4 dấu hiệu chỉ đàn ông yêu thật lòng, đậm sâu mới có

Phụ nữ yêu 29/01/2019 14:45

Chị em đừng để vuột mất đàn ông có 4 biểu hiện này kẻo hối tiếc, bởi không ai trên đời này có thể yêu bạn nhiều đến thế.

Chỉ khi yêu thương chân thành đàn ông mới có những biểu hiện này, chị em hãy tự kiểm chứng.

4 dấu hiệu chỉ đàn ông yêu thật lòng, đậm sâu mới có - Ảnh 1
Một khi đã yêu đàn ông dù bận đến mấy cũng luôn có quỹ thời gian dành cho người phụ nữ của mình - Ảnh minh họa: Internet

Luôn dành thời gian cho bạn

Cuộc sống khiến chúng ta phải quay cuồng với công việc, trách nhiệm với gia đình và hàng tá thứ không tên khác. Tuy nhiên, một khi đã yêu đàn ông dù bận đến mấy cũng luôn có quỹ thời gian dành cho người phụ nữ của mình. Chàng chẳng bao giờ quên chúc bạn ngày mới tốt lành, luôn nghe điện thoại, trả lời tin nhắn và muốn được bên bạn thật nhiều.

Với đàn ông, việc ở bên người yêu càng nhiều chính là cách thể hiện bạn quan trọng với anh ấy vô cùng. Thế nên, nếu đang có một người đàn ông như thế bạn hãy trân trọng bởi chẳng ai trên đời này có thể yêu bạn nhiều như anh ấy đâu.

4 dấu hiệu chỉ đàn ông yêu thật lòng, đậm sâu mới có - Ảnh 2
KKhi tình yêu đủ sâu đậm, chẳng cần bạn cất lời anh ấy cũng nhận ra những tâm tư tình cảm đang chất chứa trong lòng - Ảnh minh họa: Internet

Quan tâm đến cảm xúc của bạn

Đàn ông tưởng chừng vô tâm, hời hợt là thế nhưng thực chất lại không phải vậy. Với người phụ nữ mình không yêu, tất nhiên chàng sẽ lạnh nhạt và giữ sự thân thiết ở chừng mực xã giao. Ngược lại, với người mình yêu đàn ông luôn quan tâm xem bạn muốn gì, cần gì, đang vui hay buồn để kịp thời ủi an, chăm sóc.

Khi tình yêu đủ sâu đậm, chẳng cần bạn cất lời anh ấy cũng nhận ra những tâm tư tình cảm đang chất chứa trong lòng bạn.

4 dấu hiệu chỉ đàn ông yêu thật lòng, đậm sâu mới có - Ảnh 3
Phụ nữ cần đủ lý trí để biết rằng sống với đàn ông cuồng ghen bạn sẽ khổ cả đời - Ảnh minh họa: Internet

Sợ đánh mất bạn

Là đàn ông, nếu ghen tuông vô lý, vì ghen mà cư xử thô lỗ, lớn tiếng hay lăng mạ người yêu thì anh ta không xứng đáng có được bạn thêm giây phút nào nữa. Bởi lẽ, phụ nữ cần đủ lý trí để biết rằng sống với đàn ông cuồng ghen bạn sẽ khổ cả đời.

Tuy nhiên, nếu anh ấy ghen tuông có chừng mực, hợp lý thì điều ấy lại đáng yêu vô cùng. Khi ghen, đàn ông vô tình để lộ nỗi sợ bị đàn ông khác cướp mất người phụ nữ của mình. Điều này thể hiện sự chiếm hữu, trân quý và yêu thường vô vàn mà chàng dành cho bạn.

4 dấu hiệu chỉ đàn ông yêu thật lòng, đậm sâu mới có - Ảnh 4
Vì yêu, đàn ông tự nguyện thay đổi để làm hài lòng đối phương - Ảnh minh họa: Internet

Thay đổi vì bạn

Phụ nữ đừng bao giờ cố gắng thay đổi một người đàn ông vì đấy là việc làm vô nghĩa, cả đời này bạn cũng chẳng làm được. Ấy vậy mà, vì yêu mà đàn ông lại tự nguyện thay đổi để làm hài lòng đối phương.

Vì người yêu không thích đàn ông hút thuốc anh ấy đã nỗ lực cai thuốc lá, vì người yêu không muốn bạn trai uống quá nhiều rượu bia anh ấy đã luôn đưa bạn đi cùng trong các cuộc hẹn để có cớ về sớm. Những sự thay đổi tích cực ấy đã thay cho lời nói “anh yêu em, anh có thể làm mọi điều vì em”.

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