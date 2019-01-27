3 kiểu đàn ông cứ ngỡ là ‘cực phẩm’, chị em lấy rồi hối không kịp vì đấy là kẻ chuyên làm khổ vợ con

Phụ nữ yêu 27/01/2019 12:51

Những tưởng lấy được 3 kiểu đàn ông này làm chồng chị em sẽ hạnh phúc cả đời, nào ngờ đấy chính là nguồn cơn của mọi bĩ cực, tủi hờn.

Phụ nữ khi độc thân sung sướng, hạnh phúc bao nhiêu thì sau khi lấy kiểu đàn ông này làm chồng càng gánh chịu nhiều khổ cực, bất hạnh bấy nhiêu.

3 kiểu đàn ông cứ ngỡ là ‘cực phẩm’, chị em lấy rồi hối không kịp vì đấy là kẻ chuyên làm khổ vợ con - Ảnh 1
Chồng gia trưởng sẽ khiến hôn nhân trở thành cuộc đua, ép người phụ nữ không được thất bại, vắt kiệt sức lực của họ đến tận cùng - Ảnh minh họa: Internet

1. Đàn ông gia trưởng

Bên trong người đàn ông gia trưởng là sự cầu toàn tuyệt đối. Họ muốn vợ phải tuân theo mọi yêu cầu, mệnh lệnh của mình vì nghĩ đấy là điều tốt nhất, hợp lý nhất cho cả hai. Tuy nhiên, chính sự bảo thủ ấy sẽ khiến người vợ vô cùng mệt mỏi, căng thẳng và chán nản vì cứ phải nhún nhường để chiều ý chồng.

Điều này vô tình khiến hôn nhân trở thành cuộc đua, ép người phụ nữ không được thất bại, vắt kiệt sức lực của họ đến tận cùng. Thử hỏi, sống với người chồng như thế chị em liệu có hạnh phúc?

3 kiểu đàn ông cứ ngỡ là ‘cực phẩm’, chị em lấy rồi hối không kịp vì đấy là kẻ chuyên làm khổ vợ con - Ảnh 2
Sống với người chồng 'bám váy' mẹ, chị em như phải gánh thêm trách nhiệm nuôi một đứa trẻ to xác, không có chính kiến - Ảnh minh họa: Internet

2. Đàn ông “bám váy” mẹ

Nhìn thấy người đàn ông của mình gần gũi, thân thiết với mẹ, phụ nữ nào cũng thấy dễ chịu bởi hình ảnh ấy quá đáng yêu. Họ vội kết luận đấy là chân dung người chồng tình cảm, người cha mẫu mực trong tương lai mà mình đang tìm kiếm. Nào ngờ, đằng sau những yêu thương ấy lại là người con trai quá vâng lời mẹ.

Lấy phải kiểu đàn ông này làm chồng, bạn sẽ phải gánh chịu rất nhiều thiệt thòi. Bởi lẽ, anh ấy sẽ không hề xem trọng vợ mà chỉ răm rắp nghe lời mẹ. Sống với người chồng nhu nhược phụ nữ phải gánh thêm trách nhiệm nuôi một đứa trẻ to xác, không có chính kiến. Khi ấy, bạn nào được yếu mềm, nương tựa vào chồng mà phải gồng mình cáng đáng trách nhiệm chăm sóc gia đình thay cho anh ấy.

3 kiểu đàn ông cứ ngỡ là ‘cực phẩm’, chị em lấy rồi hối không kịp vì đấy là kẻ chuyên làm khổ vợ con - Ảnh 3
Những bất hòa, những sóng gió sẽ vùi dập cuộc sống lứa đôi tơi tả, rũ rượi đến mức cả hai đành chấp nhận buông tay để giải thoát cho nhau - Ảnh minh họa: Internet

3. Chênh lệch quá nhiều về học thức

Một khi đã yêu phụ nữ chẳng cần bận tâm đến chênh lệch gia cảnh, học vấn hay ngoại hình. Họ mải đắm chìm trong men say tình ái, chỉ mong nhanh chóng về chung một nhà. Để rồi, sau khi bước chân vào hôn nhân chị em mới tỉnh ngộ để nhận ra rằng có những khác biệt không thể dung hòa.

Lấy một người chồng thua kém về học thức, tài năng sẽ khiến bạn không phục, không xem trọng. Tất nhiên, đàn ông cũng thừa tinh tế để nhận ra mình thua kém vợ mọi mặt. Từ đây, những bất hòa, những sóng gió sẽ vùi dập cuộc sống lứa đôi tơi tả, rũ rượi đến mức cả hai đành chấp nhận buông tay để giải thoát cho nhau.

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