của mình. Bạn nhất định phải đẹp hơn. Đẹp để tự tin, để kiêu hãnh với đời, để đẹp mình trước kẻ phản bội.

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Trưởng thành và bản lĩnh hơn

Đàn bà sau những bội bạc dối lừa vốn đã không còn đủ thơ ngây và tưởng tin. Nhưng bù lại, bạn đã trưởng thành, bản lĩnh và mạnh mẽ hơn. Bạn biết mình có thể buông bỏ một người đàn ông tệ, có thể độc lập can trường ra sao. Bạn cũng sẽ nhận ra sau những đổ vỡ, bạn dần điềm đạm và vững chãi hơn, tinh tế và nhẹ nhàng hơn. Chính sự thay đổi tích cực này sẽ khiến bạn thấy xứng đáng hơn là cứ giữ một kẻ bội tình bên mình.

Đừng nhìn mọi thứ đều tăm tối

Đời bạn lỡ gặp phải một tên đàn ông bội bạc, không có nghĩa là cả thế gian này không có đàn ông tốt. Thật ra, đàn ông tốt không thiếu, quan trọng là đàn bà có buông được một kẻ tệ hay không. Mà đã là buông, chính là dứt khoát, không níu kéo, không đau buồn, không bi lụy. Đừng dằn vặt mình vì kẻ dối lừa, đừng trở nên yếu đuối vì bị bỏ lại. Đau thì có, chứ kiêu hãnh thì đừng để mất. Khi bạn có thể buông được hết thì việc còn lại chỉ là đợi chờ một người tốt đẹp.

Hãy nhìn mọi chuyện tích cực hơn, tìm cho mình một lẽ sống tốt đẹp nhất. Hãy sống một cuộc đời tự mình hạnh phúc và vui vẻ nhất. Vì chắc chắn sẽ có lúc kẻ từng phản bội bạn sẽ phải ghen tị vì chính cuộc sống của bạn.

Mở lòng mình với người khác

Có một sự thật rằng đàn bà ly hôn chồng ngoại tình rồi chắc chắn sẽ nhận ra thế gian ngoài kia vốn nhiều đàn ông tốt hơn chồng mình. Quan trọng là bạn có chịu mở lòng mình hay không. Đừng nghĩ rằng ly hôn rồi, lỡ gặp một kẻ tệ bạc rồi, mình cần gì tình yêu nữa. Thật ra, tình yêu luôn xứng đáng để đàn bà thử. Vì vậy đừng ngại nếu một mai tình yêu tìm đến bạn. Cứ thử đón nhận đi, vì biết đâu đó là điều xứng đáng hơn thượng đế muốn gửi lại bạn khi đã mang đi một điều tồi tệ trước đó. Khi đó, người cũ sẽ nhận ra anh ta đã đánh mất điều đã trở thành món quà của người khác.

Thôi, cứ để trời cao an bài…

Đàn bà từng bị phản bội đừng hành hạ mình vì lỗi lầm của người khác. Đừng bỏ mặc mình vì người khác bỏ rơi mình. Khóc rồi thì cũng khô nước mắt, buồn phiền rồi cũng hãy tập cười. Nắm chặt thế nào cũng phải học được cách buông. Rồi thì chuyện còn lại cứ để trời cao an bài, còn mình cứ sống tốt cuộc đời của mình.

Và cũng đừng chỉ nghĩ sống làm sao để khiến kẻ bội tình kia phải hối hận. Chuyện của mình là sống tốt, chuyện của họ mình đừng để tâm. Mình còn để tâm là mình còn khổ. Hơn thua ở đời không phải là làm ai đau khổ hơn mình, mà là ai bình yên và hạnh phúc hơn…