4 thời điểm đàn ông dễ sa ngã nhất, phụ nữ hãy nhớ thật kỹ để đề phòng kẻo mất chồng như chơi

Phụ nữ yêu 01/02/2019 14:31

Trong 4 thời điểm cực nhạy cảm này vợ nhất định phải ở bên, nếu không đừng trách vì sao chồng sa ngã, ngoại tình.

1. Công việc gặp khó khăn

4 thời điểm đàn ông dễ sa ngã nhất, phụ nữ hãy nhớ thật kỹ để đề phòng kẻo mất chồng như chơi - Ảnh 1
Nếu gặp khó khăn, bất mãn hay công việc không thuận lợi đàn ông nào cũng chán nản, muốn tìm được nguồn ủi an - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông nào cũng xem trọng sự nghiệp bởi đấy không chỉ là công việc mà còn là tâm huyết, sự hãnh diện và niềm tự hào của họ. Nếu gặp khó khăn, bất mãn hay công việc không thuận lợi đàn ông nào cũng chán nản, muốn tìm được nguồn ủi an. Lúc này, nếu vợ kịp nhận ra những bất ổn nơi chồng để nâng đỡ tinh thần thì anh ấy sẽ yêu bạn nhiều hơn bao giờ hết. Nếu không, chồng bạn sẽ rất dễ xiêu lòng nếu tìm được sự đồng cảm từ phụ nữ khác.

Nếu phát hiện chồng đang yếu lòng trước phụ nữ khác, chị em đừng vội mắng chửi hay nguyền rủa đối phương. Hãy để anh ấy có khoảng lặng để bình tâm trở lại. Chỉ cần động viên chân thành, kề vai sát cánh rồi chàng sẽ nhận ra sự quan trọng của gia đình.

4 thời điểm đàn ông dễ sa ngã nhất, phụ nữ hãy nhớ thật kỹ để đề phòng kẻo mất chồng như chơi - Ảnh 2
Chính những giây phút quá chén, có men say là lúc đàn ông dễ kích động, sa ngã nhất - Ảnh minh họa: Internet

2. Đi nhậu quá chén với bạn bè

Khi vui, khi buồn hay không vui không buồn đàn ông cũng nhậu. Họ có thể viện đủ lý do để có thể tụ tập nhậu nhẹt cùng các chiến hữu nhưng vợ chẳng thể can ngăn được. Chính những giây phút quá chén, có men say là lúc đàn ông dễ kích động, sa ngã nhất.

Họ có thể bị bạn bè khích tướng, chọc ghẹo hay thách thức mà dễ dãi gật đầu đồng ý với những dịch vụ không đàng hoàng. Là vợ, bạn hãy luôn khuyên can chồng đừng nhậu nhẹt quá chén kẻo đánh mất gia đình.

4 thời điểm đàn ông dễ sa ngã nhất, phụ nữ hãy nhớ thật kỹ để đề phòng kẻo mất chồng như chơi - Ảnh 3
Chính vì quá tập trung cho việc làm mẹ mà bạn đã vô tình bỏ rơi chồng, khiến anh ấy hụt hẫng, cô đơn - Ảnh minh họa: Internet

3. Khi vợ ở cữ sau sinh

Sau sinh là khoảng thời gian mệt mỏi, căng thẳng nhất của phụ nữ. Lúc ấy, bạn cần được nghỉ ngơi để cơ thể hồi phục, để có sức chăm con. Thế nhưng, chính vì quá tập trung cho việc làm mẹ mà bạn đã vô tình bỏ rơi chồng, khiến anh ấy hụt hẫng, cô đơn. Vì thế, lúc vợ mang thai và sau khi sinh chính là thời gian đàn ông dễ sa ngã nhất.

Vậy nên, chị em hãy luôn quan tâm đến chồng, kéo anh ấy vào cùng chăm con thì đàn ông sẽ hiểu về những cực nhọc bạn đang trải qua.

4 thời điểm đàn ông dễ sa ngã nhất, phụ nữ hãy nhớ thật kỹ để đề phòng kẻo mất chồng như chơi - Ảnh 4
Đừng quên những điều ngọt ngào như 'em nhớ anh quá, anh nhanh về với em nhé' - Ảnh minh họa: Internet

4. Đi công tác xa nhà

Xa vợ là lúc đàn ông được trở lại thuở độc thân, được tùy ý sử dụng thời gian của mình, được tụ tập thoải mái mà chẳng cần lo vợ càm ràm. Trong thời gian công tác xa nhà, rất nhiều đàn ông đã tận dụng thời điểm này để hẹn hò với nhân tình, để lên giường với gái lạ.

Vậy nên, khi chồng đi công tác xa nhà vợ đừng quên cảnh giác. Hãy gọi điện thoại cho anh ấy để vờ hỏi thăm nhằm thám thính tình hình. Cũng đừng quên những điều ngọt ngào như “em nhớ anh quá, anh nhanh về với em nhé”.

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