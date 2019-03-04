5 dấu hiệu chứng tỏ bạn đã chọn nhầm chồng

Có thể bao lâu nay bạn đã chịu nhiều ấm ức, nhưng lại không đủ can đảm nhận ra đây là 5 dấu hiệu bạn đã chọn nhầm chồng mất rồi…

Sau khi lấy chồng, liệu có phút giây nào bạn từng tự hỏi, liệu bản thân có lấy nhầm chồng? Biết rằng chẳng ai trên đời này là hoàn hảo. Nhưng không có nghĩa là bạn phải chấp nhận một người chồng tệ và sống trong một cuộc hôn nhân nhiều nước mắt.

Ai cũng có thể nhìn thấy anh ấy sai, là lỗi của anh ấy nhưng bản thân lại không chịu nhận sai. Và lúc nào bạn cũng là người bị đổ lỗi. Như việc nếu anh ấy đi làm trễ, anh ấy sẽ trách bạn không đánh thức anh ấy sớm hơn. Hay như chỉ đơn giản là làm vỡ một cốc nước, anh ấy cũng có thể đổ lỗi rằng là do bạn không cầm cốc nước giúp anh ta. Đây là dấu hiệu một người đàn ông vô trách nhiệm, luôn cho mình là đúng. Ở bên cạnh người chồng thế này, ngoài cảm giác ấm ức, bạn còn thấy không an toàn.

Có thể bao lâu nay bạn đã chịu nhiều ấm ức, nhưng lại không đủ can đảm nhận ra bạn đã chọn nhầm chồng mất rồi… - Ảnh minh họa: Internet

Không quan tâm đến cảm xúc của bạn

Bạn hay thường cảm giác bị tổn thương và không được chồng tôn trọng - Ảnh minh họa: Internet

Bạn hay thường cảm giác bị tổn thương và không được chồng tôn trọng, từ những chuyện nhỏ đến cả những việc lớn. Như việc anh ấy có thể ở giữa đám đông quát mắng, thậm chí là chê bai bạn thậm tệ. Hay anh ấy vô tâm, không để ý đến cảm xúc vui buồn của bạn. Bạn sống cạnh người đàn ông này luôn có cảm giác cô đơn, không được thấu hiểu và chịu nhiều thiệt thòi.

Hay bắt bẻ, thích gây khó dễ cho bạn

Bạn thường xuyên thấy những việc bạn làm, những gì bạn nói đều không vừa ý chồng. Anh ấy luôn bắt bẻ bạn, gây khó dễ trong những chuyện nhỏ nhặt nhất. Đơn giản vì anh ấy luôn thấy mình đúng, nên càng khó khăn và không biết nghĩ cho người khác. Nhất là vợ của mình, anh ấy càng không nể mặt mà làm khó.

Thích ra lệnh và điều khiển bạn

Đây là kiểu người chồng gia trưởng điển hình. Và có lẽ suốt thời gian qua bạn đã vô cùng mệt mỏi vì luôn phải làm theo lời chồng, không có tự do và cả tiếng nói riêng. Anh ấy luôn muốn kiểm soát mọi hành động, ra lệnh làm theo ý anh ấy, thậm chí còn không hỏi bạn có thích có muốn không. Và thật sự, liệu bạn có nghĩ mình đang hạnh phúc không khi luôn có cảm giác áp lực và bức bối?

Liệu bạn có nghĩ mình đang hạnh phúc không khi luôn có cảm giác áp lực và bức bối? - Ảnh minh họa: Internet

Không cho bạn giao du với bạn bè, mở rộng mối quan hệ

Khi còn yêu nhau, bạn không hề nghĩ đây là một tính xấu của chồng. Bạn chỉ nghĩ vì anh ấy yêu bạn và đó là cách ghen tuông của đàn ông. Nhưng thật sự, khi sống cùng nhau thì thói xấu này càng quá đáng, dẫn đến mức độ ghen tuông mù quáng. Anh ấy không thích và không để bạn có bạn bè, đặc biệt là nam giới.

Lúc này thì bạn đừng nghĩ đơn giản đó là tình yêu nữa, mà là sự cấm đoán, hầu như là giam cầm trong hôn nhân. Anh ấy chỉ muốn sở hữu và kiểm soát bạn, hoàn toàn là vì sự ích kỷ của bản thân.

Dù biết rằng phụ nữ khi lấy chồng ai cũng muốn yên phận bên chồng con. Nhưng đừng xem sự yên phận ấy là chịu đựng. Bạn cần nhìn thẳng vào vấn đề giữa hai vợ chồng, tìm ra hướng giải quyết hay lối thoát cho những ngày đau buồn của riêng mình.