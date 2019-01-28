4 ‘điểm yếu’ của đàn ông, chị em nắm được không cần giữ chàng vẫn ngoan

Chẳng cần ngực nở mông to, khuôn mặt xinh đẹp. Phụ nữ “nắm thóp” được chàng sẽ ngoan ngoãn thủy chung, mỡ dâng miệng mèo cũng dứt khoát từ chối để về với vợ con.

Ở lần gặp gỡ thứ hai, bạn chỉ cần nhắc đến những tiểu tiết như “em nhớ là anh bị dị ứng tôm đúng không”, “mẹ anh đã khỏe hơn chưa, hôm trước em nghe nói bác bị ốm” sẽ khiến chàng thấy gần gũi, thân thuộc. Bạn thấy đấy, chỉ cần nắm bắt tâm lý đàn ông, thì bạn muốn gì chàng cũng cho, cả đời dốc lòng chiều chuộng.

Trong những cuộc trò chuyện, phụ nữ đừng hời hợt với những thông tin chàng vô tình để lộ, cũng đừng chăm chăm nói về mình. Hãy lắng nghe một cách khôn ngoan để càng hiểu thêm, biết nhiều hơn về người đàn ông đối diện.

Nếu cứ che đậy cảm xúc thật, không dám bộc lộ quan điểm cá nhân vì sợ mất lòng thì những bất đồng sẽ âm thầm phá hoại tình cảm của hai bạn - Ảnh minh họa: Internet

Thẳng thắn

Nếu phụ nữ thường rào trước đón sau, không dám mở lời với những điều khó nói với hi vọng đàn ông sẽ tự hiểu. Thì đàn ông nào phải thánh nhân, họ chắc chắn sẽ chẳng thể hiểu bạn khi chính bạn không cho anh ấy cơ hội bằng cách thẳng thắn nói lên suy nghĩ của mình.

Càng biết nhiều về nhau, càng trò chuyện chân thành đàn ông càng hiểu và yêu người phụ nữ của mình nhiều hơn. Nếu cứ che đậy cảm xúc thật, không dám bộc lộ quan điểm cá nhân vì sợ mất lòng thì những bất đồng sẽ âm thầm phá hoại tình cảm của hai bạn.

Việc có được sự yêu thương, được lòng gia đình chàng còn giúp chuyện tình của cả hai nhận được sự ủng hộ - Ảnh minh họa: Internet

Tiếp cận người thân của chàng

Cách đơn giản và khôn ngoan nhất để hiểu rõ về một người đàn ông chính là tìm hiểu từ gia đình của chàng. Muốn biết anh ấy thích ăn món gì, có thói quen gì đặc biệt hay tính cách như thế nào thì người thân chính là người tường tận nhất.

Hơn cả, việc có được sự yêu thương, được lòng gia đình chàng còn giúp chuyện tình của cả hai nhận được sự ủng hộ. Có một người phụ nữ tâm lý, khôn khéo như thế đàn ông nào cũng tự hào, hãnh diện khi sánh đôi.

Nếu bạn đánh mất sự hấp dẫn của mình trong mắt mọi đàn ông thì người yêu của bạn cũng sẽ tắt lửa lòng - Ảnh minh họa: Internet

Để chàng ghen

Khi ghen, đàn ông sẽ đặc biệt quan tâm, chăm sóc đến một nửa hơn vì sợ người phụ nữ của mình sẽ bị đàn ông khác cướp mất. Vậy nên, bạn hãy luôn mặc thật đẹp, trang điểm nhẹ nhàng mỗi khi ra đường để chàng ghen.

Đàn ông còn sợ mất là còn yêu, càng ghen càng yêu cuồng nhiệt. Nếu bạn đánh mất sự hấp dẫn của mình trong mắt mọi đàn ông thì người yêu của bạn cũng sẽ tắt lửa lòng.