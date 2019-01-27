5 điều đàn ông cực ghét nhưng không bao giờ nói ra, phụ nữ nhất định phải biết

Phụ nữ yêu 27/01/2019 10:30

Đây là những điều tưởng chừng vô hại nhưng lại khiến phụ nữ mất điểm nghiêm trọng trong mắt đàn ông.

Là phụ nữ, chỉ cần không phạm phải những sai lầm tai hại này thì đàn ông cả đời say mê, nửa bước không rời.

5 điều đàn ông cực ghét nhưng không bao giờ nói ra, phụ nữ nhất định phải biết - Ảnh 1
Bạn hoàn toàn có quyền làm đẹp, rất nên trang điểm nhưng đừng quá lạm dụng bằng việc đắp lên mặt lớp phấn dày cộm - Ảnh minh họa: Internet

1. Hay càm ràm

Tất nhiên, dù hợp nhau đến mấy thì giữa các cặp đôi vẫn tồn tại những khác biệt không thể dung hòa. Thay vì thẳng thắn trao đổi để tìm ra phương hướng giải quyết thì rất nhiều chị em lại thường xuyên càm ràm, than phiền chàng.

Bạn không biết rằng, việc làm tưởng chừng vô hại và đúng đắn ấy lại vô tình khiến đàn ông khó chịu, bực bội vô cùng.

2. Trang điểm quá đậm

Người xưa vẫn nói “đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai” nên phụ nữ nào cũng ra sức làm đẹp hòng có được thiện cảm của phái mạnh ngay từ lần đầu gặp gỡ. Chính áp lực “ấn tượng đầu tiên” ấy khiến chị em dễ quá tay lúc trang điểm hòng muốn bản thân thật nổi bật.

Bạn hoàn toàn có quyền làm đẹp, rất nên trang điểm nhưng đừng quá lạm dụng bằng việc đắp lên mặt lớp phấn dày cộm. Lúc ấy, trông bạn rất kệch cỡm và gần như mất điểm hoàn toàn.

5 điều đàn ông cực ghét nhưng không bao giờ nói ra, phụ nữ nhất định phải biết - Ảnh 2
Việc cố gắng tỏ ra thân thiết, đòi hỏi được đưa đi cùng trong tất cả các cuộc gặp gỡ, tiệc tùng sẽ khiến đàn ông cảm thấy ngột ngạt - Ảnh minh họa: Internet

3. Chen vào các mối quan hệ của chàng

Nếu chàng đủ yêu, đủ trân trọng mối quan hệ hiện tại thì không cần bạn gợi ý anh ấy cũng đưa bạn đến những buổi gặp gỡ bạn bè thân thiết. Thậm chí, khi đã xác định lâu dài đàn ông sẽ chủ động đề nghị bạn về nhà ra mắt gia đình.

Việc cố gắng tỏ ra thân thiết, đòi hỏi được đưa đi cùng trong tất cả các cuộc gặp gỡ, tiệc tùng sẽ khiến đàn ông cảm thấy ngột ngạt, bị mất tự do. Hơn nữa, nó sẽ khiến bạn trở nên phiền toái vô cùng.

4. Bắt chàng phải đoán ý

Đàn ông nào phải thánh nhân để có thể đoán biết được phụ nữ nghĩ gì, muốn gì, cần gì. Thế nên, nếu chàng không đủ tinh tế để đọc thấy tâm tư của mình bạn nên thẳng thắn chia sẻ suy nghĩ trong lòng. Đây chính là cách giúp cả hai dễ dàng thấu hiểu, sẻ chia với nhau mọi điều. Cũng là cách để tình cảm lứa đôi thêm mặn nồng, gắn bó.

5 điều đàn ông cực ghét nhưng không bao giờ nói ra, phụ nữ nhất định phải biết - Ảnh 3
Đôi khi, một cuộc tình tan vỡ chẳng cần sự xuất hiện của kẻ thứ ba bởi lòng nghi kỵ đã dư sức bóp nát nó - Ảnh minh họa: Internet

5. Ghen tuông vô cớ

Ghen là thứ gia vị khiến tình yêu thêm sắc màu, giúp các cặp đôi trân quý, giữ gìn mối tình của mình hơn. Tuy nhiên, nếu bạn cuồng ghen đến mức luôn ngờ vực sự thủy chung của đối phương thì sớm muộn gì chàng cũng rời bạn mà đi. Đôi khi, một cuộc tình tan vỡ chẳng cần sự xuất hiện của kẻ thứ ba bởi lòng nghi kỵ đã dư sức bóp nát nó.

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